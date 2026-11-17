ดวงรายสัปดาห์: เสี่ยงโชคได้แต่ห้ามพาคนรัก-เด็กเล็กเข้าห้าง
ดวงรายสัปดาห์ระบุราศีที่มีโอกาสได้รับโชคจากกิจกรรมเสี่ยง แต่เตือนห้ามพาคนรักและเด็กเล็กไปห้างสรรพสินค้าเพราะอันตรายจากเพลิงไหม้ ให้ระวังการเงินและศัตรูเก่า
ดวงชะตาประจำสัปดาห์นี้เปิดเผยแนวโน้มเฉพาะบุคคลโดยอ้างอิงหลักการโหราศาสตร์ไทยที่เชื่อว่าอิทธิพลของดาวพระเคราะห์มีผลต่อจิตสำนึกและพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านลัคนาหรือลัคนา ราศี โดยผู้ใช้บริการควรตรวจสอบลัคนาในดวงชะตาของตนเองก่อนอ่านคำทำนายเพื่อให้เห็นภาพที่ถูกต้องและตรงกับตัวบุคคลมากที่สุด
ดาวพระเคราะห์ส่งผลต่อดวงชะตาแต่ละราศี
การโคจรของดาวพระเคราะห์ในแต่ละวันส่งผลกระทบโดยตรงต่อลัคนาของแต่ละบุคคล ทำให้ชีวิตประจำวันมีความแตกต่างกันตามตำแหน่งดาว โดยผู้ที่เกิดในราศีต่างๆ จะพบประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ และจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลวันเกิดและเวลาเกิดที่ถูกต้องในการผูกดวงเพื่อทราบลัคนาของตนเองAlso readAIS SIAM ร่วม PMCU จัด Happy Tuesday ผ่าน CUNEX
ลาภลอยจากกิจกรรมเสี่ยงแต่ห้ามพลาดเวลา
ช่วงระยะนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าท่านจะได้รับสง่าราศีเพิ่มขึ้นและอาจได้รับโชคจากกิจกรรมเสี่ยงต่างๆ อย่างไรก็ตาม มีคำเตือนสำคัญว่าไม่มีใครสามารถร่ำรวยจากการพนันใดๆ ได้ ดังนั้นจึงควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและอย่าพึ่งพาโชคชะตาในการจัดการปัญหาทางการเงินระยะยาว
ห้ามพาคนรักและเด็กเล็กเข้าห้างสรรพสินค้า
คำเตือนสำคัญที่สุดสำหรับสัปดาห์นี้คือท่านไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะพาคนรักและเด็กเล็กไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า หากจำเป็นต้องไปห้ามขึ้นไปชั้นสูงเป็นอันขาด เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ขึ้น หากเกิดเหตุฉุกเฉินท่านจะต้องวิ่งหนีกันหน้าตั้งซึ่งอันตรายมากต่อการดูแลเด็กเล็กและคนรัก
ศัตรูเก่าหายหน้าและเพื่อนบ้านไม่ลงรอย
ศัตรูเก่ามีแนวโน้มจะหายหน้าไปหรือปรับเปลี่ยนตัวเองมาอยู่ฝ่ายท่านมากขึ้น แต่ท่านควรระวังศัตรูใหม่ๆ ที่ท่านยังไม่รู้จักหรือไม่ให้ความสำคัญ ส่วนปัญหาเรื่องท้องไส้ปั่นป่วนอาจเกิดจากเจริญอาหารเกินไปหรือกินน้อยเกินไปจนผิดหลักอนามัย ควรปรับสมดุลอาหารและอย่าลืมทรัพย์สินลาภผลเล็กน้อยที่อาจหายได้
ระวังเพศตรงข้ามคดในข้องอในกระดูก
คนรักที่คดในข้องอในกระดูกอาจแอบอ้างชื่อเสียงของท่านไปใช้ในทางทุจริต ดังนั้นระยะนี้ควรระวังเพศตรงข้ามให้จงหนัก ยกเว้นคู่ที่อยู่กันมานานๆ ซึ่งอาจแค่เบื่อหน่ายกันให้พอหงุดหงิดหัวใจ แต่อย่าหลงกลเพศตรงข้ามที่หลอกให้รักโดยต้องคิดให้รอบคอบและมั่นใจเสียก่อนก่อนตัดสินใจอะไร
การเงินดีขึ้นแต่รายจ่ายคุมไม่อยู่
การเงินถ้าไม่ดีมานานจะดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เรื่อยไป แต่มีรายจ่ายมากจนคุมไม่อยู่ ตั้งแต่นี้ต่อไปท่านควรใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากที่สุด แม้จะพบเพื่อนร่วมงานรุ่นราวคราวเดียวกันที่ทำให้ชีวิตมีความสุขรื่นเริงพอสมควรแก่อัตภาพ แต่ต้องระวังการยืมเงินของผู้ที่มั่นหน้ามายืมเงินซึ่งมักผิดหวัง
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