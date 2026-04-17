ดัชนีค้าปลีก มี.ค. พุ่ง 13.5 จุด จาก Panic Buy ผู้บริโภค วิตกพลังงาน-สินค้าขาดแคลน ผู้ประกอบการหวั่น Q2 ยอดขายทรุด เหตุความขัดแย้งตะวันออกกลาง-นโยบายรัฐ

สำรวจดัชนีค้าปลีกเดือนมีนาคม 2569 พบการเพิ่มขึ้น 13.5 จุด สาเหตุหลักจากพฤติกรรมการเร่งซื้อสินค้า (Panic Buy) เนื่องจากความกังวลด้านราคาพลังงานและภาวะสินค้าขาดแคลน แม้ผู้บริโภคกลุ่มกลาง-บน เริ่มชะลอซื้อสินค้าไม่จำเป็น แต่ตัวเลขยอดขายสาขาเดิมและยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการใน Q2/2569 ลดลง 14 จุด กังวลความขัดแย้งตะวันออกกลางและนโยบายรัฐ ปัญหาห่วงโซ่อุปทานจากการขนส่งสินค้าที่ยาวนานขึ้นส่งผลกระทบต่อสินค้าหลายประเภท ชี้ธุรกิจที่ใช้ Inventory Velocity จะอยู่รอดได้ดีกว่า
ผลสำรวจข้อมูลที่จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 30 มีนาคม 2569 ชี้ให้เห็นถึง ดัชนีค้าปลีก เดือนมีนาคม 2569 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 13.
5 จุด เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2569 การเพิ่มขึ้นนี้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของดัชนีและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) และวัสดุก่อสร้าง ปรากฏการณ์นี้มีสาเหตุหลักมาจากความกังวลของผู้บริโภคต่อแนวโน้มราคาพลังงานที่อาจสูงขึ้น และความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะสินค้าขาดแคลนในอนาคตอันใกล้ สิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเร่งซื้อสินค้ากักตุนล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า "Panic Buy" อย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม การสำรวจยังพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับกลางถึงบน เริ่มมีแนวโน้มชะลอการจับจ่ายสินค้าที่ไม่จำเป็นออกไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตัวชี้วัดต่างๆ โดยความเชื่อมั่นต่อยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ได้ปรับเพิ่มขึ้นจาก 31.1 จุด ไปสู่ 52.8 จุด คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 21.7 จุด ส่วนความเชื่อมั่นต่อยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จ (Spending Per Bill) ก็ปรับตัวดีขึ้นจาก 36.1 จุด มาอยู่ที่ 49.3 จุด เพิ่มขึ้น 13.2 จุด ขณะที่ความถี่ในการใช้บริการหรือความถี่ในการจับจ่าย (Frequency of Shopping) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 43.9 จุด เป็น 49.3 จุด เพิ่มขึ้น 5.4 จุด การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ชี้ให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นของการจับจ่ายในเดือนมีนาคม ไม่ใช่ผลมาจากการซื้อตามปกติ แต่เป็นผลกระทบโดยตรงจากปรากฏการณ์ Panic Buy ที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าปลีกในอีก 3 เดือนข้างหน้า หรือในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 ผลการสำรวจกลับแสดงภาพที่ตรงกันข้าม โดยดัชนีความเชื่อมั่นปรับลดลงถึง 14 จุด ซึ่งต่ำกว่าระดับ 50 จุด อันเป็นเกณฑ์ที่บ่งชี้ถึงภาวะความเชื่อมั่นที่ถดถอย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่แสดงความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงความไม่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ไป โดยมากถึง 60% ของผู้ประกอบการคาดการณ์ว่า ยอดขายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 จะมีแนวโน้มที่ย่ำแย่กว่าช่วงเดียวกันของปี 2568 ปัญหาส่วนที่สองที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคธุรกิจคือภาวะห่วงโซ่อุปทานที่เกิดการชะงักงัน (Supply Chain Disruption) โดยเฉพาะประเด็นของระยะเวลาในการขนส่งที่ยาวนานขึ้น (Longer Logistics Time) เนื่องจากเส้นทางการเดินเรือสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซ และทะเลแดง (Suez Canal/Bab el-Mandeb) กำลังเผชิญความเสี่ยงสูง ทำให้สายการเดินเรือหลักจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางอ้อมไปทางแหลมกู๊ดโฮป ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 2-4 สัปดาห์ ปัญหานี้จะนำไปสู่ภาวะสินค้าขาดแคลน (Out of Stock) โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก และอะลูมิเนียม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเผชิญภาวะของขาดตลาดและราคาที่ผันผวนสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค "Hyper-Velocity" ที่เน้นการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้หมุนเวียนเร็ว (Inventory Velocity) แทนการยึดติดกับกำไรขั้นต้น (Gross Margin) เพียงอย่างเดียว จะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ดีภายหลังจากการจัดระเบียบสต็อกสินค้าในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี เมื่อเจาะลึกถึงดัชนีความเชื่อมั่นต่อยอดขายสาขาเดิม (SSSG) แยกตามภูมิภาคในเดือนมีนาคม 2569 พบว่า ดัชนีดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ยังคงมีการเพิ่มขึ้น แต่ถึงกระนั้น ตัวเลขในทุกภูมิภาคก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 จุด ซึ่งเป็นค่ากลางที่บ่งชี้ถึงภาวะความเชื่อมั่นที่ปกติ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีสัดส่วนการค้าปลีก ค้าส่ง และบริการคิดเป็น 43% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ค้าปลีก ค้าส่ง และบริการทั่วประเทศ ยอดขายโดยทั่วไปมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในร้านค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์ท และร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ กลับมียอดขายที่ลดลง ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในภูมิภาคนี้ มาจากปรากฏการณ์ Panic Buy อันเนื่องมาจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทำให้ยอดใช้จ่ายต่อตะกร้าสินค้า (Shopping per Basket) เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ความถี่ในการจับจ่าย (Frequency of Shopping) ยังคงอยู่ในระดับคงที่ สำหรับภาคกลาง พบว่า ยอดขายในร้านค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้า และภัตตาคาร รวมถึงร้านอาหารเชนใหญ่ อยู่ในภาวะทรงตัว อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท และร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง กลับมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยการเพิ่มขึ้นนี้พบมากในยอดใช้จ่ายต่อตะกร้าสินค้า (Shopping per Basket) ขณะที่ความถี่ในการจับจ่าย (Frequency of Shopping) ยังคงทรงตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการซื้อแบบกักตุน หรือ Panic Buy ได้เป็นอย่างดี ขณะที่ภาคเหนือ พบว่า ร้านค้าประเภทที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และร้านค้าวัสดุก่อสร้าง มียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ในขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ และภัตตาคาร-ร้านอาหาร มียอดขายลดลงน้อยกว่า 5% โดยการลดลงนี้มีสาเหตุมาจากความถี่ในการจับจ่าย (Frequency of Shopping) ที่ลดลง ขณะที่ยอดใช้จ่ายต่อตะกร้าสินค้า (Shopping per Basket) กลับเพิ่มขึ้น ซึ่งก็สะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้อแบบ Panic Buy เช่นกัน ในส่วนของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง แฟชั่น เครื่องหนัง เครื่องสำอาง และภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ยอดขายยังคงทรงตัวอยู่ ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดัชนีความเชื่อมั่นมีการปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ แม้ว่าเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากหลายปัจจัย เช่น ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ การจ้างงานในภาคเกษตรที่ลดลง และกำลังซื้อของครัวเรือนที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ รวมถึงปัญหาความไม่สงบจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งส่งผลให้กระแสเงินในการจับจ่ายลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของการจับจ่ายในภูมิภาคนี้ เกิดขึ้นในกลุ่มร้านค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก แต่ก็ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงไม่ฟื้นตัวและอยู่ในระดับที่อ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเท
