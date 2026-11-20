ดับคาที่ นายสมหมาย ถูกยิง 6 นัด เสียชีวิตในสวนปาล์ม
ตำรวจสุราษฎร์ธานีเร่งสืบสวนคดีฆาตกรรมนายสมหมาย วัย 49 ปี ถูกยิง 6 นัดจนเสียชีวิตในสวนปาล์มน้ำมัน อ.ท่าฉาง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 69
เหตุการณ์ฆาตกรรมโหดร้ายเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 (ปี ค.ศ. 2026) โดยพบศพ นายสมหมาย วัย 49 ปี เสียชีวิตภายในสวนปาล์มน้ำมันบริเวณข้างบ้านพักของตนเองในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลเสวียด อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ.วันชาติ สุขแจ่ม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสวียด เป็นผู้ใช้สายด่วนรับแจ้งเหตุและประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพร้อมกับ พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และ รรท.ผกก.สภ.เสวียด ซึ่งนำทีมเจ้าหน้าที่สืบสวนและศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เข้าเก็บพยานวัตถุAlso readฝ่ายค้าน จัด 49 ขุนพลพุ่งเป้าปรับ-ตัด-เลื่อน หวังนำงบกระตุ้นศก.-รับมือภาษีทรัมป์
เมื่อทีมตำรวจและแพทย์เวรเดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบศพของ นายสมหมาย นอนคว่ำหน้าจมกองเลือดกับพื้นดิน สภาพศพมีบาดแผลกระสุนปืนขนาด 9 มม. ปักเข้าไปที่บริเวณศีรษะ หัวไหล่ และหน้าอกเป็นจำนวนหลายจุด ซึ่งแสดงถึงความรุนแรงในการลงมือก่อเหตุอย่างชัดเจน
จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. หล่นอยู่บนพื้นจำนวน 6 ปลอก ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกว่าผู้ก่อเหตุได้ระดมยิงใส่ศพผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องหลายนัด ก่อนที่ผู้ร้ายจะหลบหนีไปโดยไม่เหลือผู้ใดได้เห็นเหตุการณ์หรือทราบ identitas ของคนร้ายเลย
รายละเอียดการเก็บพยานหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เสวียด ได้เข้าพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานพยานแวดล้อมต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากยังไม่สามารถระบุตัวตนผู้ร้ายได้ว่าเป็นใคร และไม่ได้ทราบจำนวนผู้ร่วมก่อเหตุว่าเป็นกี่คน โดยได้เน้นเก็บกู้ปลอกกระสุนทั้ง 6 ปลอกไว้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป
ทีมศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 ได้เข้าดำเนินการตรวจค้นจุดเกิดเหตุเพื่อค้นหา DNA หรือรอยเท้าที่อาจหลงเหลืออยู่ ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเสวียดได้ดำเนินการนำส่งศพไปยังโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการ โดยแพทย์เวรได้บันทึกเวลาเสียชีวิตโดยประมาณสอดคล้องกับช่วงเวลาดังกล่าว
แนวทางการสอบสวนและข้อสันนิษฐาน
เบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้สรุปสาเหตุที่แน่ชัดแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในคดีลักษณะนี้มักมีสาเหตุมาจากหนี้สิน ข้อพิพาทเรื่องที่ดิน หรือเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ที่ไม่ลงรอยกัน
แม้จะมีความโน้มเอียงไปยังกรณีความขัดแย้งส่วนตัว แต่ทางตำรวจ สภ.เสวียด ยังไม่ทิ้งประเด็นอื่นๆ ไว้เด็ดขาด จึงได้วางมาตรการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
ขั้นตอนการสอบสวนและเชิญตัวบุคคล
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแผนในการเชิญตัวผู้ที่ใกล้ชิดกับ นายสมหมาย ไปสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ของผู้ตายกับบุคคลอื่นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
การสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดนี้จะช่วยไขปริศนาได้ว่ามีใครที่มีความขัดแย้งหรือไม่ และมีใครมีโอกาสเป็นผู้ลงมือก่อเหตุหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ต้องสงสัยทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อติดตามตัวคนร้ายให้มาลงนามรับสารภาพหรือถูกจับกุมได้ในเร็วๆ นี้
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