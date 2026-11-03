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ดวงชะตาประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569

MatichonOnline#28 in ประเทศไทย
ดวงชะตาประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569
ดวงชะตา · โหราศาสตร์ไทย · ราศีลัคนา
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อ่านคำทำนายดวงรายวันสำหรับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 พบกับอุปสรรคงาน ความรักสดใส และข้อควรระวังเรื่องสุขภาพและการเงินตามหลักโหราศาสตร์ไทย

การโคจรของ ดาวพระเคราะห์ มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจและการทำงานของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน ตามหลักวิชา โหราศาสตร์ไทย แรงดึงดูดระหว่างดาวจะส่งผลโดยตรงต่อลัคนาหรือลัผ่านเรือนชะตาในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 นี้ ผู้ที่ต้องการทราบคำทำนายที่แม่นยำจำเป็นต้องคำนวณ ดวงชะตา จากข้อมูลวันเกิดและเวลาเกิดเพื่อระบุ ราศีลัคนา ของตนเองก่อนเสมอ

สถานการณ์งานและความสัมพันธ์

ในด้านการปฏิบัติงานวันนี้ท่านอาจพบอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น หากไม่ระมัดระวังหรือรีบแก้ไขอาจเกิดความเสียหายต่อตัวท่านหรือกลุ่มงานได้พอสมควร แต่ข่าวดีคือคนรักหรือหุ้นส่วนจะนำความปลื้มอกปลื้มใจมาให้ ส่วนคนโสดจะมีเสน่ห์ดึงดูดมาก วันนี้ท่านจะได้ลาภจากความบันเทิงหรือเรื่องราวที่เปิดเผยแก่คนหมู่มาก

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ข้อควรระวังด้านสังคม

ท่านจะต้องระวังการวิวาทกับเด็กๆ โดยเฉพาะลูกหลานของผู้มีอิทธิพลผู้ทรงคุณวุฒิ ควรห้ามปรามพรรคพวกให้อยู่อย่างสงบ ไม่ควรหยิบยืมของรักของสะสมใดๆ เพราะเสี่ยงต่อการเสียหายหรือไม่ได้รับคืน หากเหตุการณ์ในบ้านไม่ปกติควรสงวนท่าทีไว้ก่อน และหากมีการแข่งขันกีฬาจะถูกฝ่ายตรงข้ามทำให้จนมุมได้ง่าย

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โอกาสทางธุรกิจและการเงิน

เรื่องเจรจาค้าขายจะตอบตกลงกันด้วยดี ท่านจะเป็นตัวแทนหมู่คณะที่ทำประโยชน์ได้มาก จะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลและสถาบันที่ได้รับการเลื่อมใส ทำให้สบายใจขึ้น ช่วงนี้หาเงินได้คล่องเพราะมีเกณฑ์รายได้ก้อนใหญ่ แต่ก็มีอารมณ์ร้อนบ้างและมักไม่ทันเล่ห์กลมิจฉาชีพ สุขภาพเลือดลมค่อนข้างดีแต่ไม่ควรเที่ยวเตร่หามรุ่งหามค่ำ

MatichonOnline#28 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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ดวงชะตา โหราศาสตร์ไทย ราศีลัคนา ดาวพระเคราะห์ ดวงประจำวันนี้

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