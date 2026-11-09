ดับจระเข้! ด.ต.ขี่จยย.ย้อนศรชนตู้บนทางต่างระดับเสียชีวิตทันที
เหตุชนรุนแรงบนทางต่างระดับพระราม 2 เมื่อเวลา 03.38 น. วันที่ 9 พ.ย. 2569 ด.ต.นายหนึ่งขี่จยย.ย้อนศรชนรถตู้โตโยต้า เสียชีวิตทันที คาดมุ่งเข้าถนนสะแกงาม
การเสียชีวิตของ ด.ต.นายหนึ่ง สมาชิกสถานีตำรวจนครบาลแห่งหนึ่ง เกิดขึ้นอย่างกะทันหันบน ทางต่างระดับพระราม 2 บริเวณมุ่งหน้า ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลาประมาณ 03.38 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 โดยมีสาเหตุจากการขับขี่จักรยานยนต์ย้อนทิศทางกระแสจราจร และพุ่งชนเข้ากับรถตู้ขนาดใหญ่จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตคาที่
รายละเอียดเหตุชนรุนแรงบนสะพานวงแหวน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.แสมดำ นำโดย ร.ต.อ.เริงศักดิ์ เพชรเขียว รองสารวัตรสอบสวน พร้อม พ.ต.อ.ไตรรัตน์ เพ็งนุ ผู้กำกับสถานีฯ ได้รุดไปยังที่เกิดเหตุทันที พร้อมด้วยทีมแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลศิริราช และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อไปถึงบริเวณทางลงถนนกาญจนาภิเษก ประมาณ 100 เมตร พบว่าเป็นถนน 2 เลน โดยที่ช่องขวาคู่ขนานมีรถตู้ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ชนเสียหายหนักด้านหน้ากระจกแตก ส่วนศพของ ด.ต.นายหนึ่ง นอนจมกองเลือดในชุดเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวคลุมแจ็กเก็ตสีดำ กางเกงตำรวจ ไม่มีหมวกนิรภัย กระจายอยู่ด้านหน้ารถAlso readลุงอายุ 68 ปียิงหญิงวัย 63 เกิดความเสียชีวิตสองคนในศาลเจ้า ตลาดดอนหวาย
จากการตรวจสอบสภาพร่างกายเบื้องต้นพบว่ามีอาการบาดเจ็บรุนแรง ทั้งคอ แขน และขาหัก ในกระเป๋าตัวผู้ตายยังพบอาวุธปืนสั้นประจำตัว ส่วนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เอ็มเอสเอ็กซ์ ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนและด้านหน้าพังเสียหาย พบบนพื้นทางห่างไปประมาณ 20 เมตร ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องระดมกำลังช่วยเคลื่อนย้ายรถทั้งสองคันลงสู่พื้นราบโดยด่วน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบนทางต่างระดับที่การจราจรคับคั่ง
คำให้การโชเฟอร์รถตู้และกระบวนการสอบสวน
ผู้ขับขี่รถตู้คู่กรณีซึ่งมีอายุ 25 ปี ให้การกับพนักงานสอบสวนว่าตนขับขี่รถตู้มาจากถนนพระราม 2 ฝั่งขาออกในช่องทางการขนาน เมื่อผ่านแยกถนนสะแกงามก็ได้ขึ้นทางต่างระดับพระราม 2 เบี่ยงซ้ายมุ่งหน้าไปยังถนนกาญจนาภิเษกและบางแค ตามปกติ แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ตายขี่จักรยานยนต์ย้อนศรขึ้นมาได้อย่างไร จึงไม่สามารถเบรกทันและชนเข้ากับรถจักรยานยนต์แรงสูงจนผู้ขับขี่เสียชีวิต
ด้าน ร.ต.อ.เริงศักดิ์ เพชรเขียว รองสารวัตรสอบสวน สน.แสมดำ ระบุว่าเบื้องต้นยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถตู้ เนื่องจาก ด.ต.ผู้ตายไม่ได้ปฏิบัติงานในขณะเกิดเหตุ และเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์ย้อนศรขึ้นมาเองด้วยลำพัง โดยทางตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ผู้ตายน่าจะมุ่งหมายจะเข้าถนนสะแกงามในช่วงกลางคืนที่เชื่อว่าจะมีการจราจรเบาบางจึงประมาทเลินเล่อ โดยขณะนี้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเกิดเหตุ เพื่อติดตามเส้นทางว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจากจุดใดแน่
การส่งศพและขั้นตอนนิติเวชศาสตร์ต่อไป
หลังจากเก็บรวบรวมพยานวัตถุและหลักฐานเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ศพของ ด.ต.นายหนึ่ง ได้ถูกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำส่งภาควิชานิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดและเก็บตัวอย่างชีวภาพต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคลี่คลายเหตุการณ์ว่าเกิดจากความประมาทส่วนบุคคล หรือมีปัจจัยอื่นใดเกี่ยวข้องกับการขับขี่จักรยานยนต์ย้อนศรบนทางด่วนสายหลัก
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