ดอลลาร์อ่อนค่าและความหวังสันติภาพสหรัฐ-อิหร่าน ทำให้ตลาดโลกเคลื่อนไหว

📆5/6/2026 3:50 PM
📰InfoQuestNews
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ขณะที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และคาดหวังการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ตลาดน้ำมันดิ่งลงกว่า 7% หลังจากมีรายงานว่าทั้งสองประเทศกำลังใกล้บรรลุข้อตกลง ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้

ในวันนี้ ตลาดการเงินโลกได้รับอิทธิพลจากความเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ โดยนักลงทุนได้เริ่มเทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย หลังจากที่ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลายลง ทำให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับการบรรลุ ข้อตกลงสันติภาพ ระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ณ เวลา 22.27 น.

ตามเวลาไทย ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.46% มาอยู่ที่ระดับ 97.99 ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.50% เมื่อเทียบกับยูโร สู่ระดับ 1.175 และร่วงลง 0.98% เมื่อเทียบกับเยน สู่ระดับ 156.31 นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ดิ่งลงกว่า 7% ในวันนี้ หลังจากที่สื่อรายงานว่า สหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงคราม Axios สื่อออนไลน์ของสหรัฐอเมริกา ได้รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา 2 ราย และแหล่งข่าวอีก 2 รายที่ได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า ทำเนียบขาวเชื่อว่าสหรัฐอเมริกากำลังเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในรูปแบบของบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความยาว 1 หน้า จำนวน 14 ข้อ เพื่อยุติสงคราม และวางกรอบสำหรับการเจรจานิวเคลียร์ที่มีรายละเอียดมากขึ้น สหรัฐอเมริกาคาดหวังว่าอิหร่านจะตอบกลับภายในเวลา 48 ชั่วโมงข้างหน้า ขณะที่แหล่งข่าวระบุว่า นี่เป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงมากที่สุดนับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านให้สัมภาษณ์สำนักข่าว CNBC ว่า ขณะนี้อิหร่านกำลังประเมินข้อเสนอแผนสันติภาพ 14 ข้อของสหรัฐอเมริกา ขณะที่ทำเนียบขาวยังไม่ได้แสดงความเห็นแต่อย่างใด ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 109,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 84,000 ตำแหน่ง จากระดับ 61,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ ADP เปิดเผยว่า ตัวเลขค่าจ้างเพิ่มขึ้น 4.4% ในเดือนเมษายน เมื่อเทียบรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 4.5% ในเดือนมีนาคม นักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานเพิ่มขึ้น 73,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน หลังจากเพิ่มขึ้น 178,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคม และคาดว่าอัตราว่างงานทรงตัวที่ระดับ 4.3

