ดัชนีความสุขคนทำงานไทยพุ่ง 67% ติดอันดับ 3 เอเชีย แซงสิงคโปร์ แต่ Gen Z เสี่ยงหมดไฟสูงสุด

Jobsdb by SEEK เผยผลสำรวจ Workers Happiness Report 2568 คนไทยมีความสุขในการทำงาน 67% สูงติดอันดับ 3 ในเอเชีย แซงหน้าสิงคโปร์และฮ่องกง แต่ Gen Z เผชิญความเครียดและภาวะหมดไฟสูงสุด องค์กรต้องเร่งสร้างสุขที่ยั่งยืน
Jobsdb by SEEK แพลตฟอร์มหางานออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทย ได้เปิดเผยผลสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับระดับความสุขของคนทำงานไทยประจำปี 2568 ผ่านรายงาน Workplace Happiness Report ผลการสำรวจซึ่งรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างคนทำงานกว่า 1,000 คนในประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่าคนทำงานชาวไทยมีระดับความสุขโดยรวมอยู่ที่ 67% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าภาคภูมิใจและสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามขององค์กรต่างๆ ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจนี้ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น
แต่ยังมุ่งเน้นให้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสุขในที่ทำงานให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากความสุขของพนักงานถือเป็นปัจจัยหลักที่สามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มแรงจูงใจ และลดอัตราการลาออกได้อย่างมีนัยสำคัญ ประเทศไทยสามารถยกระดับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สามในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระดับความสุขที่ 67% อยู่ภายใต้การนำของอินโดนีเซียที่มีระดับความสุขถึง 82% และฟิลิปปินส์ที่ 77% ในขณะที่ประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูงอย่างสิงคโปร์ มีระดับความสุขอยู่ที่ 56% และฮ่องกงอยู่ที่ 47% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไทยสามารถก้าวข้ามประเทศเหล่านี้ไปได้ แสดงถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรในระดับหนึ่ง แม้ว่าภาพรวมความสุขของคนทำงานไทยจะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค แต่รายงานกลับชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่สำคัญซึ่งองค์กรไม่ควรมองข้าม ประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ หรือ Gen Z ที่เผชิญกับภาวะหมดไฟ (Burnout) และความเครียดสะสมในระดับสูงสุด ปัญหานี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพวกเขาโดยตรง ซึ่งอาจนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง การขาดแรงจูงใจ และอาจส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาว การที่ Gen Z ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในอนาคต ประสบปัญหาดังกล่าวในระดับที่สูง ย่อมเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่ายังมีพื้นที่อีกมากที่องค์กรจะต้องทุ่มเทเพื่อยกระดับและสร้างความสุขในการทำงานให้มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ซึ่งจำเป็นต้องมีการสำรวจลงลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงของภาวะหมดไฟและความเครียดในกลุ่มนี้ และพิจารณามาตรการแก้ไขที่ตรงจุดและเหมาะสมกับบริบทของคนรุ่นใหม่ จากผลการสำรวจนี้ Jobsdb by SEEK ต้องการเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่องค์กรต่างๆ จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนสุขภาวะที่ดีของพนักงานในทุกมิติ ไม่ใช่เพียงแค่การให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ แต่รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว การส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเอง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน การให้การยอมรับและชื่นชมผลงาน และการมีผู้นำที่เข้าใจและสนับสนุนลูกน้อง การจัดการกับปัญหาภาวะหมดไฟและความเครียดสะสม โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z จำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงได้ เช่น การจัดตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น การส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและสนับสนุนการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา การลงทุนในความสุขของพนักงาน คือการลงทุนในอนาคตขององค์กรที่ยั่งยืนและแข็งแกร่ง โดยการยกระดับดัชนีความสุขนี้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล แต่ยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรในฐานะสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ในระยะยาว
ความสุขคนทำงาน Jobsdb By SEEK Workplace Happiness Report Gen Z ภาวะหมดไฟ
