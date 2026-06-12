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ดร.โจ ชี้แจงหายหน้าเพราะดีเบต ยืนยันไม่ได้รุมชัชชาติ แค่พูดข้อเท็จจริง

การเมือง News

ดร.โจ ชี้แจงหายหน้าเพราะดีเบต ยืนยันไม่ได้รุมชัชชาติ แค่พูดข้อเท็จจริง
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.พรรคประชาชนดร.โจ
📆6/12/2026 9:27 AM
📰INNNEWS
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ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาชน ชี้แจงสาเหตุที่หายหน้าไปจากการหาเสียงในช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากต้องเข้าร่วมดีเบตและออกรายการ พร้อมย้ำไม่ได้รุมโจมตีนายชัชชาติ แต่เป็นการนำข้อเท็จจริงมาใช้พัฒนานโยบาย อาทิ AI จับโกง และเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 มิถุนายนนี้

นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร. โจ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจาก พรรคประชาชน ชี้แจงถึงการหายหน้าไปจากการลงพื้นที่หาเสียงในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เนื่องจากต้องเข้าร่วมเวที ดีเบต และการออกรายการโทรทัศน์ทั้งแบบถ่ายทอดสดและบันทึกเทป ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงสื่อสารนโยบายกับประชาชนผ่านช่องทางอื่น ๆ อย่างเต็มที่ โดย ดร.

โจ กล่าวว่า ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาใช้เวลาไปกับการดีเบตสองครั้งสำคัญ ซึ่งทำให้ประชาชนได้เห็นประเด็นปัญหาในกรุงเทพฯ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร ดร.

โจ ระบุว่า ผลโพลนิด้าที่ยังทิ้งห่างนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้สมัครอิสระนั้น เป็นการสำรวจก่อนการดีเบตครั้งแรก จึงคาดว่าความสนใจของประชาชนจะเพิ่มขึ้นหลังการดีเบต ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งวันที่ 28 มิถุนายนนี้ นอกจากนี้ ดร.

โจ ยังย้ำว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนควรออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด เพราะที่ผ่านมาจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่เคยเกิน 65% การมีส่วนร่วมของประชาชนจะทำให้ผลการเลือกตั้งสะท้อนเจตจำนงของคนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง ดร. โจ กล่าวถึงการทำงานร่วมกับผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.

ก. ) ทั้ง 50 เขต ว่าจะเร่งสื่อสารนโยบายให้ทั่วถึง เพราะที่ผ่านมาความสนใจในการเลือกตั้งยังน้อย แต่ในช่วงโค้งสุดท้ายความสนใจจะเพิ่มขึ้น พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 มิถุนายนให้มากที่สุด เพื่อให้กรุงเทพฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นภายใต้งบประมาณ 5 แสนล้านบาท ที่ผู้ว่าฯ สามารถบริหารจัดการได้ในหนึ่งสมัย ดร.

โจ เชื่อว่าการเลือกผู้ว่าฯ และ ส. ก. จากพรรคประชาชนจะช่วยผลักดันนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้ว่าฯ กำหนดงบประมาณ ขณะที่ ส. ก.

ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สำหรับแนวทางแก้ปัญหาการค้าขายบนทางเท้า ดร. โจ ระบุว่า พรรคประชาชนมีนโยบายเพิ่มพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสม พร้อมนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการระบบการจับจองพื้นที่ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ แก้ปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้ารายย่อย ไม่ได้ห้ามขายทั้งหมด แต่จัดพื้นที่ให้เหมาะสมทั้งคนเดินเท้าและพ่อค้าแม่ค้า ดร.

โจ กล่าวถึงกระแสที่ให้เลือกนายชัชชาติเป็นผู้ว่าฯ แต่เลือก ส. ก. พรรคส้มว่า ไม่ได้กังวล เพราะที่ผ่านมา ส. ก.

ของพรรคทำงานร่วมกับนายชัชชาติได้ แต่หากต้องการเห็นนโยบายของพรรคขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม ควรเลือกผู้ว่าฯ จากพรรคประชาชนด้วย ส่วนข้อสังเกตที่นายชัชชาติถูกฝ่ายการเมืองโจมตี ดร.

โจ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการรุมโจมตี เป็นเพียงการนำข้อเท็จจริงที่เคยถูกพูดถึงมาก่อน เช่น ปัญหาสิทธิบัตรทองที่ประชาชนเคยเข้าชื่อร้องเรียน มาพูดอีกครั้งเพื่อเป็นฐานในการพัฒนานโยบายใหม่ ๆ เช่น นโยบาย AI จับโกง และแนวทางบริหารจัดการเมืองในอนาคต ขณะที่นายวรวิทย์ ผู้สมัคร ส. ก.

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เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาชน ดร.โจ ดีเบต นโยบายภาษาไทย

 

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