ดอลลาร์อ่อนค่าหนักสุดในรอบสัปดาห์ หลังสหรัฐฯ-อิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง นักลงทุนจับตาเจรจาสันติภาพ

ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ท่ามกลางความหวังว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะสามารถเจรจาสันติภาพได้สำเร็จ หลังบรรลุข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 เม.ย. 69) ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักต่างๆ ในวันนี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะร่วงลงอย่างหนักที่สุดในรอบสัปดาห์ นับตั้งแต่เดือนมกราคม นักลงทุนต่างพากันเทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความคลี่คลายของความกังวลเกี่ยวกับการเกิดสงครามระหว่าง สหรัฐฯ และ อิหร่าน หลังจากที่ทั้งสองประเทศได้บรรลุ ข้อตกลงหยุดยิง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ณ เวลา 22.05 น.
ตามเวลาประเทศไทย ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ปรับตัวลดลง 0.18% มาอยู่ที่ระดับ 98.645 ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลง 0.23% เมื่อเทียบกับเงินยูโร โดยอยู่ที่ระดับ 1.173 และแข็งค่าขึ้น 0.09% เมื่อเทียบกับเงินเยน โดยอยู่ที่ระดับ 159.08 เยน ดัชนีดอลลาร์ได้ปรับตัวลดลงอย่างมากถึง 1.3% นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นักลงทุนยังคงเฝ้าติดตามการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (11 เม.ย.) ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน\การเจรจาครั้งนี้เป็นการพบปะกันระหว่างคณะผู้แทนจากทั้งสองฝ่าย โดยคณะผู้แทนจากสหรัฐฯ นำโดย นายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายสตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายจาเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ ส่วนคณะผู้แทนจากอิหร่านประกอบด้วย นายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน และนายโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน การเจรจาครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อหาทางออกทางการทูตและสร้างความมั่นคงในภูมิภาค โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องหารือกันหลายประการ รวมถึงข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านและสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยการเจรจาจะจัดขึ้นที่โรงแรมเซเรนา ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงอิสลามาบัด ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้การเจรจาดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและเป็นความลับ\การที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจลดลง การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการเกิดสงคราม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ การที่นักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น หุ้นและสกุลเงินอื่นๆ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง\นอกจากนี้ ตลาดกำลังจับตาดูการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด ผลลัพธ์ของการเจรจาดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ในระยะยาว หากการเจรจาประสบความสำเร็จและนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ ก็อาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาล้มเหลวหรือเกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกครั้ง ก็อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้เช่นกัน ตลาดจึงยังคงมีความผันผวนและรอคอยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินสถานการณ์ในอนาค
