ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ปิดสัปดาห์ด้วยผลงานดีที่สุดในรอบหลายเดือน ท่ามกลางความผันผวนของตลาด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ด้วยผลงานที่ดี แม้ดัชนี S&P 500 จะปรับตัวลงเล็กน้อยในวันศุกร์ นักลงทุนจับตาข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐ-อิหร่าน และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงเล็กน้อยในการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ยังคงสามารถปิดสัปดาห์ด้วยผลประกอบการที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่เกิดจากการจับตาดูข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะ เงินเฟ้อ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงใน สหรัฐอเมริกา โดยดัชนี S&P 500 ปิดที่ 6,816.89 จุด ลดลง 0.11% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวสูงขึ้น 0.35% มาอยู่ที่ 22,902.
89 จุด ได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่ง เช่น Nvidia และ Broadcom อย่างไรก็ตาม ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวลง 0.56% ปิดที่ 47,916.57 จุด ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในตลาดที่ยังคงมีอยู่\ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้นถึง 4.7% และดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 3% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีปัจจัยลบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและภาวะเงินเฟ้อก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิหร่าน โดยกล่าวหาว่าอิหร่านกำลัง “รีดไถโลก” ผ่านการใช้เส้นทางน้ำสากล และได้ส่งสัญญาณถึงท่าทีที่แข็งกร้าวต่ออิหร่านผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social โดยระบุว่าผู้นำอิหร่าน “ดูเหมือนจะไม่ตระหนักว่าตัวเองไม่มีไพ่ในมือ” และ “เหตุผลเดียวที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ก็เพื่อมานั่งเจรจาเท่านั้น” ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ยังได้เตือนอิหร่านเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยระบุว่า “พวกเขาไม่ควรทำ และถ้ากำลังทำอยู่ ก็ต้องหยุดเดี๋ยวนี้!”\สถานการณ์ในตลาดหุ้นยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนกำลังติดตามพัฒนาการต่างๆ เกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านอย่างใกล้ชิด รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในวงกว้าง นักวิเคราะห์หลายท่านคาดการณ์ว่าตลาดหุ้นจะยังคงมีความผันผวนในระยะสั้น แต่คาดว่าจะมีโอกาสในการเติบโตในระยะยาว โดยขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความสามารถในการควบคุมเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การรายงานผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนให้ความสนใจในสัปดาห์ต่อๆ ไป ซึ่งจะช่วยประเมินสถานะทางการเงินของบริษัทและส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรว
S&P 500 ตลาดหุ้น สหรัฐอเมริกา อิหร่าน เงินเฟ้อ
