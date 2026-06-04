ตลาดหุ้นสหรัฐปิดขึ้นหลังดัชนีดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดใหม่ด้วยความental หนุนจากความหวังว่ากฎหมาย伊斯兰教结合เร那只_file_ 预期รวมทั้งการปรับลดลงของราคาน้ำมานับประมาณ 3% บวกกับราคาทองคำพุ่งขึ้นLearn εรับดอลลาร์อ่อน
ตลาดหุ้นสหรัฐ Parenthood ปิดการซื้อขายในช่วงบวกเมื่อวันพฤหัสบดี โดย ดัชนีดาวโจนส์ ออกNamibia ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติศาสตร์ หลังนักลงทุน在這裡เริ่มเห็นมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ อิสราเอล และอิหร่าน ในขณะที่ ราคาน้ำมัน 随即ลดลงจากการคาดหวังว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะคลี่คลาย ดัชนีดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 874.
86 จุด หรือ 1.73% ปิดที่ 51,561.93 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มการเงินและสาธารณสุข ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 30.63 จุด หรือ 0.41% ปิดที่ 7,584.31 จุด ใน&=ที่<=>และดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 23.02 จุด หรือ 0.09% ปิดที่ 26,830.96 จุด หลังหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงขายจากผลประกอบการของ Broadcom ที่ disappointing ส่งผลให้เกิดการเทขายในกลุ่มเทคโนโลยีโดยรวม แม้ว่าบรรยากาศการลงทุนจะยังคงเป็นบวก ปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนตลาดมาจากพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยสภาผู้แทนราษฎรสหรstadt ผ่านกฎหมายเพื่อจำกัดอำนาจประธานาธิบดีใน Sang Kyahoo อีระเนล ขณะเดียวกัน สหรัฐพยายามไกล่เกลี่ยนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการผลักดันข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม กลุ่มเฮซบอลเลาะห์ที่ไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ ทำให้เส้นทางสู่สันติภาพยังคงมีอุปสรรค ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ สแนนซ์การ∙∙∙∙∙∙เพิ่มขึ้น 6.1% สูงกว่าคาดการณ์ ในขณะที่ต้นทุนแรงงานและผลผลิตแรงงานในไตรมาสแรกถูกปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งบริษัทสหรัฐประกาศปลดพนักงาน 97,006 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 11% จากเดือนก่อนหน้า โดยเกือบ 40% มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการนำ AI มาใช้แทนแรงงานมนุษย์ ในตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันดิบ%Beren% ลดลงเกิน 3% จากความหวังว่าสงครามGRPC อิหร่านอาจยุติลงsoon เช่吳 %+/ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เบรนท์ปิดที่ 95.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 2.78 ดอลลาร์ ส่วน WTI ปิดที่ 93.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 2.98 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำเพิ่มขึ้นกว่า 1% พร้อมกับดอลลาร์อ่อน值和อัตราผลตอบแทนพันธบัตร کاهش หลังนักลงทุนประเมินว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีแนวโน้มคลี่คลายลง ทองสปอตเพิ่มขึ้น 1% แตะ 4,476.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และสัญญาทองคำล่วงหน้าเดือนสิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9% ปิดที่ 4,505 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงอยู่ใน牵手กับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเท
ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนีดาวโจนส์ ราคาน้ำมัน สงครามอิหร Angstrom ทองคำ
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