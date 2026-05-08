ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของญี่ปุ่นเดือนเม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.0

📆5/8/2026 3:52 AM
📰InfoQuestNews
ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของญี่ปุ่นเดือนเม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.0 ซึ่งเป็นการขยายตัวช้าที่สุดในรอบ 11 เดือน หรือนับตั้งแต่เดือนพ.ค. ปีที่แล้ว เนื่องจากความไม่แน่นอนและต้นทุนที่สูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางได้เข้ามาฉุดรั้งความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

เอสแอนด์พี โกลบอล (S&P Global) เปิดเผยผลสำรวจในวันนี้ (8 พ. ค. ) ระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของญี่ปุ่น เดือนเม.

ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.0 จากระดับ 53.4 ในเดือนมี. ค. ซึ่งเป็นการขยายตัวช้าที่สุดในรอบ 11 เดือน หรือนับตั้งแต่เดือนพ.

ค. ปีที่แล้ว เนื่องจากความไม่แน่นอนและต้นทุนที่สูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางได้เข้ามาฉุดรั้งความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ทั้งนี้ ดัชนีที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ว่า กิจกรรมทางธุรกิจอยู่ในภาวะขยายตัว ส่วนดัชนีที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ว่าอยู่ในภาวะหดตัว ยอดสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.

ค.

ปีที่แล้ว ขณะที่ยอดสั่งซื้อส่งออกใหม่ปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยภาคธุรกิจระบุถึงสาเหตุจากราคาที่อยู่ในระดับสูงและสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกัน ต้นทุนปัจจัยการผลิตพุ่งขึ้นแรงที่สุดในรอบ 12 เดือน โดยภาคธุรกิจระบุถึงต้นทุนเชื้อเพลิง วัตถุดิบ และค่าจ้างพนักงานที่สูงขึ้น ส่วนราคาเรียกเก็บปรับตัวสูงขึ้นเร็วที่สุดเป็นอันดับ 3 นับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในเดือนก.

ย. 2550 เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ พยายามผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับลูกค้า แอนนาเบล ฟิดเดส รองผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของเอสแอนด์พี โกลบอล มาร์เก็ต อินเทลลิเจนซ์ (S&P Global Market Intelligence) กล่าวว่า"บรรยากาศทางธุรกิจยังคงถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของสงครามที่ยืดเยื้อ โอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงอุปสงค์ของลูกค้าที่อ่อนแอลง และที่น่าสังเกตคือ ความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มธุรกิจในช่วง 1 ปีข้างหน้าได้ดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19 ในเดือนส.

ค. 2563" สำหรับการจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 แต่อัตราการจ้างงานยังคงอยู่ในระดับค่อยเป็นค่อยไปและแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมี. ค. ขณะที่ปริมาณงานค้างเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และเพิ่มขึ้นในอัตราช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี. ค. 256

