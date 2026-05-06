ดัชนีดาวโจนส์พุ่งทะลุ 50,000 จุด ท่ามกลางความหวังการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่าน

📆5/6/2026 12:11 PM
📰InfoQuestNews
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวดีขึ้นอย่างมากหลังจากมีรายงานว่า สหรัฐและอิหร่านกำลังใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงคราม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและการระงับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดิ่งลงอย่างหนักหลังจากข่าวดังกล่าว

ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งขึ้นกว่า 500 จุด ทะลุแนว 50,000 ท่ามกลางความหวังที่ว่าสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังใกล้ปิดฉาก ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดิ่งลงอย่างหนักในวันนี้ ล่าสุด ราคาน้ำมันดิบเบรนท์หลุดระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI หลุด 90 ดอลลาร์ หลังสื่อรายงานว่า สหรัฐและอิหร่านกำลังใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงคราม Axios สื่อออนไลน์ของสหรัฐ รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐ 2 ราย และแหล่งข่าวอีก 2 รายที่ได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า ทำเนียบขาวเชื่อว่าสหรัฐกำลังเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในรูปแบบของบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความยาว 1 หน้า จำนวน 14 ข้อ เพื่อยุติสงคราม และวางกรอบสำหรับการเจรจานิวเคลียร์ที่มีรายละเอียดมากขึ้น แผนดังกล่าวระบุว่า อิหร่านจะต้องให้คำมั่นในการระงับโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพื่อแลกกับการที่สหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ขณะที่ทั้งสองฝ่ายจะยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ สหรัฐคาดว่าอิหร่านจะตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวภายในเวลา 48 ชั่วโมงข้างหน้า ขณะที่แหล่งข่าวระบุว่า นี่เป็นช่วงเวลาที่สหรัฐและอิหร่านเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงมากที่สุดนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านให้สัมภาษณ์สำนักข่าว CNBC ว่า ขณะนี้อิหร่านกำลังประเมินข้อเสนอแผนสันติภาพ 14 ข้อของสหรัฐ ขณะที่ทำเนียบขาวยังไม่ได้แสดงความเห็นแต่อย่างใ

ดัชนีดาวโจนส์ สงครามสหรัฐ-อิหร่าน ราคาน้ำมัน ข้อตกลงสันติภาพ มาตรการคว่ำบาตร

 

