ดัชนีมลพิษอากาศสูงสุดโลก: เบอร์มิงแฮมนำอันดับ 189
รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ล่าสุดชี้เบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลกที่มีค่า 189 ตอกย้ำวิกฤตมลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ข้อมูลคุณภาพอากาศล่าสุดเปิดเผยว่า เบอร์มิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร ครองตำแหน่งเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลก โดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศ ( AQI) สูงถึง 189 จุด ซึ่งสูงกว่าเมืองอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ การบันทึกค่าดังกล่าวสะท้อนถึงสภาวะอากาศที่อันตรายและต้องการการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
ผู้นำอันดับ 1 มลพิษโลกเบอร์มิงแฮม
เมืองเบอร์มิงแฮมในประเทศสหราชอาณาจักร มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศสูงที่สุด ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูล โดยอยู่ที่ระดับ 189 คะแนน ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดระดับมลพิษในอากาศที่ชัดเจน ข้อมูลนี้ถูกจัดอันดับในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง การจราจร ความหนาแน่นของการเผาไหม้เชื้อเพลิง และกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ สามารถส่งผลให้ค่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาAlso readใกล้แค่ 1 เมตร! ภารกิจช่วยชีวิตคนงาน 3 คน ติดอุโมงค์รถไฟความเร็วสูง จ.นครราชสีมา
เมืองรองและค่ามลพิษสำคัญ
ถัดจากเบอร์มิงแฮม เมืองกินชาซาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีค่า AQI อยู่ที่ 162 จุด ในขณะที่จาการ์ตาของอินโดนีเซีย มีค่า AQI อยู่ที่ 159 คะแนน ค่าคุณภาพอากาศที่สูงขึ้นเหล่านี้บ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับประชากรในท้องถิ่น ทั้งสามเมืองดังกล่าวถือเป็นศูนย์กลางที่มีระดับมลพิษวิกฤตในระดับนานาชาติตามข้อมูลล่าสุด
มาตรฐานและการประเมินความเสี่ยง
เกณฑ์การแบ่งระดับค่า AQI อาจแตกต่างกันไปตามมาตรฐานของแต่ประเทศ หากอ้างอิงตามเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกา ค่า AQI ที่ระดับ 286 จะจัดอยู่ในระยะสีม่วง หรือระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างรุนแรง (Very Unhealthy) อย่างไรก็ตาม ค่าที่บันทึกได้ในช่วง 159 ถึง 189 ในครั้งนี้ ก็อยู่ในระดับที่ประชาชนทั่วไปอาจเริ่มได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอย่างชัดเจนแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง
ผลกระทบทางสุขภาพและกลุ่มเปราะบาง
เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจ มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษต่อการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศระดับสูง อาการที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ การระคายเคืองตาและลำคอ ไอ เจ็บหน้าอก และหายใจลำบาก ซึ่งอาจกระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจรุนแรงขึ้นได้ การเฝ้าระวังสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับกลุ่มประชากรเหล่านี้
มาตรการป้องกันและขั้นตอนถัดไป
เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กและมลพิษทางอากาศ ประชาชนควรรigid ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด การจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งและการสวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมอาจช่วยป้องกันผลกระทบระยะสั้นได้ การติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการอย่างสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนในสภาวะวิกฤตดังกล่าว
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy