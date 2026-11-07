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Economy

ดัชนีมลพิษอากาศสูงสุดโลก: เบอร์มิงแฮมนำอันดับ 189

siamrath_online#15 in ประเทศไทย
ดัชนีมลพิษอากาศสูงสุดโลก: เบอร์มิงแฮมนำอันดับ 189
Birmingham · AQI · Kinshasa
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รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ล่าสุดชี้เบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลกที่มีค่า 189 ตอกย้ำวิกฤตมลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อมูลคุณภาพอากาศล่าสุดเปิดเผยว่า เบอร์มิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร ครองตำแหน่งเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลก โดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศ ( AQI) สูงถึง 189 จุด ซึ่งสูงกว่าเมืองอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ การบันทึกค่าดังกล่าวสะท้อนถึงสภาวะอากาศที่อันตรายและต้องการการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

ผู้นำอันดับ 1 มลพิษโลกเบอร์มิงแฮม

เมืองเบอร์มิงแฮมในประเทศสหราชอาณาจักร มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศสูงที่สุด ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูล โดยอยู่ที่ระดับ 189 คะแนน ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดระดับมลพิษในอากาศที่ชัดเจน ข้อมูลนี้ถูกจัดอันดับในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง การจราจร ความหนาแน่นของการเผาไหม้เชื้อเพลิง และกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ สามารถส่งผลให้ค่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา

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เมืองรองและค่ามลพิษสำคัญ

ถัดจากเบอร์มิงแฮม เมืองกินชาซาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีค่า AQI อยู่ที่ 162 จุด ในขณะที่จาการ์ตาของอินโดนีเซีย มีค่า AQI อยู่ที่ 159 คะแนน ค่าคุณภาพอากาศที่สูงขึ้นเหล่านี้บ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับประชากรในท้องถิ่น ทั้งสามเมืองดังกล่าวถือเป็นศูนย์กลางที่มีระดับมลพิษวิกฤตในระดับนานาชาติตามข้อมูลล่าสุด

มาตรฐานและการประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์การแบ่งระดับค่า AQI อาจแตกต่างกันไปตามมาตรฐานของแต่ประเทศ หากอ้างอิงตามเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกา ค่า AQI ที่ระดับ 286 จะจัดอยู่ในระยะสีม่วง หรือระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างรุนแรง (Very Unhealthy) อย่างไรก็ตาม ค่าที่บันทึกได้ในช่วง 159 ถึง 189 ในครั้งนี้ ก็อยู่ในระดับที่ประชาชนทั่วไปอาจเริ่มได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอย่างชัดเจนแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง

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ผลกระทบทางสุขภาพและกลุ่มเปราะบาง

เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจ มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษต่อการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศระดับสูง อาการที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ การระคายเคืองตาและลำคอ ไอ เจ็บหน้าอก และหายใจลำบาก ซึ่งอาจกระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจรุนแรงขึ้นได้ การเฝ้าระวังสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับกลุ่มประชากรเหล่านี้

มาตรการป้องกันและขั้นตอนถัดไป

เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กและมลพิษทางอากาศ ประชาชนควรรigid ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด การจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งและการสวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมอาจช่วยป้องกันผลกระทบระยะสั้นได้ การติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการอย่างสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนในสภาวะวิกฤตดังกล่าว

siamrath_online#15 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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Birmingham AQI Kinshasa Jakarta Air Quality Pollution Health Risk

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