ดร.สมชัย วิพากษ์มาตรการ SME Credit ของ ธปท. ไม่สร้างผลรูปธรรม จี้แก้ไขการจ่ายดอกเบี้ยเกินจริง
ดร.สมชัย ประเมินมาตรการช่วยเหลือ SME ของ ธปท. ยังไม่เห็นผลจริง จี้แก้ปัญหาการจัดสรรสินเชื่อและดอกเบี้ยที่สูงเกินความเสี่ยง พร้อมเสนอ 5 แนวทางปรับปรุงระบบเงินทองไทย
ดร.สมชัย ได้แสดงมุมมองเชิงลึกต่อมาตรการทางการเงินของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเครื่องมืออย่าง Your Data หรือ Open Data Data Bureau และ SME Credit Portal ยังคงขาดผลเชิงประจักษ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้มาตรการ SME Credit Boost และ Secure+ จะเป็นกลไกที่จำเป็น แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการหดตัวของการเข้าถึงเงินทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทวิเคราะห์ประสิทธิภาพมาตรการสินเชื่อ SME
ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ระบุข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในขณะนี้ โดยพบว่ามีเกณฑ์การตรวจสอบที่เข้มงวดเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่แท้จริงของผู้กู้ รวมถึงกระบวนการที่ล่าช้าและการปฏิเสธสินเชื่อในบางกลุ่มธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเสนอให้สถาบันการเงินกลางเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลโดยทำการสุ่มตรวจสอบกรณีที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อในอัตราสูงผิดปกติ เพื่อประเมินว่ากระบวนการตัดสินใจสอดคล้องกับความเสี่ยงจริงหรือไม่Also readเปิดผลสำรวจธุรกิจ SME ไทยปี'69 ชูจุดแข็งคุณภาพสินค้า แต่ติดล็อก ‘ความเชื่อมั่น’
ความบิดเบี้ยวของอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยง
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย้อยยังอาจสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่แท้จริง ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ควรจะเป็นอย่างชัดเจน现象นี้สะท้อนถึงปัญหาความไม่สมดุลในการจัดสรรเงินทุน โดยงานวิจัยของ PIER เรื่อง Misallocation: โจทย์ใหญ่ของภาคการเงินในการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทย ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ได้วิเคราะห์งบการเงินของนิติบุคคลประมาณ 700,000 ราย ในช่วงปี 2542-2567 พร้อมข้อมูลสินเชื่อรายสัญญาจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินและภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
งานวิจัยระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตชะลอลงต่อเนื่อง จากเฉลี่ย 5.3% ในช่วงปี 2543-2550 เหลือ 3.7% ในช่วงปี 2553-2562 และลดลงเหลือ 2.4% ในช่วงปี 2564-2568与此同时 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคธุรกิจลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบปี 2556 กับปี 2567 พบว่า ผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน หรือ ROA ลดลงจาก 8.3% เหลือ 6.3% แม้แต่อัตรากำไรจะเพิ่มขึ้นจาก 6.7% เป็น 7.1% แต่รายได้ที่สร้างได้จากทรัพย์สิน 1 บาท กลับลดลงจาก 1.24 บาท เหลือเพียง 0.88 บาท
ปัญหาการจัดสรรสินทรัพย์และช่องว่างข้อมูล
เมื่อแยกอองค์กรที่เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในช่วงปี 2556-2567 พบว่า ปัจจัยลบสำคัญที่สุดมาจากบริษัทเดิมที่ใช้สินทรพย์ได้ด้อยประสิทธิภาพลง รองลงมาคือบริษัทเกิดใหม่ที่ ainda มีประสิทธิภาพต่ำ และการย้ายทุนระหว่างบริษัทที่ไม่ได้ช่วยยกระดับประสิทธิภาพโดยรวม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังมีความเหลื่อมล้ำสูง โดยสินเชื่อจากสถาบันการเงินมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งของแหล่งเงินทุนทั้งหมดในระบบ แต่มีการค้นพบข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยสินเชื่อจากสถาบันการเงินมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งของแหล่งเงินทุนทั้งหมดในระบบ ขณะที่ยังมีบุคคลมากถึง 80% ในฐานข้อมูลที่ไม่มีสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
ข้อเสนอแนะและแนวโน้มระบบการเงินไทย
PIER เสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทุน 5 ด้าน ได้แก่ การลดช่องว่างข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเครดิตและข้อมูลทางเลือก การพัฒนาระบบค้ำประกันจากรัฐหรือคู่ค้า การกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนความเสี่ยงจริง การเพิ่มการแข่งขันและช่องทางการระดมทุน ตลอดจนการติดตามการกำหนดดอกเบี้ยที่ต่ำเกินความเสี่ยง เพื่อป้องกันความเสี่ยงสะสม ซึ่งสะท้อนถึงโจทย์ร่วมของระบบการเงินไทยทั้งเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อและการจัดสรรเงินทองไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพ
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