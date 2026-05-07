ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวที่ 156 เยน ขณะตลาดโตเกียวระมัดระวังการแทรกแซงค่าเงินจากญี่ปุ่น

วิเคราะห์สถานการณ์ค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วหลังวันหยุดยาว ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวในกรอบ 156 เยน ท่ามกลางการจับตามองว่ากระทรวงการคลังญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในช่วงเช้าของการเปิดซื้อขายที่ตลาดโตเกียว สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ ได้แสดงการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง โดยทรงตัวอยู่ในกรอบล่างที่ประมาณ 156 เยน ซึ่งบรรยากาศการซื้อขายในวันนี้เต็มไปด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากนักลงทุนและผู้ค้าเงินตราต่างประเทศทั่วโลกกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังจากเกิดกระแสการคาดการณ์ว่ารัฐบาลและธนาคารกลางของญี่ปุ่นอาจตัดสินใจเข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราในเร็วๆ นี้ เพื่อสกัดกั้นการแข็งค่าของเงินเยนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งความผันผวนดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนในตลาดเอเชียที่ต้องปรับกลยุทธ์การถือครองสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับทิศทางของค่าเงิน หากพิจารณาถึงบริบทของช่วงเวลาที่ผ่านมา จะพบว่าตลาดการเงินในประเทศญี่ปุ่นได้ปิดทำการต่อเนื่องตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม จนถึงวันพุธที่ 6 พฤษภาคม เนื่องในวันหยุดราชการ ซึ่งในช่วงเวลาที่ตลาดในประเทศหยุดนิ่งนี้เอง ได้เกิดปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ ค่าเงินเยน แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนสร้างความกังวลให้กับกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าของญี่ปุ่น เนื่องจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นจะทำให้ราคาสินค้าส่งออกของญี่ปุ่นมีราคาสูงขึ้นในตลาดโลก ซึ่งอาจลดทอนความสามารถในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น ดังนั้นเมื่อตลาดโตเกียวกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง แรงกดดันจากการเก็งกำไรจึงพุ่งสูงขึ้นทันที สำหรับข้อมูลตัวเลขทางสถิติที่ปรากฏจากการรายงานของสำนักข่าวเกียวโดระบุว่า ณ เวลาเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียว ค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐ เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 156.34 ถึง 156.37 เยน ซึ่งหากนำไปเปรียบเทียบกับราคาปิดที่ตลาดนิวยอร์กเมื่อเวลา 17.00 น.
ของวันก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ระดับ 156.27 ถึง 156.37 เยน จะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแคบแต่แฝงไปด้วยความตึงเครียด ในขณะเดียวกัน สกุลเงินยูโรซึ่งเป็นอีกหนึ่งสกุลเงินหลักของโลกก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยอยู่ที่ระดับ 1.1756 ถึง 1.1757 ดอลลาร์ และ 183.81 ถึง 183.85 เยน เมื่อเทียบกับราคาปิดที่ตลาดนิวยอร์ก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของค่าเงินในภาพรวมที่ยังคงมีความผันผวนสูง ทางด้านนายอัตสึชิ มิมูระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ ได้กลายเป็นจุดสนใจของสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์ หลังจากที่เงินเยนพุ่งขึ้นแตะระดับ 155 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นระดับที่แข็งค่าที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นายมิมูระได้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆ เกี่ยวกับการเข้าแทรกแซงค่าเงิน โดยระบุเพียงว่าไม่มีความจำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นเป็นพิเศษในขณะนี้ ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น การไม่แสดงความเห็นอย่างชัดเจนมักถูกตีความจากตลาดว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือน หรือการรักษาสถานะเพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินมาตรการบางอย่างหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ในภาพรวมของการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ การที่เงินเยนเคลื่อนไหวจากระดับ 157 เยน ลงมาอยู่ที่ 155 เยน ภายในระยะเวลาอันสั้น สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของตลาดที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางญี่ปุ่น นักลงทุนส่วนใหญ่กำลังตั้งคำถามว่าระดับ 155 เยนจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทางการญี่ปุ่นต้องตัดสินใจใช้มาตรการแทรกแซงเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงินหรือไม่ เนื่องจากหากปล่อยให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ของญี่ปุ่นในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดในช่วงปีที่ผ่านม
ค่าเงินเยน ดอลลาร์สหรัฐ การแทรกแซงค่าเงิน ตลาดเงินโตเกียว เศรษฐกิจญี่ปุ่น
