ดร.โจ จากนักวิจัยระดับโลกสู่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรคประชาชน

ดร.โจ ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการและอาชีพที่โดดเด่น จากนักวิจัยอาวุโสที่ NEC Corporation ประเทศญี่ปุ่น และอดีตผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย เปลี่ยนเส้นทางมาสู่วงการเมือง และถูกวางตัวเป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรคประชาชน ด้วยภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ดร. โจ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและอาชีพที่โดดเด่น โดยมีปริญญาโทและเอกด้านวิทยาการสารสนเทศจากสถาบันวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ขั้นสูงแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAIST) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้าน เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ก่อนที่จะเข้าสู่วง การเมือง ดร.
โจเคยทำงานในตำแหน่งนักวิจัยอาวุโสที่ NEC Corporation (Central Research Labs) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท. ) เป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีบทบาทสำคัญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการชำระเงิน และยุทธศาสตร์องค์กร ดร.
โจเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements - BIS) Innovation Hub ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและการชำระเงิน หลังจากมีประสบการณ์ทางวิชาการและอาชีพที่โดดเด่น ดร. โจได้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางมาสู่วงการเมือง โดยลาออกจากตำแหน่งที่ธปท.
ในปี 2566 เพื่อลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส. ) บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 ของพรรคก้าวไกล และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก หลังจากพรรคก้าวไกลถูกยุบ ดร.
โจได้ย้ายมาสังกัดพรรคประชาชน และดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคด้านการต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีของพรรค ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอภิปรายเรื่องงบประมาณและนโยบายด้านนวัตกรรมในสภาฯ ดร. โจถูกวางตัวเป็น "เต็งหนึ่ง" ของพรรคประชาชนในการลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.
) ในสมัยปีพ. ศ. 2569 ด้วยภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (Tech-driven) และความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของพรรคที่เน้นการใช้ข้อมูลและการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ดร.
โจเริ่มปรากฏตัวต่อสาธารณะในงานกิจกรรมเดินรณรงค์ยื่นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมของพรรคประชาชน จากสี่แยกบางโพ เข้าสู่สภาฯ เมื่อวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา พรรคประชาชนมีกำหนดการจะเปิดตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น.
พร้อมมานำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อกรุงเทพที่ง่ายกว่า พบกันที่ The Mitr-ting room ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ | กรุงเทพง่ายๆ by ผู้ว่าประชาชน ดร. โจมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการเมือง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ง่ายขึ้
