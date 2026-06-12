ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจไทยเดือนพ.ค.69 ลดลง 3 เดือนติดต่อกัน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนพ.ค.69 ที่สำรวจจากภาคธุรกิจว่า ดัชนีปรับตัวลดลงจากระดับ 42.2 ในเดือนเม.ย.69 มาอยู่ที่ 41.7 เป็นการลดลง 3 เดือนติดต่อกัน เพราะภาคธุรกิจยังกังวลภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ที่ยืดเยื้อ, ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 40.70 บาทต่อลิตร, ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจทุกรายการปรับลดลง ทั้งความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน โดยดัชนีการจ้างงาน ปรับลดลงมากที่สุด
นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง ดัชนีความเชื่อมั่น หอการค้าไทยเดือนพ.
ค.69 ที่สำรวจจากภาคธุรกิจว่า ดัชนีปรับตัวลดลงจากระดับ 42.2 ในเดือนเม.
ย.69 มาอยู่ที่ 41.7 เป็นการลดลง 3 เดือนติดต่อกัน เพราะภาคธุรกิจยังกังวลภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ที่ยืดเยื้อ, ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 40.70 บาทต่อลิตร, ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจทุกรายการปรับลดลง ทั้งความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน โดยดัชนีการจ้างงาน ปรับลดลงมากที่สุ
ดัชนีความเชื่อมั่น ภาคธุรกิจ สงครามในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันดีเซล ปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ดัชนีการจ้างงาน เศรษฐกิจไทย สงครามสหรัฐฯ - อิหร่าน ราคาน้ำมัน ค่าครองชีพ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย สงคราม ราคาเนื้อหมู ผู้เลี้ยงสุกร กรมปศุสัตว์ ราคาสินค้าและบริการ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค สงครามสหรัฐฯ - อิหร่าน ราคาน้ำมัน ค่าครองชีพ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย สงคราม ราคาเนื้อหมู ผู้เลี้ยงสุกร กรมปศุสัตว์ ราคาสินค้าและบริการ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เปิดแฟ้มครม. 10 มิ.ย.69 ถกวาระใหญ่ พาณิชย์ชง FTA-เกษตรฯ ของบพืชสวนโลกนายกฯอนุทิน ชาญวีรกูล นั่งประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาวาระสำคัญข้อตกลง FTA ภูฏาน และพิธีสารอาเซียน-จีน พร้อมจับตากระทรวงเกษตรฯ เสนอของบกลางปี 2569
Read more »
สัปดาห์นี้อ่วมแน่! อุตุฯ เตือนฝนถล่มหนักลากยาวถึง 16 มิ.ย.69 จับตา “ภาคเหนือ-กลาง-อีสาน” โดนหนักสุดสัปดาห์นี้อ่วมแน่! อุตุฯ เตือนฝนถล่มหนักลากยาวถึง 16 มิ.ย.69 จับตา “ภาคเหนือ-กลาง-อีสาน” โดนหนักสุด
Read more »
ค่าเงินบาทวันนี้ 11 มิ.ย.69 เงินบาทจ่อทะลุ 33 บาท สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านปะทุKrungthai GLOBAL MARKETS ชี้เงินบาทเปิด 32.97 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าใกล้แตะ 33 บาท หลังสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านร้อนแรง ดันดอลลาร์แข็งค่า กดดันทองคำร่วง จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ และผลประชุม ECB
Read more »
อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ 11 มิ.ย.69 เงินบาทอ่อนค่าทดสอบ 33 บาทต่อดอลลาร์เงินบาทอ่อนค่าทดสอบ 33 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนฟื้นตัวเล็กน้อย รับแรงกดดันจากราคาทองคำร่วง ดอลลาร์แข็ง และความตึงเครียดตะวันออกกลาง จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ ผลประชุม ECB ชี้ทิศทางตลาดเงินโลก
Read more »
หมอแท้จริงรุกหนัก เสนอสภาแก้กฎหมาย เมาขับชนคนตาย ขอศาลจำคุกสถานเดียวหมอแท้จริงรุกหนัก เสนอสภาแก้กฎหมาย เมาขับชนคนตาย ขอศาลจำคุกสถานเดียว วันที่ 11 มิ.ย.69 นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วย สุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้เดินทางมาที่รัฐสภา เพื่อขอเสนอแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน ต่อรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างรุนแรง ทั้งความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพยสินของพี่น้องประชาชนคนไทย ในทุกๆปีจะมีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนประมาณ 17,000 คน บาดเจ็บราว 1 ล้านคน มีผู้พิการไม่น้อยกว่า 60,000 คน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จนทำให้คนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก สาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการเมาแล้วขับเป็นสำคัญ มูลนิธิเมาไม่ขับในฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ขับเคลื่อนการรณรงค์และการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับ มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 ตลอดระยะเวลา 30 ปี มูลนิธิเมาไม่ขับได้แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขอการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เป็นองค์กรสำคัญที่มีหน้าที่ในการรับฟังข้อร้องเรียน ศึกษาเสนอแนะ ฯลฯ ความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการอำนวยความยุติธรรมด้านกฎหมาย
Read more »
สภาพอากาศวันนี้ -17 มิ.ย.ไทยตอนบนฝนตกหนักบางแห่ง กทม.ฝน 40กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -17 มิ.ย.69 ไทยตอนบนฝนตกหนักบางแห่ง และฝนตกหนักมากด้านตะวันตกของภาคกลาง วันที่ 14 – 15 มิ.ย.ส่วนกทม.ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง
Read more »