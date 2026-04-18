ดวงชะตารายสัปดาห์: โชคลาภ การงาน และคำเตือนจากดวงดาว

ดวงชะตารายสัปดาห์: โชคลาภ การงาน และคำเตือนจากดวงดาว
📆4/18/2026 9:03 PM
ดวงโหราศาสตร์ทำนายดวง
📆4/18/2026 9:03 PM
เปิดคำทำนายดวงชะตารายสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน เป็นต้นไป พร้อมเจาะลึกรายราศี ตั้งแต่เมษจนถึงมังกร ดูดวงการงาน การเงิน ความรัก และสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมีสติ

ช่วงสัปดาห์นี้ ดวง ดาวมีการเคลื่อนไหวส่งผลต่อโชคชะตาของแต่ละ ราศี อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ การงาน การเงิน และความสัมพันธ์ โดยมีกำหนดฤกษ์มงคลและฤกษ์ที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ 21 เมษายน ตั้งแต่เวลา 08:14 น. จนถึงเที่ยงคืน ถือเป็นวันที่สามารถทำการมงคลได้ทุกอย่าง เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หรือประกอบพิธีอันเป็นมงคล แต่หลังจากนั้น ในวันที่ 22 เมษายน และต่อเนื่องไปถึงวันที่ 24-25 เมษายน เป็นช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงการทำการมงคลทั้งปวง เพื่อป้องกันปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น การวางแผนชีวิตและการตัดสินใจในช่วงเวลาดังกล่าวจึงควรใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษ

สำหรับชาวราศีเมษ สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจ การเจรจาความต่างๆ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างไม่คาดฝัน เนื่องจากจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้ใหญ่ การเงินก็จะไหลเวียนคล่องตัว ทำให้ชาวราศีเมษถือว่ามีดวงชะตาที่ค่อนข้างดีในรอบสัปดาห์นี้

ราศีพฤษภ จะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากผู้ที่ยืมไป หรือได้รับเงินก้อนใหญ่ รวมถึงงานที่คาดไม่ถึงกลับมา ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย การเงินโดยรวมค่อนข้างราบรื่น แต่ควรระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเดิน อาจมีการลื่นล้มได้

ราศีเมถุน มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภหรือเงินทองจากผู้ใหญ่ หรืออาจได้รับเงินสนับสนุนในการลงทุนในช่วงนี้ ดวงชะตาอยู่ในภาวะที่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ถ้าไม่สำเร็จก็อาจถึงขั้นล้มเหลวได้ ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการตั้งรับของดวงชะตาแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ

ราศีสิงห์ การงานที่ได้ลงมือทำไปแล้วจะได้รับการชื่นชมจากผู้ใหญ่ การเจรจาต่อรองผลประโยชน์ทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีโอกาสเดินทางไกลบ่อยครั้ง ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและพักผ่อนให้เพียงพอ

ชาวราศีกันย์ ในช่วงนี้ ผู้ใหญ่ดูเหมือนจะค่อนข้างหงุดหงิดกับคุณ หรืออาจรู้สึกเหมือนถูกจับผิดได้ง่าย ดังนั้น การเว้นระยะห่างจากผู้ใหญ่สักพักจะเป็นการแก้เคล็ดที่ดี การทักทายและพูดคุยให้น้อยลงจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น มีโอกาสเดินทางไกล สุขภาพแข็งแรงดี

ราศีตุลย์ นับเป็นราศีที่จะประสบความสำเร็จ สมหวังดังปรารถนาในทุกเรื่อง ทั้งการงานและการเงิน ผู้ที่เจ็บป่วยก็จะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ

ราศีพิจิก ในด้านความรักอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจมีเรื่องให้ต้องเสียใจ การเจรจาต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีความเป็นไปได้ที่จะมีคนคิดหักหลังในเรื่องงาน จึงควรมีสติอยู่เสมอ อย่าเพิ่งเชื่อถือข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ ฟังหูไว้หูจะช่วยให้พบเจอความจริงได้ สุขภาพแข็งแรงดี

ราศีธนู บริวารจะเชื่อฟังและสามารถสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้กับคุณได้ ความสำเร็จนี้จะอยู่กับคุณไปอีกนาน มีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นบ้าง อาการปวดหัวบ่อยๆ จะทุเลาลง การเงินราบรื่นดี

ราศีมังกร ในรอบสัปดาห์นี้ จะมีความสุขกับการได้อยู่ใกล้ชิดกับบุตรหลานและครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรารถนามานาน การได้ทำกิจกรรมที่ทำให้มีความสุขเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการงานและการเงินแล้ว ความสุขในครอบครัวก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

โดยสรุปแล้ว สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับแต่ละราศี การทำความเข้าใจในดวงดาวและการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมจะช่วยให้สามารถนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ การใช้ชีวิตอย่างมีสติ การมีน้ำใจต่อผู้อื่น และการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวผ่านทุกสถานการณ์ไปได้อย่างมั่นคง การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสุขเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน จะช่วยเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อย่าลืมว่าการปรับตัวและความยืดหยุ่นเป็นกุญแจสำคัญในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตา การพิจารณาถึงฤกษ์ยามที่เหมาะสมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญจะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้มากขึ้น ดวงดาวเป็นเพียงแนวทาง การกระทำและการตัดสินใจของเราเองที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตที่แท้จริง

