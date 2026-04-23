ดอลลาร์ผันผวน จับตาเจรจา US-อิหร่าน เฟดคาดตรึงดอกเบี้ย

ดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ประธานาธิบดีทรัมป์ให้เวลาอิหร่านยื่นข้อเสนอ ขณะที่ตลาดคาดการณ์เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัปดาห์หน้า
สถานการณ์ตลาดเงินตราต่างประเทศวันนี้มีความผันผวนในกรอบแคบๆ โดย ดอลลาร์ สหรัฐ ฯ เคลื่อนไหวในทิศทางทรงตัวถึงอ่อนค่าเล็กน้อย ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการ เจรจา สันติภาพระหว่าง สหรัฐ อเมริกาและ อิหร่าน ซึ่งยังคงไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ณ เวลา 22.11 น.
ตามเวลาประเทศไทย ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอีก 6 สกุลเงินทั่วโลก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.01% ไปอยู่ที่ระดับ 98.596 จุด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ กลับอ่อนค่าลง 0.03% เมื่อเทียบกับเงินยูโร โดยซื้อขายกันที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.171 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1 ยูโร และอ่อนค่าลง 0.05% เมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น โดยซื้อขายกันที่อัตราแลกเปลี่ยน 159.39 เยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาสันติภาพครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในวันศุกร์นี้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความพยายามในการหาทางออกทางการทูตเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ได้รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวในกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ว่ามีความคืบหน้าในการพยายามไกล่เกลี่ยระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งอาจนำไปสู่การเจรจาสันติภาพรอบใหม่ภายในระยะเวลา 36-72 ชั่วโมงข้างหน้า ข่าวนี้สร้างความคาดหวังให้กับนักลงทุนและผู้สังเกตการณ์ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม สื่อออนไลน์ Axios ของสหรัฐฯ ได้รายงานโดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์จะให้เวลาอิหร่านอีก 3-5 วันในการยื่นข้อเสนอที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพต่อสหรัฐฯ หากอิหร่านไม่สามารถทำได้ ข้อตกลงหยุดยิงที่ได้รับการขยายเวลาออกไปก่อนหน้านี้ก็จะสิ้นสุดลงทันที ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐฯ และความต้องการที่จะเห็นความคืบหน้าในการเจรจาอย่างจริงจัง ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า เขาได้ขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านตามคำร้องขอของปากีสถาน แต่ไม่ได้ระบุว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพียงแต่ระบุว่าจนกว่าอิหร่านจะยื่นข้อเสนอใหม่ต่อสหรัฐฯ ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดและนักลงทุน นอกจากนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคาดการณ์ว่าธนาคารกลางขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลก ซึ่งรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า โดยธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางญี่ปุ่น ธนาคารกลางอังกฤษ และธนาคารกลางแคนาดา ก็คาดว่าจะดำเนินนโยบายในทิศทางเดียวกัน นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่ามีความเสี่ยงที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เฟดลังเลที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ ข้อมูลล่าสุดจาก FedWatch Tool ของ CME Group แสดงให้เห็นว่านักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 35% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งภายในสิ้นปีนี้ ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยถึง 2 ครั้ง สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโล
ดอลลาร์ สหรัฐ อิหร่าน เจรจา เฟด อัตราดอกเบี้ย เศรษฐกิจ
