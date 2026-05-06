ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้น 1.80% จากความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงกับอิหร่านและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

ดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดที่ 1,516.91 จุด เพิ่มขึ้น 26.81 จุด หรือ 1.80% มูลค่าการซื้อขาย 82,023.34 ล้านบาท จากปัจจัยหลัก ๆ คือความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงกับอิหร่านและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐวงเงิน 400,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดัน GDP เพิ่มขึ้น 0.2-0.5%
ความเคลื่อนไหวของ ดัชนีหุ้นไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ปิดตลาดที่ระดับ 1,516.91 จุด โดยเพิ่มขึ้น 26.81 จุด หรือ 1.80% จากวันก่อนหน้า มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 82,023.34 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ส่งสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงกับอิหร่าน ซึ่งส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้ ยังมีความคาดหวังใหม่ต่อกระแส การลงทุน ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในตลาดหุ้นเอเชีย สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้น เศรษฐกิจ ของรัฐบาลไทยที่เตรียมอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 400,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการเติบโตทาง เศรษฐกิจ คาดว่าจะช่วยผลักดันอัตราการเติบโตทาง เศรษฐกิจ ( GDP ) เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2-0.5% หลังจากที่หลายสำนักสถาบันการเงินปรับลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปี 2569 ลงเหลือระดับ 1.2-1.6% นักวิเคราะห์มองว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยในเชิงบวก โดยมีเป้าหมาย ดัชนีหุ้นไทย ในเดือนพฤษภาคม 2569 ที่ระดับ 1,520 จุด และสูงสุดที่ 1,555 จุด นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์ การลงทุน บล.
กสิกรไทย ให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจว่า ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่กำลังจะออกมาเพิ่มเติม แม้สถาบันการเงินต่าง ๆ จะทยอยปรับลดคาดการณ์ GDP ของไทยจากเดิมที่ระดับ 1.8-2.0% ลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.2-1.5% อย่างไรก็ตาม มองว่าการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2569 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ยังมีโอกาสออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยได้รับแรงหนุนจากภาคการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ ประกอบกับการบริโภคภายในประเทศที่ยังคงแข็งแกร่งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ด้านนโยบายภาครัฐ คาดว่า แผนกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาท จะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 150,000-200,000 ล้านบาท และมีส่วนช่วยผลักดัน GDP เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2-0.3% ขณะที่มุมมองต่อตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคมนี้ ยังคงเป็นบวก โดยประเมินกรอบดัชนีไว้ที่ 1,520 จุด และในกรณีดีที่สุดอาจขึ้นไปทดสอบระดับ 1,555 จุด ส่วนปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ของตลาด จาก 93 บาท เป็นราว 98 บาท โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส์ นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.
ทิสโก้ กล่าวว่า บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวเชิงบวก จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐวงเงิน 400,000 ล้านบาท จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยพยุงเศรษฐกิจและหนุนดัชนีตลาดหุ้น ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่ตลาดประเมินไว้เดิม เม็ดเงินก้อนดังกล่าวจะช่วยหนุนการเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นได้ราว 0.5-0.8% ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยับขึ้นไปแตะระดับ 1.5-1.6% ได้อีกครั้ง และกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุน ในด้านตลาดหุ้น มาตรการดังกล่าวาจะเป็นปัจจัยบวกต่อดัชนี โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มการบริโภคและพลังงาน จะได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ กลุ่มพาณิชย์ ไฟแนนซ์ และอาหาร ได้รับผลดีจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ขณะที่กลุ่มพลังงานได้แรงหนุนจากนโยบายปรับโครงสร้างพลังงานของภาครัฐ และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและรับเหมาก่อสร้างก็มีโอกาสได้รับอานิสงส์จากการลงทุน นายพิริยพล คงวาณิช ผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์พื้นฐาน สายงานวิจัย บล.
บัวหลวง เปิดเผยว่า แม้ตัวเลข GDP จะถูกปรับลดลงต่อเนื่อง แต่ประมาณการกำไรของตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีกลับปรับเพิ่มขึ้นราว 1% สะท้อนโครงสร้างของตลาดหุ้นไทยที่ไม่ได้พึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มที่อิงกับปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และปิโตรเคมี ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อภาพรวมตลาด ส่งผลให้กำไรโดยรวมยังคงเติบโตได้ แม้เศรษฐกิจในประเทศจะอ่อนแรง สำหรับทิศทางตลาดในระยะถัดไป ประเมินว่าดัชนีหุ้นไทยจะยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ โดยการปรับตัวขึ้นจะเกิดในลักษณะกระจุกตัว เฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนอย่างชัดเจ
ดัชนีหุ้นไทย เศรษฐกิจไทย GDP การลงทุน ปิโตรเคมี
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ทิศทางเศรษฐกิจการลงทุนไตรมาส 1/2026 โอกาสและความเสี่ยงสำหรับเศรษฐกิจไทย คาดว่า GDP ปี 2568-69 จะขยายตัวเพียง 1.8% และ 1.4% ตามลำดับ แม้กระทรวงการคลังจะมีมาตรการกระตุ้น 5 ด้าน
Read more »
เวิลด์แบงก์ หั่น GDP ไทยปี 2569 ล่าสุดโตแค่ 1.6% จากการค้าโลกชะลอ หนี้ครัวเรือนสูงธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) คาดการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย หรือ GDP ปี 2569 ล่าสุดจะชะลอลงเหลือโตเพียง 1.6% ผลจากภาวะการค้าโลกชะลอตัว ระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังสูง และภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวช้าลง ต่ำกว่าเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ที่ว่าจะโต 1.8 % ก่อนจะฟื้นโต 2.
Read more »
SCB EIC ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทย 1.8% ชี้ส่งออก-ลงทุนหนุนSCB EIC ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 2569 เป็น 1.8% จากแรงหนุนส่งออกและการลงทุนเอกชน ขณะเศรษฐกิจโลกฟื้นตามกระแส AI แต่ยังเตือนความเสี่ยงเชิงโครงสร้างและข้อจำกัดการคลัง
Read more »
TDRI ชี้สงครามฉุด GDP ไทย 0.2-0.5% น้ำมัน 100 ดอลลาร์ เสี่ยงศก.โตต่ำ เงินเฟ้อพุ่งนักวิชาการ TDRI ประเมินวิกฤตตะวันออกกลางระยะสั้น กระทบศก.ไทย 0.2-0.5% เตือนหากราคาน้ำมันโลกแตะ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนาน เสี่ยงศก.โตต่ำ-เงินเฟ้อพุ่ง แนะรัฐเร่งคุมราคาสินค้า-ดันพลังงานสะอาดรับมือ
Read more »
เตือนไทยเสี่ยง 'ถดถอยเชิงเทคนิค' หากราคาน้ำมันแตะ 120 ดอลลาร์ เกิน 6 เดือนKKP ประมาณการณ์ GDP โต 1.8% แต่เตือนไทยเสี่ยง 'ถดถอยเชิงเทคนิค' หากน้ำมันพุ่งแตะ 120 ดอลลาร์สหรัฐ ยืดเยื้อ เกิน 6 เดือน
Read more »
“หุ้นไทย” วันนี้ (6 พ.ค. 2569) ปิดบวก 26.81 จุด สหรัฐ-อิหร่านเปิดทางเจรจาสันติภาพ มาตรการภาครัฐส่งเสริม'ตลาดหุ้นไทย' ในวันนี้ (6 พ.ค. 2569) ปิดตลาดที่ 1,516.91 จุด โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 26.81 จุด หรือคิดเป็น 1.
Read more »