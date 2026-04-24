ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 1.8% ในเดือนมีนาคม แต่ต่ำกว่าเป้าหมาย BOJ

รายงานจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานปรับตัวขึ้น 1.8% ในเดือนมีนาคม แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการอุดหนุนเชื้อเพลิงและเงินเฟ้อในหมวดอาหารที่ชะลอตัว
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของ ญี่ปุ่น ได้เปิดเผยรายงานผลสำรวจ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดในวันนี้ (24 เมษายน) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม เงินเฟ้อ ที่ยังคงดำเนินต่อไป แต่ในอัตราที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย ดัชนีราคาผู้บริโภค พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ตัดผลกระทบจากราคาอาหารสดที่มีความผันผวนออกไป ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.
8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และตลาดการเงิน โดยก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนี Core CPI เคยปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.6 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปรับตัวขึ้นของดัชนี แต่เงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นยังคงต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 2 ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ตั้งไว้เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ปัจจัยสำคัญที่ช่วยชะลอแรงกดดันด้านราคามาจากมาตรการอุดหนุนเชื้อเพลิงที่รัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินอยู่ รวมถึงการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อในหมวดอาหาร ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน ดัชนี CPI พื้นฐานที่ไม่รวมทั้งราคาพลังงานและอาหารสด (Core-core CPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ BOJ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากถือเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดจากอุปสงค์ภายในประเทศได้ดีกว่า ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ก็ยังคงบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านราคาที่มาจากภายในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้น ข้อมูลเงินเฟ้อที่ได้รับการเปิดเผยในวันนี้ ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ BOJ จะนำมาพิจารณาในการกำหนดนโยบายการเงินในการประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า BOJ จะยังคงชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปก่อน เนื่องจากยังต้องการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและเงินเฟ้ออย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม คาดว่า BOJ จะส่งสัญญาณความพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต หากแรงกดดันด้านราคายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจของ BOJ ในการประชุมนโยบายครั้งนี้ จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในระยะต่อไป เนื่องจากญี่ปุ่นเผชิญกับความท้าทายในการรักษาระดับเงินเฟ้อให้อยู่ในเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจช่วยควบคุมเงินเฟ้อได้ แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศได้เช่นกัน ในขณะที่การคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำ อาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่ก็อาจทำให้เงินเฟ้อสูงเกินไปได้ ดังนั้น BOJ จึงต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ การติดตามสถานการณ์เงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด รวมถึงการประเมินผลกระทบของมาตรการอุดหนุนเชื้อเพลิงของรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ภายในประเทศ จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสมสำหรับญี่ปุ่นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายการเงินของ BOJ จะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก รวมถึงค่าเงินเยนและตลาดหุ้นญี่ปุ่
ญี่ปุ่น เงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค BOJ นโยบายการเงิน
