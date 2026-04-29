ดอลลาร์รวมตัวก่อนเฟด-ECB จับตาตะวันออกกลาง

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เผชิญภาวะทรงตัวก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและนโยบายการเงินที่เข้มงวด
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลกโดยรวม เงินดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังอยู่ในช่วงของการรวมตัวก่อนการประชุมสำคัญของเฟดและ ECB รวมถึงการจับตาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ธนาคารกลางทั้งสองแห่งมีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายแบบระมัดระวังและรอสถานการณ์ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง การเผชิญหน้ากันระหว่างสองประเทศนี้เปรียบเสมือนการเล่นเกมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นได้ ข้อเสนอของเตหะรานในการแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากทำเนียบขาว ซึ่งกำลังเตรียมการตอบโต้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจของ ECB ในอดีตเป็นบทเรียนสำคัญที่ธนาคารกลางยุโรปไม่ต้องการให้เกิดขึ้นซ้ำรอย ในปี 2551 และ 2554 ECB ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมาก็ต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซนที่กำลังซบเซา ในปี 2565 ECB ได้เลื่อนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดออกไปเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับเลขสองหลัก ความผิดพลาดเหล่านี้ได้รับการยอมรับ และความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันนั้นกำลังผลักดันให้ ECB ดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังและไม่เร่งรีบในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ผู้เชี่ยวชาญจาก Bloomberg คาดการณ์ว่า คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB จะส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน หากนักลงทุนไม่เชื่อมั่นในสัญญาณเหล่านี้ ความเสี่ยงก็จะลดลง การดำเนินนโยบายแบบรอดูท่าของเฟดนั้นมีจุดประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปัจจัยต่างๆ เช่น การฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาด การขัดแย้งในยูเครน และมาตรการภาษีศุลกากร ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ดัชนี PCE (Personal Consumption Expenditures) ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% มาเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในธนาคารกลางและทำให้การคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคตสูงขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ แม้แต่สมาชิก FOMC (Federal Open Market Committee) ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายก็ยังแสดงความกังวลอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น Christopher Waller ได้เตือนว่าในที่สุดเฟดอาจถูกบังคับให้ตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ ที่บ่งชี้ถึงการเร่งตัวขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินของธนาคารกลาง การพัฒนาสถานการณ์ทางการเมืองในตะวันออกกลาง และการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเศรษฐกิจต่างๆ ล้วนมีผลกระทบต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก การลงทุนในระยะยาวควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ การติดตามข่าวสารและข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสม การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้ นอกจากนี้ การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการรับมือกับความผันผวนของตลาด การลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือทองคำ อาจช่วยลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้ การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว การวางแผนทางการเงินที่รอบคอบและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ การทำความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดการเงิ
ดอลลาร์สหรัฐ เฟด ECB ตะวันออกกลาง อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ เศรษฐกิจโลก
ซิตี้กรุ๊ปคาด ECB ขึ้นดอกเบี้ยต่อ หนุนดอกเบี้ยพุ่งแตะ 4% ภายในเดือนก.ค. : อินโฟเควสท์นักวิเคราะห์ของซิตี้กรุ๊ปคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.5% ในการประชุมเดือนมี.ค.และเดือนพ.ค. ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ECB พุ่งขึ้นแตะระดับ 4% ภายในเดือนก.ค. ทีมนักเศรษศาสตร์ ซึ่งนำโดยนายอาร์โนด์ มาเรส ระบุว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกของ ECB เพื่อสกัดเงินเฟ้อนั้น มีแนวโน้มที่จะทำให้ ECB ดำเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงินที่มากเกินไปและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นายปิแอร์ วุนสช์ กรรมการสภาของ ECB กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า การคาดการณ์ของตลาดที่ว่า อัตราดอกเบี้ยของ ECB จะแตะระดับสูงสุดที่ 4% นั้นอาจจะถูกต้อง หากแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารต่าง ๆ อาทิ บาร์เคลย์ส, แบงก์ ออฟ อเมริกา และมอร์แกน สแตนลีย์คาดการณ์ในขณะนี้ว่า อัตราดอกเบี้ยของ ECB จะแตะระดับ 4% ในที่สุดโดยให้เหตุผลเดียวกับนายวุนสช์ ด้านมอร์แกน สแตนลีย์คาดการณ์ว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Terminal Rate) ของ […]
ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ กลุ่มเทคโนฯถ่วงตลาด : อินโฟเควสท์ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อยในวันพุธ (19 เม.ย.) โดยถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวลงหลังเอเอสเอ็มแอล (ASML) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปของเนเธอร์แลนด์เตือนเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดชิป แต่การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มประกันได้ช่วยลดช่วงติดลบในตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลง แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการซื้อขายได้รับผลกระทบจากการแสดงความเห็นในเชิงคุมเข้มนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งบ่งชี้ว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก นายฟิลิป เลน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB สนับสนุนให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในการประชุมครั้งหน้า แต่ขนาดของการปรับขึ้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ โดยโกลด์แมน แซคส์ปรับเพิ่มคาดการณ์ระดับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของ ECB สู่ 3.75% จากเดิมที่ 3.5% ข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้ว่า อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนลดลงในเดือนมี.ค. แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเพิ่มความวิตกเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาให้กับ ECB หุ้นที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย อาทิ หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มเทคโนโลยี ปรับตัวลง 1.0% และ 1.9% ตามลำดับ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยหุ้น ASML Holding ร่วง 3.7% หลังบริษัทเตือนเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดชิป แม้บริษัทเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งก็ตาม […]
นักวิเคราะห์คาด ECB ขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. : อินโฟเควสท์นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมวันที่ 4 พ.ค. จากนั้นจะปรับขึ้นอีกจนแตะ 3.50% หรือสูงกว่านั้นในเดือนมิ.ย. เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง รายงานระบุว่า ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปของยูโรโซนยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายของ ECB ที่ระดับ 2% ถึง 3 เท่า ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อฟื้นฐานของยูโรโซนพุ่งทำนิวไฮ ในการประชุมครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 16 มี.ค. คณะกรรมการ ECB มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 6 ติดต่อกัน นายปิแอร์ วุนสช์ กรรมการสภาบริหารของ ECB กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า การคาดการณ์ของตลาดที่ว่า อัตราดอกเบี้ยของ ECB จะแตะระดับสูงสุดที่ 4% นั้นอาจจะถูกต้อง หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่นักวิเคราะห์ของธนาคารต่าง ๆ อาทิ บาร์เคลย์ส, แบงก์ ออฟ อเมริกา และมอร์แกน สแตนลีย์คาดการณ์ในขณะนี้ว่า อัตราดอกเบี้ยของ ECB จะแตะระดับ […]
ECB อาจต้องขึ้นดอกเบี้ยนานกว่าที่คาด เหตุเงินเฟ้อยังกดดัน“ปีเตอร์ คาซิมีร์” ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และผู้ว่าการธนาคารกลางสโลวาเกีย ระบุว่า ECB อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ และในเดือนกันยายนน่
ตลาดหุ้นรอผล PCE และนโยบาย ECBตลาดหุ้นจับตารอผล PCE และนโยบาย ECB ในสหรัฐฯ, นักลงทุนหวังผล PCE นุ่มนวลและอัตราเงินเฟ้อลดลง, ECB คาดจะลดอัตราเงินฝาก 25bp
ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ ใกล้ระดับต่ำสุดใน 3 สัปดาห์ ท่ามกลางความขัดแย้งตะวันออกกลางและความกังวลธนาคารกลางตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันอังคารที่ 28 เมษายน ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ เนื่องจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ผันผวน ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และความระมัดระวังก่อนการประชุมธนาคารกลาง ECB และ BoE ดัชนี CAC-40, DAX และ FTSE 100 ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่ลดลง 1.9% ในขณะที่กลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้น 0.6% จากกำไร BP ที่สูงกว่าคาด
