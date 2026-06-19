ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,500.58 จุด เพิ่มขึ้น 80.48 จุด หรือ +1.08% เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,500.58 จุด เพิ่มขึ้น 80.48 จุด หรือ +1.08% เนื่องจาก หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และ หุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ตลาดหุ้นฟิลาเดลเฟีย (PHLX Semiconductor Index) ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวม โดยพุ่งขึ้น 6.4% หลังจากหุ้น Intel พุ่งขึ้น 10.6% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ภายหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า บริษัท Apple ได้ตกลงร่วมมือกับ Intel เพื่อออกแบบและผลิตชิปในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมี.
ค. หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพชั่วคราว ซึ่งจะขยายระยะเวลาการหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาในการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ การร่วงลงของราคาน้ำมันช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ หลังจากภาวะดังกล่าวเคยสร้างความวิตกให้กับนักลงทุนอย่างมากก่อนหน้านี
ดัชนี S&P500 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย Intel Apple ราคาน้ำมันดิบ WTI
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