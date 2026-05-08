ดัชนีพรีเมียม Bitcoin ลดลงเป็นส่วนลด สะท้อนแรงซื้อสถาบันอ่อนแอลง รอตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ สร้างความผันผวน

ดัชนีพรีเมียมของ Bitcoin บน Coinbase ปรับตัวลดลงเป็นส่วนลด สะท้อนแรงซื้อจากสถาบันในสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง ขณะที่ตลาดรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ที่อาจสร้างความผันผวนครั้งใหม่ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเติบโตของการจ้างงานจะชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว และอัตราการว่างงานน่าจะทรงตัวอยู่ที่ 4.3% ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของ Fed เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ส่วน Bitcoin มีแนวรับสำคัญที่ระดับ 75,000 ดอลลาร์
ดัชนีพรีเมียมของ Bitcoin บนกระดานเทรด Coinbase ได้ปรับตัวลดลงจนกลายเป็นส่วนลด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อจากสถาบันในสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง และเป็นปัจจัยที่ทำให้การพุ่งทะยานของราคาต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศออกมาอาจสร้างความผันผวนครั้งใหม่ให้กับ ตลาดคริปโต นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการเติบโตของการจ้างงานในเดือนเมษายนจะชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่ายอดการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นเพียง 62,000 ตำแหน่งเมื่อเทียบกับระดับ 172,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคม ในขณะที่อัตราการว่างงานน่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.
3% ตามรายงานของ Reuters เมื่อมองผิวเผิน ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอลงดูเหมือนจะเป็นผลดีต่อ Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ เพราะตลาดแรงงานที่ซบเซาลงอาจตอกย้ำความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมตลอดทั้งปีนี้ และอาจเลื่อนรอบการขึ้นดอกเบี้ยออกไปอีก ณ เวลานี้ ตลาดกำลังประเมินว่าดอกเบี้ยจะทรงตัวไปจนถึงสิ้นปีและอาจจะมีการปรับขึ้นในปีหน้า นอกเหนือจากตัวเลขการจ้างงานแล้ว ตลาดจะจับตาดูการเติบโตของค่าจ้างอย่างใกล้ชิดควบคู่กันไปด้วย โดยคาดว่ารายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงจะเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเดิมที่ 3.5% แรงกดดันจากค่าจ้างที่ยังคงพุ่งสูงเมื่อรวมกับราคาน้ำมันดิบที่แพงขึ้น อาจยิ่งตอกย้ำความกังวลเรื่องปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลกและทำให้การตัดสินใจของ Fed ยากลำบากมากขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือ ปฏิกิริยาของตลาดอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขการจ้างงานรวมมากนัก แต่มันขึ้นอยู่กับว่าการเติบโตของค่าจ้างจะชะลอตัวลงหรือไม่ ในขณะที่นักเทรดเริ่มเตรียมใจรับความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ อาจต้องการตัวเลขรายได้ที่ต่ำกว่าคาดการณ์เพื่อที่จะสามารถสร้างแรงผลักดันให้ตลาดกลับมาคึกคักได้อย่างแท้จริง สำหรับตอนนี้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อ Bitcoin โดยมองว่าระดับ 75,000 ดอลลาร์เป็นแนวรับที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง Alex Kuptsikevich หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดจาก FxPro ระบุว่า Bitcoin ได้ถอยกลับลงมาต่ำกว่าระดับ 80,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ซึ่งเป็นการปรับฐานลงจากเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน หลังจากที่เพิ่งทะลุเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปใกล้กับขอบบนของช่องสัญญาณขาขึ้น โดยขอบล่างของช่องสัญญาณนี้อยู่ที่ประมาณ 77,500 ดอลลาร์ แต่ถ้าจะบอกว่าเสียทรงขาขึ้นจริงๆ ราคาคงต้องหลุดลงไปต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมที่ระดับ 75,000 ดอลลาร์ นอกเหนือจากเรื่องการจ้างงานแล้ว นักเทรดยังจับตารายงานการประชุมของ Fed ประจำเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ รวมถึงสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซและตลาดน้ำมันโลกด้วย QCP Capital จากสิงคโปร์ให้ความเห็นในบันทึกการตลาดว่า แพลตฟอร์มทายผลให้โอกาสสูงถึง 97% ที่สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซจะยังไม่กลับสู่สภาวะปกติภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ช่องว่างระหว่างการประเมินความเสี่ยงนี้กับความพยายามของตลาดหุ้นที่จะมองข้ามความรุนแรง ถือเป็นความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ หากราคาน้ำมันดิบยังไม่ลดลงก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ในวันที่ 20 พฤษภาคม วาทกรรมเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟ้อสูงก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยากขึ้น ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจาก CoinDesk ชี้ว่าปริมาณการซื้อขายสัญญา Call Option ของดัชนี S&P 500 พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงบน Wall Street ที่เพิ่มสูงขึ้น และถือเป็นปัจจัยบวกสำหรับตลาดคริปโตเนื่องจากทั้งสองตลาดมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนทางฝั่งสำนักข่าว Reuters รายงานว่า Trump ออกมาระบุว่าการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าจะมีการปะทะกันในอ่าวเปอร์เซียและการโจมตีรอบใหม่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ตาม ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้บั่นทอนความหวังที่สงครามจะยุติลงโดยเร็ว ทางด้าน Bloomberg รายงานภาพรวมตลาดว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากแนวโน้มหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีช่วยชดเชยความกังวลเรื่องสงคราม ในขณะที่นักลงทุนกำลังรอตัวเลขการจ้างงานประจำเดือน ราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวน ดัชนีในยุโรปและเอเชียปรับตัวลดลง ส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent ขยับขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเล็กน้อย และค่าเงินดอลลาร์ก็กำลังมุ่งหน้าสู่การขาดทุนต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง นอกจากนี้ สำนักข่าว AP ยังรายงานว่า ศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กได้ตัดสินให้ภาษีศุลกากรทั่วโลกใหม่ที่ Trump สั่งเรียกเก็บในอัตรา 10% นั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หลังจากที่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กได้รวมตัวกันยื่นฟ้องร้อง ท้ายที่สุด กราฟจาก Coinglass ที่ติดตามดัชนีพรีเมียมของ Bitcoin บน Coinbase ซึ่งใช้วัดความแตกต่างของราคาระหว่าง Bitcoin ที่ซื้อขายบน Coinbase ที่เป็นตัวแทนของความต้องการจากสถาบันในสหรัฐฯ กับกระดานเทรดนอกประเทศอย่าง แสดงให้เห็นว่าในสัปดาห์นี้ดัชนีได้พลิกกลับมาเป็นส่วนลดพอดีกับช่วงที่ Bitcoin กำลังพยายามตั้งฐานเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ ซึ่งทำให้การฟื้นตัวต้องสะดุดลง โดยตามสถิติในอดีต ตลาดกระทิงมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับตัวเลขพรีเมียมที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากต้องการเห็นราคาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง ตลาดก็จำเป็นต้องเห็นดัชนีพรีเมียมนี้กลับมาเป็นบวกให้ได้เสียก่อ
Bitcoin Fed การจ้างงานสหรัฐฯ น้ำมันดิบ ตลาดคริปโต
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bitcoin เปลี่ยนผ่านสู่สินทรัพย์ระดับสถาบัน ตลาดมั่นคงไร้สัญญาณตื่นตระหนกการปรับฐานของราคา Bitcoin ในปัจจุบันเป็นการปรับสมดุลพอร์ตของสถาบันมากกว่าการเทขายด้วยความตื่นตระหนก โดยมีปัจจัยหนุนจากกองทุน ETF ความชัดเจนด้านกฎหมาย และความเป็นไปได้ของแผนสำรอง Bitcoin แห่งชาติของสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในระยะยาว
Read more »
JPMorgan ชี้ Bitcoin แซงทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันค่าเงิน ETF ไหลเข้า 3 เดือนซ้อนJPMorgan รายงาน 8 พ.ค. 2569 ว่า Bitcoin กำลังแซงทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันค่าเงิน หลังกองทุน Bitcoin ETF บันทึกเงินไหลเข้า 3 เดือนซ้อน ขณะทองคำเผชิญเงินไหลออกหนัก
Read more »
Bitcoin ปล่อยแรงเทขายหนัก หลุดระดับ 80,000 ดอลลาร์ใน 24 ชม. หลังพยายามทดสอบแนวต้าน 81,500 ดอลลาร์Bitcoin ปล่อยแรงเทขายหนัก หลุดระดับ 80,000 ดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังพยายามทดสอบแนวต้าน 81,500 ดอลลาร์ แต่ไม่สำเร็จ จนเกิดแรงเทขายทำกำไรออกมาบางส่วน
Read more »
ชาวเน็ตเริ่มแซว Strategy หลังเปลี่ยนกลยุทธ์จากขายไตเป็นส่อแววขาย Bitcoinสรุปข่าว ชาวเน็ตบน X เริ่มขุดโพสต์เก่าของ Michael Saylor ที่เคยบอกว่า “ขายไตได้ แต่ห้ามขาย Bitcoin” แล้วเอามาล้อเลียน หลัง Strategy ส่งสัญญาณอาจเทขาย BTC
Read more »
DeepSeek AI ตัวท็อปจากจีน เผยคำทำนายราคา BTC, ETH และ XRP ในช่วงสิ้นปี 2026สรุปข่าว DeepSeek AI คาดการณ์เป้าหมาย Bitcoin สิ้นปี 2026 ไว้ที่ 85,000 - 92,000 ดอลลาร์ โดยมีแรงหนุนหลัก จากสภาวะอุปทานขาดแคลนหลัง Halving
Read more »
Bitcoin vs. การ์ดโปเกมอน: สภาพคล่องชนะ ROI ในระยะยาวการเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่าง Bitcoin และการ์ดโปเกมอนระดับแรร์ระหว่าง 4 ปีที่ผ่านมา พบว่าการ์ด PSA 10 ให้กำไรสูงกว่า 1,000% แต่ Bitcoin มีสภาพคล่องที่ดีกว่าและความเสี่ยงต่ำกว่า
Read more »