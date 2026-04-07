ดอลลาร์แข็งค่าจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในตลาดโตเกียว ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และการขู่โจมตีอิหร่านของประธานาธิบดีทรัมป์ ส่งผลให้ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ รายงานเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ว่า ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าเล็กน้อยในการซื้อขายที่ตลาดโตเกียวช่วงเช้าวันนี้ โดยแตะกรอบบนที่ 159 เยน ปัจจัยหลักที่หนุนแรงซื้อดอลลาร์ยังคงเป็นสถานการณ์ตึงเครียดใน ตะวันออกกลาง ซึ่งทำให้ดอลลาร์ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ราคาน้ำมัน ดิบ West Texas Intermediate (WTI) ก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ 112.
41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565\สถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ได้ยกระดับคำขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนของอิหร่าน ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าอิหร่านอาจถูก 'กำจัดภายในคืนเดียว' หากผู้นำอิหร่านไม่ยินยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้การเดินเรือกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ท่าทีดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับตลาดและส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนพากันแสวงหาความปลอดภัยในสินทรัพย์ที่มั่นคง ในเวลาเที่ยงวันตามเวลาโตเกียว ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอยู่ที่ 159.87-159.88 เยน เมื่อเทียบกับ 159.63-159.73 เยน ในตลาดนิวยอร์ก และ 159.37-159.39 เยน ที่ตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี้ นอกจากนี้ เงินยูโรก็มีการเคลื่อนไหว โดยอยู่ที่ 1.1529-1.1532 ดอลลาร์ และ 184.32-184.34 เยน เมื่อเทียบกับ 1.1536-1.1546 ดอลลาร์ และ 184.28-184.38 เยน ในตลาดนิวยอร์ก และ 1.1564-1.1565 ดอลลาร์ และ 184.30-184.34 เยน ที่ตลาดโตเกียวช่วงเย็นวานนี้ สัญญาน้ำมัน WTI สำหรับการส่งมอบเดือนพฤษภาคม ปรับตัวขึ้น 0.93% แตะที่ 113.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเช้าวันนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการจัดหาพลังงาน\ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำคำขู่ในวันจันทร์ โดยระบุว่า หากอิหร่านไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในเวลา 20.00 น. ตามเวลาสหรัฐฯ (ตรงกับ 07.00 น. ของวันพุธที่ 8 เมษายน ตามเวลาประเทศไทย) สหรัฐฯ จะทำลายสะพานและโรงไฟฟ้าทั้งหมดของอิหร่านภายใน 4 ชั่วโมง ท่าทีที่แข็งกร้าวเช่นนี้ยิ่งตอกย้ำความไม่แน่นอนในตลาดและทำให้ผู้ลงทุนพากันลดความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกต่อความขัดแย้งทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดการเงินและตลาดพลังงา
ดอลลาร์สหรัฐ ตะวันออกกลาง ราคาน้ำมัน ช่องแคบฮอร์มุซ โดนัลด์ ทรัมป์
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
