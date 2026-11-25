ดร.สนธิ คชวัฒน์ แนะวิธีฟื้นฟูพื้นที่เกษตรปนเปื้อนสารหนู ผสมผสาน 3 วิธี
ดร.สนธิ คชวัฒน์ เผยแนวทางฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่ปนเปื้อนสารหนู โดยเสนอการใช้วิธีผสมผสานทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพื่อลดความเข้มข้นของสารหนูให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ดร.สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย ได้เปิดเผยแนวทางการจัดการ พื้นที่เกษตรกรรม ที่ประสบปัญหาการปนเปื้อนของ สารหนู อย่างละเอียด โดยระบุว่าการแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ ซึ่งผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของ สารหนู ขนาดพื้นที่ และงบประมาณที่มีอยู่ วิธีที่ได้ผลดีที่สุดและนิยมใช้กันคือการใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการจัดการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการขุดเคลียร์หน้าดินมาตรฐาน
ขั้นตอนแรกของการจัดการทางกายภาพคือการขุดเอาหน้าดินหรือตะกอนดินชั้นบนซึ่งมีการปนเปื้อนสารหนูในระดับสูง ออกมาจากระบบนิเวศทางการเกษตร โดยกำหนดความลึกของการขุดไว้ที่ประมาณ 15 ถึง 30 เซนติเมตร จากพื้นผิว ดินที่ขุดออกมาแล้วจะถูกนำไปฝังกลบในหลุมฝังกลบขยะอันตรายที่ได้มาตรฐานหรือหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของมลพิษ หลังจากนั้นจึงนำดินที่สะอาดและปลอดสารพิษมาถมแทนที่พื้นที่เดิมเพื่อให้พร้อมสำหรับการเพาะปลูกใหม่Also read“ตรี ภรภัทร” เผยสาเหตุหายหน้าจากจอ ลั่นไม่กดดันโกยงานช่วงขาขึ้น ขอใช้ชีวิตให้มีความสุข
เทคนิคการไถพรวนดินผสมเจือจางสารพิษ
ในกรณีของพื้นที่ที่มีระดับการปนเปื้อนไม่สูงมาก วิธีการที่เหมาะสมและประหยัดต้นทุนคือการไถพรวนดินให้ลึกเพื่อทำการผสมดินชั้นล่างที่สะอาดเข้ากับดินชั้นบนที่ปนเปื้อนสารหนู เทคนิคนี้จะช่วยเจือจางความเข้มข้นของสารหนูในดินลงจนถึงระดับที่ปลอดภัยต่อพืชผลทางการเกษตร การใช้วิธีนี้เหมาะสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมที่มีปัญหาสารหนูในปริมาณปานกลางและไม่ต้องการกระบวนการบำบัดที่ซับซ้อนหรือใช้เวลานาน
กระบวนการชะล้างตะกอนด้วยสารละลายเคมี
อีกวิธีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางเคมีคือการนำตะกอนดินที่ขุดออกมาแล้วไปล้างด้วยน้ำหรือสารละลายเคมี เช่น กรดอ่อน หรือสารคีเลต (Chelating agents) กระบวนการนี้จะช่วยชะล้างสารหนูออกจากเม็ดดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้างจะถูกนำต่อไปบำบัดแยกต่างหากเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการไหลกลับลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือดินทางการเกษตร วิธีนี้ถือเป็นเทคนิคขั้นสูงที่ช่วยลดปริมาณสารหนูได้อย่างแม่นยำ
ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของการฟื้นฟูพื้นที่
ความสำเร็จของการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่ปนเปื้อนสารหนูขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่ระบุโดย ดร.สนธิ คชวัฒน์ ได้แก่ ระดับความเข้มข้นของสารหนูในดินซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นที่สำคัญ ขนาดของพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องดำเนินการฟื้นฟู รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่สำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีและบุคลากร การประเมินปัจจัยเหล่านี้จะช่วยกำหนดแผนการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
แนวทางการผสมผสานวิธีการจัดการมลพิษ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพย้ำว่าไม่มีวิธีการใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ วิธีที่นิยมและได้ผลดีที่สุดมักเป็นการผสมผสานระหว่างการจัดการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพเข้าด้วยกัน การเลือกใช้เทคนิคเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการลดระดับสารหนูให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย การบูรณาการหลายวิธีเข้าด้วยกันจึงเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมให้กลับมามีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อการผลิตอาหารอีกครั้ง
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