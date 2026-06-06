ดวงรายสัปดาห์ ราศีธนู และราศีเมษ : การงานรุ่ง การเงินต้องระวัง

คำพยากรณ์สำหรับชาวราศีธนูและราศีเมษในสัปดาห์นี้ เน้นด้านการงานที่โดดเด่นและการเงินที่ต้องระมัดระวัง รวมถึงความรักและการเดินทาง
สำหรับชาว ราศีธนู ช่วงนี้ ดวง ด้านการงานโดดเด่นเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน ทำให้ประสบความสำเร็จไม่ยาก ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ด้วยแผนงานที่ดีและบริวารคอยสนับสนุน ก็สามารถฝ่าฟันไปได้ งานสำคัญรออยู่เบื้องหน้า เหมาะสมกับวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเกียรติยศชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงิน เพราะรายได้เพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายก็มากตามไปด้วย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสังคมและความสัมพันธ์ มักจะมีคนมาช่วยใช้เงิน ทำให้เงินเก็บไม่ค่อยมี ต้องรู้จักเก็บออมและระมัดระวังในการดำเนินชีวิต อย่าใจอ่อนหรือขาดความรอบคอบ เพราะอาจเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ ด้าน ความรัก มีเรื่องวุ่นวายอยู่เสมอ ควรลดการจู้จี้และคาดหวังมากเกินไป ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ จะมีโอกาสเดินทางพร้อมคนรักไปพักผ่อนในต่างถิ่น สำหรับชาว ราศีเมษ ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องศัตรูที่เกิดจากสาเหตุเล็กน้อย ควรระมัดระวังในการคบเพื่อน เพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เสียหายได้ง่าย การไม่ยับยั้งชั่งใจหรือใช้อารมณ์บ่อยครั้ง จะทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน มีเงินผ่านมือเข้ามามาก แต่ก็มีรายจ่ายสูงเช่นกัน ไม่ค่อยมีเงินเก็บ แต่จะได้สมบัติที่หายากหรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็น ส่วน ความรัก ต้องทำใจ อย่าคาดหวังหรือยึดมั่นจริงจังมากนัก มีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ เพศตรงข้ามมีการเหลือซึ่งกันและกัน ควรพาคนรักเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหรือมีโอกาสเดินทางเพราะการงาน การงานแม้มีอุปสรรค แต่ด้วยแผนงานที่ดีและบริวารสนับสนุนก็สำเร็จได้ดี ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน ได้ทรัพย์สินจากผลงานเก่า หากมีหนี้สินควรชำระโดยเร็ว ทรัพย์สินที่สูญหายจะได้คืน ต้องระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและระมัดระวังในการดำเนินชีวิต สำหรับชาวราศีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ญาติพี่น้องอาจมาขอความช่วยเหลือด้าน การเงิน มีโอกาสได้พบคนรักที่ดีและช่วยเหลือกันด้านการงาน ทำให้มีความใกล้ชิดสนิทสนม ควรระมัดระวังในการกระทำสิ่งต่างๆ เพราะอาจเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองไว้ไม่อยู่ ได้แล้วมักเสียไป ระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วย มีการปรับปรุงบ้านเรือนให้ดีขึ้น มีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนหนุนหลังแต่บางคนเป็นศัตรูลับจ้องจับผิด มีโอกาสเดินทางไกลกะทันหันเพราะหน้าที่การงาน ต้องไม่ประมาทเพราะจะเกิดการผิดพลาด ระวังเรื่องการใช้วิชาการ เสื่อมเสียชื่อเสียง มีความลับที่ต้องปกปิด มีโอกาสติดต่อกับคนต่างถิ่น ควรระวัง การเงิน และการลงทุน อย่าใจอ่อนเพราะจะเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ มีการศึกษาวิชาลึกลับมหัศจรรย์ มีรายได้และโชคลาภ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ญาติจะมาขอความช่วยเหลือทาง การเงิน สนใจเรื่อง การเงิน มีลาภผลให้ชื่นใจ วิถีชีวิตพัฒนาให้ดีขึ้น สภาพบ้านเรียบร้อย มีโอกาสเดินทาง สนใจปรัชญา โหราศาสตร์ ศาสนา ศาสตร์ลี้ลับ ได้ปรับปรุงบ้านเรือน จะโชคดีมีเกียรติยศชื่อเสียง ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ประสบความสำเร็จ มีความสงบสุข มีมิตรสหายชักชวนเข้าหุ้นส่วน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรู้รอบคอบ มีความเพียรพยายามฝ่าฟันอุปสรรค เงินทองผ่านมือมากกว่าปกติ จัดการ การเงิน ดีตามจังหวะ แต่ก็สิ้นเปลืองมาก ใช้จ่ายหมดไปกับภาษีสังคม การสมาคม และการสังคมสงเคราะห์ ไม่ค่อยมีเงินเก็บ มีคนช่วยใช้เงิน เสียเงินเพราะหุ้นส่วนเพศตรงข้ามและบริวาร เงินส่วนใหญ่ใช้เกี่ยวกับงานแก้ไขปัญหา เนื่องจากเป็นคนสดใสร่าเริงจึงไม่ขาดคนรัก จะได้พบรักใหม่ แต่ควรยับยั้งชั่งใจเพราะมีเรื่องรักๆ ใคร่ๆ วุ่นวาย มีโอกาสเดินทางเพราะหน้าที่การงาน พบปะผู้คนมากมาย เป็นที่ชื่นชมของคนรอบตัว มีความรับผิดชอบมากขึ้น ทำงานหนัก แต่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ ความซื่อสัตย์ยุติธรรมทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง เงินใช้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ทรัพย์สินที่หายไปหากทวงถามจะได้คืน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี หากมีปัญหาก็เอาตัวรอดได้ ความรัก ควรลดจู้จี้ขี้บ่น สถานการณ์จะดีขึ้น มีการเจรจาธุรกิจ ปัญหาคลี่คลาย ได้รับความนิยมจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีการเดินทางเพราะงาน พบปะผู้คน โชคดีมีรายได้หลายทาง เอกสาร การเงิน ควรตรวจสอบให้ดี หลีกเลี่ยงการค้ำประกันเพราะจะเดือดร้อน การบริหาร การเงิน ที่ดีทำให้เงินทองไหลมาเทมา พี่น้องและเพื่อนสนิทชักชวนเดินทางไกลและเที่ยวเตร่ในแหล่งบันเทิง จะมีเพศตรงข้ามที่ดีให้การสนับสนุ.
สำหรับชาวราศีธนู ช่วงนี้ดวงด้านการงานโดดเด่นเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน ทำให้ประสบความสำเร็จไม่ยาก ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ด้วยแผนงานที่ดีและบริวารคอยสนับสนุน ก็สามารถฝ่าฟันไปได้ งานสำคัญรออยู่เบื้องหน้า เหมาะสมกับวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเกียรติยศชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงิน เพราะรายได้เพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายก็มากตามไปด้วย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสังคมและความสัมพันธ์ มักจะมีคนมาช่วยใช้เงิน ทำให้เงินเก็บไม่ค่อยมี ต้องรู้จักเก็บออมและระมัดระวังในการดำเนินชีวิต อย่าใจอ่อนหรือขาดความรอบคอบ เพราะอาจเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ ด้านความรัก มีเรื่องวุ่นวายอยู่เสมอ ควรลดการจู้จี้และคาดหวังมากเกินไป ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ จะมีโอกาสเดินทางพร้อมคนรักไปพักผ่อนในต่างถิ่น สำหรับชาวราศีเมษ ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องศัตรูที่เกิดจากสาเหตุเล็กน้อย ควรระมัดระวังในการคบเพื่อน เพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เสียหายได้ง่าย การไม่ยับยั้งชั่งใจหรือใช้อารมณ์บ่อยครั้ง จะทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน มีเงินผ่านมือเข้ามามาก แต่ก็มีรายจ่ายสูงเช่นกัน ไม่ค่อยมีเงินเก็บ แต่จะได้สมบัติที่หายากหรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็น ส่วนความรัก ต้องทำใจ อย่าคาดหวังหรือยึดมั่นจริงจังมากนัก มีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ เพศตรงข้ามมีการเหลือซึ่งกันและกัน ควรพาคนรักเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหรือมีโอกาสเดินทางเพราะการงาน การงานแม้มีอุปสรรค แต่ด้วยแผนงานที่ดีและบริวารสนับสนุนก็สำเร็จได้ดี ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน ได้ทรัพย์สินจากผลงานเก่า หากมีหนี้สินควรชำระโดยเร็ว ทรัพย์สินที่สูญหายจะได้คืน ต้องระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและระมัดระวังในการดำเนินชีวิต สำหรับชาวราศีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ญาติพี่น้องอาจมาขอความช่วยเหลือด้านการเงิน มีโอกาสได้พบคนรักที่ดีและช่วยเหลือกันด้านการงาน ทำให้มีความใกล้ชิดสนิทสนม ควรระมัดระวังในการกระทำสิ่งต่างๆ เพราะอาจเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองไว้ไม่อยู่ ได้แล้วมักเสียไป ระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วย มีการปรับปรุงบ้านเรือนให้ดีขึ้น มีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนหนุนหลังแต่บางคนเป็นศัตรูลับจ้องจับผิด มีโอกาสเดินทางไกลกะทันหันเพราะหน้าที่การงาน ต้องไม่ประมาทเพราะจะเกิดการผิดพลาด ระวังเรื่องการใช้วิชาการ เสื่อมเสียชื่อเสียง มีความลับที่ต้องปกปิด มีโอกาสติดต่อกับคนต่างถิ่น ควรระวังการเงินและการลงทุน อย่าใจอ่อนเพราะจะเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ มีการศึกษาวิชาลึกลับมหัศจรรย์ มีรายได้และโชคลาภ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ญาติจะมาขอความช่วยเหลือทางการเงิน สนใจเรื่องการเงิน มีลาภผลให้ชื่นใจ วิถีชีวิตพัฒนาให้ดีขึ้น สภาพบ้านเรียบร้อย มีโอกาสเดินทาง สนใจปรัชญา โหราศาสตร์ ศาสนา ศาสตร์ลี้ลับ ได้ปรับปรุงบ้านเรือน จะโชคดีมีเกียรติยศชื่อเสียง ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ประสบความสำเร็จ มีความสงบสุข มีมิตรสหายชักชวนเข้าหุ้นส่วน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรู้รอบคอบ มีความเพียรพยายามฝ่าฟันอุปสรรค เงินทองผ่านมือมากกว่าปกติ จัดการการเงินดีตามจังหวะ แต่ก็สิ้นเปลืองมาก ใช้จ่ายหมดไปกับภาษีสังคม การสมาคม และการสังคมสงเคราะห์ ไม่ค่อยมีเงินเก็บ มีคนช่วยใช้เงิน เสียเงินเพราะหุ้นส่วนเพศตรงข้ามและบริวาร เงินส่วนใหญ่ใช้เกี่ยวกับงานแก้ไขปัญหา เนื่องจากเป็นคนสดใสร่าเริงจึงไม่ขาดคนรัก จะได้พบรักใหม่ แต่ควรยับยั้งชั่งใจเพราะมีเรื่องรักๆ ใคร่ๆ วุ่นวาย มีโอกาสเดินทางเพราะหน้าที่การงาน พบปะผู้คนมากมาย เป็นที่ชื่นชมของคนรอบตัว มีความรับผิดชอบมากขึ้น ทำงานหนัก แต่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ ความซื่อสัตย์ยุติธรรมทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง เงินใช้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ทรัพย์สินที่หายไปหากทวงถามจะได้คืน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี หากมีปัญหาก็เอาตัวรอดได้ ความรักควรลดจู้จี้ขี้บ่น สถานการณ์จะดีขึ้น มีการเจรจาธุรกิจ ปัญหาคลี่คลาย ได้รับความนิยมจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีการเดินทางเพราะงาน พบปะผู้คน โชคดีมีรายได้หลายทาง เอกสารการเงินควรตรวจสอบให้ดี หลีกเลี่ยงการค้ำประกันเพราะจะเดือดร้อน การบริหารการเงินที่ดีทำให้เงินทองไหลมาเทมา พี่น้องและเพื่อนสนิทชักชวนเดินทางไกลและเที่ยวเตร่ในแหล่งบันเทิง จะมีเพศตรงข้ามที่ดีให้การสนับสนุ
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