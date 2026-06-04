ดัชนีการเมืองไทยเดือนพฤษภาคม 2569: ความเชื่อมั่นต่ำ แรงคาดหวังสูง

ดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคม 2569 สะท้อนภาพการเมืองไทยที่อยู่ในภาวะ ‘ความเชื่อมั่นต่ำและ แรงคาดหวังสูง’ ผลสำรวจของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศ 2,166 คน พบว่า คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยอยู่ที่ 3.66 จากคะแนนเต็ม 10 ลดลงจากเดือนเมษายนที่ 3.79 คะแนน การลดลงเช่นนี้นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงตัวเลขรายเดือนแลว ยังเป็นสัญญาณทางการเมืองในเชิงลึกว่า ประชาชนกำลังประเมินระบบการเมืองไทยผ่านประสบการณ์ชีวิตประจำวันมากกว่าวาทกรรมทางการเมือง ดัชนีระดับ 3.66 ถือเป็นระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับมาตรวัดความเชื่อมั่นทางการเมืองทั่วไป สะท้อนว่าประชาชน ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นพลังของสถาบันการเมืองต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกัน ตัวเลขดังกล่าวก็บอกว่าความเชื่อมั่นทางการเมืองไทยกำลังอ่อนแรงลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากคะแนนภาพรวมลดลงจาก 4.30 ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็น 3.89 ในเดือนมีนาคม 3.79 ในเดือนเมษายน และ 3.66 ในเดือนพฤษภาคม
ดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคม 2569 สะท้อนภาพการเมืองไทยที่อยู่ในภาวะ ‘ความเชื่อมั่นต่ำและ แรงคาดหวังสูง’ ผลสำรวจของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศ 2,166 คน พบว่า คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยอยู่ที่ 3.
66 จากคะแนนเต็ม 10 ลดลงจากเดือนเมษายนที่ 3.79 คะแนน การลดลงเช่นนี้นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงตัวเลขรายเดือนแลว ยังเป็นสัญญาณทางการเมืองในเชิงลึกว่า ประชาชนกำลังประเมินระบบการเมืองไทยผ่านประสบการณ์ชีวิตประจำวันมากกว่าวาทกรรมทางการเมือง ดัชนีระดับ 3.66 ถือเป็นระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับมาตรวัดความเชื่อมั่นทางการเมืองทั่วไป สะท้อนว่าประชาชน ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นพลังของสถาบันการเมืองต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกัน ตัวเลขดังกล่าวก็บอกว่าความเชื่อมั่นทางการเมืองไทยกำลังอ่อนแรงลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากคะแนนภาพรวมลดลงจาก 4.30 ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็น 3.89 ในเดือนมีนาคม 3.79 ในเดือนเมษายน และ 3.66 ในเดือนพฤษภาค
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