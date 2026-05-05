ดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาค ด้วยระบบ Maritime Single Window

กระทรวงคมนาคมร่วมมือกับภาคเอกชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นยกระดับการขนส่งทางน้ำและผลักดันระบบ Maritime Single Window เพื่อลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค
นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้รับฟังข้อเสนอจากคณะกรรมการ Logistics & Supply Chain และคณะอนุกรรมการด้าน การขนส่ง ทางน้ำและพาณิชยนาวี หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน โลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน โดยเน้นการยกระดับ การขนส่ง ทางน้ำ การหารือครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจาก กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างคับคั่ง รัฐมนตรีช่วยฯ ย้ำว่ากระทรวงให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ของประเทศ ข้อเสนอที่ได้รับ เช่น การส่งเสริม การขนส่ง ชายฝั่ง การแก้ไขปัญหาความแออัดใน ท่าเรือแหลมฉบัง และการผลักดันระบบ Maritime Single Window เป็นประเด็นเร่งด่วนที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดต้นทุน โลจิสติกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงคมนาคม พร้อมเป็นตัวกลางประสานงานและเร่งรัดการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้นำเสนอประเด็นสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมระบบขนส่งสินค้าโดยเรือชายฝั่งและการพิจารณาปรับลดอัตราค่าภาระท่าเทียบเรือชายฝั่ง A ทลฉ.
เพื่อจูงใจและลดต้นทุน การบริหารจัดการปัญหาจราจรแออัดภายในท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้า รวมถึงการบริหารจัดการสัมปทานของผู้ประกอบการ ทลฉ.
โดยเสนอให้ขยายอายุสัมปทานจากรายปีเป็น 2-3 ปี หรืออย่างน้อย 5 ปี และการขับเคลื่อนคณะกรรมการด้านการส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีไทย เพื่อเร่งรัดการจัดประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่าได้จัดสรรงบประมาณปี 2570 สำหรับการขุดลอกร่องน้ำเศรษฐกิจจำนวน 17 ร่องน้ำ เพื่อรักษาความลึกตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.
) จะเร่งบริหารจัดการพื้นที่และระบบจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าและยกระดับประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้า รวมถึงพิจารณาทบทวนแนวทางการขยายอายุสัมปทานให้กับผู้ประกอบการตามความเหมาะสม รัฐมนตรีช่วยฯ สรุปว่าการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน กระทรวงคมนาคมจะไม่เพียงรับฟัง แต่จะนำข้อสรุปไปขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอย่างแท้จริง การพัฒนาระบบ Maritime Single Window จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งทางน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งระดับภูมิภาคอย่างเต็มตั
โลจิสติกส์ การขนส่ง Maritime Single Window ท่าเรือแหลมฉบัง กระทรวงคมนาคม หอการค้าไทย ซัพพลายเชน
