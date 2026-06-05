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ดร.สติธร ชี้ไทยช่วยไทยพลัส 60:40 สำเร็จเพราะใช้ระบบเดิม ปรับปรุงต่อยอด ลดต้นทุน เพิ่มความเชื่อมั่น

เศรษฐกิจ News

ดร.สติธร ชี้ไทยช่วยไทยพลัส 60:40 สำเร็จเพราะใช้ระบบเดิม ปรับปรุงต่อยอด ลดต้นทุน เพิ่มความเชื่อมั่น
โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจ
📆6/5/2026 7:06 AM
📰thaipost
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ดร.สติธร ธนานิธิโชติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60:40 ชี้ว่าการใช้แพลตฟอร์มเดิมจากคนละครึ่งช่วยลดต้นทุนและความยุ่งยาก พร้อมชี้ข้อดี-ข้อจำกัด และแนะรัฐบาลควรมองเป็นมาตรการบรรเทาทุกข์ระยะสั้น มากกว่าเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว

ดร. สติธร ธนานิธิโชติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แสดงความคิดเห็นเชิงลึกต่อ โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60:40 ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือ ค่าครองชีพ และกระตุ้น เศรษฐกิจ ของรัฐบาล โดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จรวมถึงข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ประเด็นสำคัญที่ดร.

สติธรเน้นคือ การที่รัฐบาลเลือกใช้ระบบและแพลตฟอร์มเดิมจากโครงการคนละครึ่งมาปรับใช้กับโครงการใหม่นี้ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด เพราะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการ ความยุ่งยากในการเข้าถึงสิทธิของประชาชน และลดความเสี่ยงทางเทคนิคที่มักเกิดกับโครงการใหม่ ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นและประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ทันที ดร.

สติธรกล่าวว่า บทเรียนสำคัญของนโยบายสาธารณะคือ ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการคิดค้นสิ่งใหม่เสมอไป การนำระบบที่มีประสิทธิภาพเดิมมาพัฒนาต่อยอดสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า เพราะลดความสับสนและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ประชาชน นอกจากนี้ ดร.

สติธรยังวิเคราะห์ข้อดีของโครงการฯ อย่างละเอียด โดยระบุว่า โครงการช่วยลดค่าครองชีพได้จริง เพราะประชาชนจ่ายเพียง 40% ส่วนรัฐบาลช่วยเหลืออีก 60% ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลดลงทันที โครงการยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและร้านค้ารายย่อย เนื่องจากเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ร้านอาหาร ร้านค้าชุมชน และผู้ประกอบการขนาดเล็กโดยตรง กลไกร่วมจ่ายหรือ Co-payment มีข้อได้เปรียบกว่าการแจกเงินสด เพราะทำให้เกิดการใช้จ่ายจริงในระบบเศรษฐกิจและหมุนเวียนในระดับชุมชนมากขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ดร.

สติธรชี้ถึงข้อจำกัดที่สำคัญ อาทิ ภาระงบประมาณของรัฐที่ค่อนข้างสูง ผลลัพธ์ที่กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเป็นหลัก ความเสี่ยงจากการใช้สิทธิไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องมีระบบกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเด็นการปรับเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2569 ที่กำลังเป็นข้อถกเถียง ดร.

สติธรเห็นว่ารัฐบาลควรมองมาตรการนี้เป็นเครื่องมือบรรเทาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่กำลังซื้อเปราะบาง มากกว่าเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว ดร.

สติธรเน้นย้ำว่า การทำให้เศรษฐกิจไทยแข็งแรงอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทักษะแรงงาน การส่งเสริมนวัตกรรม และการปฏิรูปเชิงโครงสร้างควบคู่กันไป ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบและเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง เมื่อมองไปข้างหน้า ประสบการณ์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสควรถูกนำไปปรับใช้กับการดำเนินนโยบายสวัสดิการภาครัฐในอนาคต โดยเฉพาะการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ซึ่งต้องสื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจน รักษาความต่อเนื่องของระบบ และรับฟังข้อท้วงติงจากประชาชน เพื่อป้องกันความสับสนและความไม่มั่นใจ การปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในฐานะบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร หากปรับได้ก็ควรปรับ เพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีในการขับเคลื่อนนโยบา

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โครงการไทยช่วยไทยพลัส ค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะ สวัสดิการรัฐ

 

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