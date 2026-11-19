ดอน สอนระเบียบ เสียชีวิต สวรรค์ปิดตำนานแมวเก้าชีวิต
ดอน สอนระเบียบ ศิลปินแห่งชาติและนักร้องระดับตำนาน เสียชีวิตอย่างสงบ เหลือไว้แต่บทเพลงอมตะและเรื่องราวแรงบันดาลใจที่ไม่เคยถูกลืมเลือนจากแฟนเพลงตลอดไป
ดอน สอนระเบียบ นักร้องเพลงลูกกรุงระดับตำนานของวงการบันเทิงไทย ได้พักผ่อนอย่างสงบไปแล้ว เหลือไว้เพียงบทเพลงอันไพเราะและมรดกทางดนตรีที่ทรงคุณค่าตลอดไป ซึ่งวงการเพลงและแฟนเพลงต่างยอมรับว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อหัวใจของคนรักเพลงทั่วประเทศในขณะนี้
เส้นทางดนตรีจากมือกลองสู่ตำนานแมวเก้าชีวิต
เส้นทางสายดนตรีของดอน สอนระเบียบ เริ่มต้นขึ้นจากความมุ่งมั่นและพรสวรรค์ภายใต้การปลุกปั้นของ ครูพยงค์ มุกดา ศิลปินแห่งชาติ ผู้ก่อตั้งวงดนตรีที่มีอิทธิพลต่อวงการเพลงมากกลุ่มหนึ่ง ดอนเริ่มต้นเส้นทางในฐานะมือกลองของวง P.M. Pocket Music ก่อนจะผ่านการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นสมาชิกวง P.M.7 และต่อมาคือ P.M.5 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สร้างปรากฏการณ์ความโด่งดังไปทั่วสถานบันเทิงย่านเพชรบุรีตัดใหม่ในยุคนั้นAlso readกปภ.เชียงราย ยันน้ำประปาสะอาดไร้สารหนูเกินมาตรฐาน ด้านจังหวัดชี้แจงสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
หลังจากก้าวเข้าสู่เส้นทางศิลปินเดี่ยวกับค่าย นิธิทัศน์ โปรโมชั่น ดอน สอนระเบียบ ได้สร้างลายเซ็นทางดนตรีที่ชัดเจนและยากจะหาใครเลียนแบบ ด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มมีเสน่ห์ ผสานกับเทคนิคการนำทำนองเพลงสากลและเพลงต่างประเทศยอดนิยมมาใส่เนื้อร้องภาษาไทยได้อย่างลงตัว ทำให้บทเพลงของเขาเข้าถึงใจคนฟังทุกยุคทุกสมัยตลอดชีวิตการทำงาน
มรดกบทเพลงอมตะและผลงานแสดงที่ยากจะลบเลือน
ดอน สอนระเบียบ ได้ทิ้งมรดกทางดนตรีอันล้ำค่าไว้มากมาย บทเพลงของเขาครอบคลุมทุกอารมณ์และทุกจังหวะ ตั้งแต่เพลงรักหวานซึ้ง เพลงอกหักบาดลึก ไปจนถึงเพลงจังหวะสนุกสนานชวนขยับตาม ไม่ว่าจะเป็นเพลงรักและเพลงเศร้าระดับตำนาน อย่าง เก้าล้านหยดน้ำตา, สวรรค์ปิด, ดาวประดับใจ, ทางรักสีดำ และ ยอม ที่ยังคงถูกนำมาขับร้องและเปิดฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึงปัจจุบัน
ไม่เพียงแต่เพลงซึ้งกินใจ ดอนยังสร้างสรรค์เพลงจังหวะสนุกสนานและมีเอกลักษณ์ อย่าง นางโลม, ไม่รักแกล้งหลอก และเพลงฮิตติดหูอย่าง ดา ดา ดา ที่สะท้อนความขี้เล่นและพลังบวกบนเวทีของเขาได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลงานเหล่านี้ยืนยันสถานะของเขาในฐานะนักดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นอกจากความสำเร็จในฐานะนักร้อง ดอนยังพิสูจน์ความสามารถในฐานะนักแสดงบนแผ่นฟิล์ม โดยมีผลงานภาพยนตร์ที่น่าจดจำหลายเรื่อง อาทิ นักเพลงผู้ยิ่งใหญ่, เมืองอลวน และ ลืมตัว ซึ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของศิลปินรอบด้านในยุคทองของวงการบันเทิงไทยที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ
การต่อสู้กับโรคภัยและความ resilient ของศิลปิน
ฉายา "แมวเก้าชีวิต" เกิดจากหัวใจที่แข็งแกร่งของชายผู้นี้ ในช่วงที่กราฟชีวิตขึ้นลงหรือห่างหายไปจากหน้าสื่อ ดอนสามารถหวนคืนสู่บัลลังก์ความนิยมได้เสมอ แม้กระทั่งในปี พ.ศ. 2539 ที่เขาเผชิญวิกฤตเส้นเลือดในสมองตีบจนหมดสติ เขายังกัดฟันฟื้นฟูร่างกายจนกลับมาจับไมค์ร้องเพลงให้แฟนๆ หายคิดถึงได้อีกครั้ง
แม้ในบั้นปลายชีวิตหลังอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อปี พ.ศ. 2546 จะทำให้เขาต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายภายใต้การดูแลของครอบครัวที่จังหวัดนครสวรรค์มานานกว่า 20 ปี แต่เสียงเพลงและเรื่องราวการต่อสู้ของเขายังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นหลังและแฟนเพลงเสมอมา
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