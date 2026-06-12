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ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจไทยเดือนพ.ค.69 ลดลง 3 เดือนติดต่อกัน

เศรษฐกิจ News

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจไทยเดือนพ.ค.69 ลดลง 3 เดือนติดต่อกัน
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจสงครามในตะวันออกกลาง
📆6/12/2026 12:12 AM
📰Thairath_News
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📊News: 111% · Publisher: 63%

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนพ.ค.69 ที่สำรวจจากภาคธุรกิจว่า ดัชนีปรับตัวลดลงจากระดับ 42.2 ในเดือนเม.ย.69 มาอยู่ที่ 41.7 เป็นการลดลง 3 เดือนติดต่อกัน เพราะภาคธุรกิจยังกังวลภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ที่ยืดเยื้อ, ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 40.70 บาทต่อลิตร, ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจทุกรายการปรับลดลง ทั้งความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน โดยดัชนีการจ้างงาน ปรับลดลงมากที่สุด

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง ดัชนีความเชื่อมั่น หอการค้าไทยเดือนพ.

ค.69 ที่สำรวจจากภาคธุรกิจว่า ดัชนีปรับตัวลดลงจากระดับ 42.2 ในเดือนเม.

ย.69 มาอยู่ที่ 41.7 เป็นการลดลง 3 เดือนติดต่อกัน เพราะภาคธุรกิจยังกังวลภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ที่ยืดเยื้อ, ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 40.70 บาทต่อลิตร, ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจทุกรายการปรับลดลง ทั้งความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน โดยดัชนีการจ้างงาน ปรับลดลงมากที่สุ

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Thairath_News /  🏆 8. in TH

ดัชนีความเชื่อมั่น ภาคธุรกิจ สงครามในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันดีเซล ปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ดัชนีการจ้างงาน เศรษฐกิจไทย สงครามสหรัฐฯ - อิหร่าน ราคาน้ำมัน ค่าครองชีพ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย สงคราม ราคาเนื้อหมู ผู้เลี้ยงสุกร กรมปศุสัตว์ ราคาสินค้าและบริการ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค สงครามสหรัฐฯ - อิหร่าน ราคาน้ำมัน ค่าครองชีพ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย สงคราม ราคาเนื้อหมู ผู้เลี้ยงสุกร กรมปศุสัตว์ ราคาสินค้าและบริการ

 

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