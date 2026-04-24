ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 1.8% ในเดือนมีนาคม แต่ต่ำกว่าเป้าหมาย BOJ

📆4/24/2026 3:27 AM
📰InfoQuestNews
รายงานจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานปรับตัวขึ้น 1.8% ในเดือนมีนาคม แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการอุดหนุนเชื้อเพลิงและเงินเฟ้อในหมวดอาหารที่ชะลอตัว

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของ ญี่ปุ่น ได้เปิดเผยรายงานผลสำรวจ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดในวันนี้ (24 เมษายน) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม เงินเฟ้อ ที่ยังคงดำเนินต่อไป แต่ในอัตราที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย ดัชนีราคาผู้บริโภค พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ตัดผลกระทบจากราคาอาหารสดที่มีความผันผวนออกไป ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.

8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และตลาดการเงิน โดยก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนี Core CPI เคยปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.6 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปรับตัวขึ้นของดัชนี แต่เงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นยังคงต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 2 ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ตั้งไว้เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ปัจจัยสำคัญที่ช่วยชะลอแรงกดดันด้านราคามาจากมาตรการอุดหนุนเชื้อเพลิงที่รัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินอยู่ รวมถึงการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อในหมวดอาหาร ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน ดัชนี CPI พื้นฐานที่ไม่รวมทั้งราคาพลังงานและอาหารสด (Core-core CPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ BOJ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากถือเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดจากอุปสงค์ภายในประเทศได้ดีกว่า ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ก็ยังคงบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านราคาที่มาจากภายในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้น ข้อมูลเงินเฟ้อที่ได้รับการเปิดเผยในวันนี้ ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ BOJ จะนำมาพิจารณาในการกำหนดนโยบายการเงินในการประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า BOJ จะยังคงชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปก่อน เนื่องจากยังต้องการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและเงินเฟ้ออย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม คาดว่า BOJ จะส่งสัญญาณความพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต หากแรงกดดันด้านราคายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจของ BOJ ในการประชุมนโยบายครั้งนี้ จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในระยะต่อไป เนื่องจากญี่ปุ่นเผชิญกับความท้าทายในการรักษาระดับเงินเฟ้อให้อยู่ในเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจช่วยควบคุมเงินเฟ้อได้ แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศได้เช่นกัน ในขณะที่การคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำ อาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่ก็อาจทำให้เงินเฟ้อสูงเกินไปได้ ดังนั้น BOJ จึงต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ การติดตามสถานการณ์เงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด รวมถึงการประเมินผลกระทบของมาตรการอุดหนุนเชื้อเพลิงของรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ภายในประเทศ จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสมสำหรับญี่ปุ่นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายการเงินของ BOJ จะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก รวมถึงค่าเงินเยนและตลาดหุ้นญี่ปุ่

ญี่ปุ่น เงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค BOJ นโยบายการเงิน

 

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BOJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 คะแนนBOJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 คะแนนธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) เพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้น 25 คะแนนพื้นฐานในวันนี้ตามที่คาดหมาย ทำให้ อัตราดอกเบี้ยทางการเงินในประเทศญี่ปุ่นเป็น 0.5% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2551 BOJ ยืนยันว่ายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
Read more »

การเคลื่อนไหวของตลาดและนโยบายการเงิน: การแถลงข่าวของ BOJ, คาดการณ์ราคาน้ำมัน, และความมั่นคงของ Liraการเคลื่อนไหวของตลาดและนโยบายการเงิน: การแถลงข่าวของ BOJ, คาดการณ์ราคาน้ำมัน, และความมั่นคงของ Liraบทความนี้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดและนโยบายการเงินจากเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เช่น การแถลงข่าวของ BOJ, คาดการณ์ราคาน้ำมัน, และความมั่นคงของ Lira การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ BOJ, ความคาดหมายของทรัมป์ว่า OPEC จะเพิ่มการผลิต, และการตัดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางตุรกีถูกนำเสนอพร้อมการวิเคราะห์ข้อพยากรณ์และผลกระทบ
Read more »

BOJ ยังลังเลในนโยบายดอกเบี้ยBOJ ยังลังเลในนโยบายดอกเบี้ยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต แม้ว่าแนวทางที่ชัดเจนจากธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเป็นแรงบันดาลใจ ผู้กำหนดนโยบาย BOJ กังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วเกินไปอาจส่งผลเสียต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
Read more »

ประเด็นข่าวร้อน! 'รอบโลก' (19 ก.ย.68)ประเด็นข่าวร้อน! 'รอบโลก' (19 ก.ย.68)ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เปิดบวกในวันนี้ (19 ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนรอการตัดสินใจกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) การประชุมกำหนดนโยบายการเงินซึ่งใช้เวลาสองวันของ BOJ จะสิ้นสุดลงในวันนี้ โดยผลสำรวจบ่งชี้ว่า บรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า BOJ จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.
Read more »

เงินเยนญี่ปุ่น: ปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้มในอนาคตเงินเยนญี่ปุ่น: ปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้มในอนาคตวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เช่น นโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) และความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของ BoJ และธนาคารกลางอื่นๆ
Read more »

สุขภาพการเงิน รพ.สังกัด สป.สธ. ไตรมาส 2/69: เงินบำรุงลดลงกว่า 1.8 หมื่นล้านบาทสุขภาพการเงิน รพ.สังกัด สป.สธ. ไตรมาส 2/69: เงินบำรุงลดลงกว่า 1.8 หมื่นล้านบาทรายงานสถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2569 พบว่าเงินบำรุงคงเหลือรวมลดลงกว่า 18,600 ล้านบาท มีโรงพยาบาล 324 แห่งติดลบกว่า 9,400 ล้านบาท และมี 9 แห่งอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเงิน
Read more »



