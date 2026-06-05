ดัชนี SET Index ปิดลบ 12.19 จุด หลังหุ้นขนาดใหญ่เผชิญแรงเทขาย โดยเฉพาะ DELTA ที่ปรับลงแรง 13 บาท นักลงทุนต่างชาติเทขายสุทธิเป็นมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านบาท
ดัชนี SET Index ปิดลบ 12.19 จุด หลัง หุ้นขนาดใหญ่ เผชิญแรงเทขาย โดยเฉพาะ DELTA ที่ปรับลงแรง 13 บาท นักลงทุนต่างชาติ เทขายสุทธิเป็นมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านบาท ดัชนี SET Index ปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,582.60 จุด ลดลง 12.
19 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.76% จากปิดตลาดก่อนหน้า กรอบการแกว่งตัวสูงสุดและต่ำสุดที่ระดับ 1,598.53 - 1,580.36 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 67,946.55 ล้านบาท หากแบ่งมูลค่าซื้อขายตามประเภทนักลงทุน พบว่า กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ และสถาบัน มีสถานะขายสุทธิ ที่ 1,357.06 และ 329.63 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มนักลงทุนในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มีสถานะซื้อสุทธิ ที่ 1,644.86 และ 41.84 ล้านบาท ตามลำดั
ดัชนี SET Index หุ้นขนาดใหญ่ DELTA นักลงทุนต่างชาติ
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