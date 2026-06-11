ดัชนีหุ้นไทยปิดบวก 8.73 จุด มูลค่าซื้อขายกว่า 5.2 หมื่นล้านบาท โดย DELTA, GULF, TRUE, ADVANC และ KBANK ครองอันดับหุ้นซื้อขายสูงสุด ขณะที่แรงซื้อในประเทศยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด ท่ามกลางแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติตลาดได้รับแรงหนุนหลักจากนักลงทุนในประเทศ ซึ่งมียอดซื้อสุทธิกว่า 1,447 ล้านบาท
ดัชนีหุ้นไทย ปิดบวก 8.73 จุด มูลค่าซื้อขาย กว่า 5.2 หมื่นล้านบาท โดย DELTA, GULF, TRUE, ADVANC และ KBANK ครองอันดับหุ้นซื้อขายสูงสุด ขณะที่ แรงซื้อ ในประเทศยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด ท่ามกลาง แรงขาย จากนักลงทุนต่างชาติตลาดได้รับแรงหนุนหลักจาก นักลงทุนในประเทศ ซึ่งมียอดซื้อสุทธิกว่า 1,447 ล้านบาทความเคลื่อนไหว ตลาดหุ้นไทย วันนี้ (11 มิ.
ย. 69) ดัชนี SET Index ปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,572.32 จุด เพิ่มขึ้น 8.73 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.56% จากปิดตลาดก่อนหน้า ในระหว่างนี้ดัชนีแกว่งตัวชนกรอบสูงสุดและต่ำสุดที่ระดับ 1,581.92 - 1,559.45 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 52,253.75 ล้านบาท หากแบ่งมูลค่าซื้อขายตามประเภทนักลงทุน พบว่า กลุ่มนักลงทุนในประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มีสถานะซื้อสุทธิ อยู่ที่ 1,447.11 ล้านบาท และ 245.47 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กลุ่มสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศ มีสถานะขายสุทธิอยู่ที่ 1,636.21 ล้านบาท และ 56.37 ล้านบาทGULF ราคา 62.75 บาท ลดลง 0.25 บาท หรือ 0.40% มูลค่าซื้อขาย 5,635.83 ล้านบาทTRUE ราคา 13.80 บาท โดยราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 2,324.88 ล้านบาทKBANK ราคา 197.50 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ 0.25% มูลค่าซื้อขาย 2,008.83 ล้านบาทบล.
ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ระบุว่า SET Index ปิดช่วงเช้าที่ระดับ 1,577.42 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.83 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 27,799.58 ล้านบาท โดยหุ้นที่ปริมาณการซื้อขายสูงภาคเช้านี้ ได้แก่ DELTA (+1.4%) GULF (+2.0%) ADVANC (+1.7%) ปรับตัวบวกนำ SET Index วันนี้ตามตลาดหุ้นฟิวเจอร์ของสหรัฐฯ ที่เริ่มเห็นแรงซื้อคืนหลังปรับลงแรง รวมถึงกระแสการลงทุน AI, Data Center ที่ยังแข็งแกร่ง และ คาดหวังมาตรการ TISA จากทางภาครัฐฯ JAS (+9.5%) MONO (+7.5%) ปรับตัวบวกแรงโดดเด่นในวันนี้ ตอบรับข่าวการปิดดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลโลก PTTEP (+1.1%) ปรับตัวบวกเช่นกันวันนี้ ตามราคาน้ำมันดิบ หลังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ ได้สั่งให้กองทัพสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เพื่อตอบโต้อิหร่านที่ยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐ
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