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ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็น "ฮีโร่" ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ข่าวการเมือง News

ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็น "ฮีโร่" ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ฮีโร่การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
📆6/4/2026 5:17 PM
📰thaipost
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ผู้คนในสังคมต้องมีความเข้มแข็งในสติและปัญญา ไม่ใช่เอาแต่อารมณ์ เอาแต่ใจ สิ่งที่เราอ่านเราได้ฟังได้รับรู้ มันต้องใช้สติปัญญากรองกลั่นให้ดี

ผู้คนในสังคมต้องมีความเข้มแข็งในสติและปัญญา ไม่ใช่เอาแต่อารมณ์ เอาแต่ใจ สิ่งที่เราอ่านเราได้ฟังได้รับรู้ มันต้องใช้สติปัญญากรองกลั่นให้ดีเพราะถึงอย่างไรคดีนี้ก็ยืดเยื้อเรื้อรังมานานหลายปีแล้ว..

"ผลกรรม" จะล่าช้าไปอีกสักหน่อยจะเป็นไรไปเชียว ขออย่างเดียว ต้องสาวเอาให้ถึงต้นตอ! แต่นั่น.. จะช้าไปมั้ย ก็ที่ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" ประกาศ..

"ผมประกาศ เขากระโดงจะต้องได้คืนไม่เกิน 5 ปี ยังไงได้คืนแน่นอน ผมสู้มาตลอด แล้วผมบอกกับคนไทยว่าเขากระโดงยังไงก็ต้องได้คืน" นั่นไง ระวัง พล. ต. อ. เสรีพิศุทธ์จะชิงดำเนินการตัดหน้าเป็น "ฮีโร่" เสียก่อนล่ะ!

นี่.. พูดถึง "ฮีโร่" ผมว่าเวลานี้ต้องยกให้ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ เหมาะสมที่สุด หลังจากได้ตอบรับเป็น "ประธานยุทธศาสตร์" ให้กับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

พรรคส้ม เพราะทั้งคนที่รัก-ที่ชังพรรคประชาชนต่างได้แสดงความยินดีกันทั่วหน้า และนี่ไม่รู้ว่าผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ จะเอาดอกไม้ธูปเทียนไปแสดงความขอบคุณรึยัง โดยเฉพาะคุณชัชชาติ คงนั่งยิ้มกริ่ม ยิ่งได้ฟังคุณจตุพร พรหมพันธุ์ วิเคราะห์ผ่านรายการประเทศไทยต้องมาก่อน ว่า..

"การตั้ง ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี มธ. และอดีต สนช.

เป็นประธานยุทธศาสตร์ นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรคประชาชน จะทำให้คะแนนนิยมของพรรคลดลง สิ่งสำคัญ ยังไม่อาจดึงเสียงนิยมของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าฯ กทม.

ตกต่ำ อย่างไรก็ตาม วิธีการเช่นนี้ยิ่งทำให้เพิ่มความนิยมกับชัชชาติ จนนำไปสู่เสียงชนะขาดในสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งจะมีขึ้น 28 มิ. ย. นี้เพราะ ดร.

สุรพลไม่ใช่คนป๊อปปูลาร์ ที่จะลากความเห็นต่างมาสนับสนุนนายชัยวัฒน์ หรือ ดร. โจ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม

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ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ฮีโร่ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จตุพร พรหมพันธุ์

 

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