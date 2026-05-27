ดร.สมคิด เสนอแนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ

ดร.สมคิด เสนอแนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ
📆5/27/2026 1:57 AM
ดร.สมคิด เสนอแนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการจัดสรรความช่วยเหลือไปยังกลุ่มฐานรากและเกษตรกร

สมคิด กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลปัจจุบันยังคงต้องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก เช่นเดียวกับแนวทางในอดีต ซึ่งมาตรการเยียวยาค่าครองชีพประชาชนในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) จากเดิมสัดส่วน 50:50 มาเป็น 60:40 ถือเป็นแนวทางที่ดีในการลดภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน แต่มีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรมุ่งเน้นการจัดสรรความช่วยเหลือไปยังกลุ่มฐานรากและเกษตรกรให้มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมีรายได้จำกัดและกำลังเผชิญกับต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งค่าปุ๋ยและค่าขนส่ง สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่กำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องและข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน รัฐบาลจำเป็นต้องมีมาตรการค้ำประกันสินเชื่อที่ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME ต้องปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ เนื่องจากในปัจจุบันแม้แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ยังเผชิญความยากลำบาก "ถ้าเหตุการณ์ไม่มีวิกฤตเราก็ทำอย่างนี้ได้ แต่ถ้าเรามองว่ามันจะจบเมื่อไหร่ แล้วเราจะยังมีเงินที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ คิดแล้วมันก็จะปวดหัว เพราะถ้าหนี้มันชนเพดาน มันบางครั้งอาจจะถึงเวลาที่ต้องมาคิดถึงเรื่องต้นทาง ไม่ใช่ปลายทาง ในวิกฤตเช่นนี้"

สมคิด กล่าวทั้งนี้ยังเสนอว่า อยากให้มีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันภายในประเทศ ซึ่งถือเป็นต้นตอของปัญหากระทบต่อราคาสินค้า แทนการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการกู้เงินมาอุดหนุน พร้อมทั้งตั้งคำถามเชิงนโยบายถึงความจำเป็นในการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ ทั้งที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการกลั่นน้ำมันเองได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า และไม่ได้เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหลัก เช่นเดียวกับความจำเป็นในการคงค่าการตลาดน้ำมันในภาวะที่ความต้องการซื้อสูง โดยเสนอให้บริษัทพลังงานขนาดใหญ่ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ร่วมเสียสละกำไรสะสมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤต 2-3 ปีนี้ เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจภาพรวม โดยไม่ต้องกังวลเรื่องผลกระทบต่อราคาหุ้นในระยะสั้น "วิกฤตนี้ทำให้เราต้องคิด ผู้บริหารบริษัทน้ำมัน ผู้บริหารโรงกลั่นก็ต้องคิด เพราะว่าการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ คำว่า governance แปลว่าการรับผิดชอบต่อสังคม กำไรอย่างเดียว โบนัสรายเดือน คุณนอนไม่หลับหรอกถ้าชาวบ้านลำบาก ก็ควรไปคิด เพราะถ้าวิกฤตมันลากไปอีก 1 หรือ 2 ปี จะเอาเงินที่ไหนมาช่วย โดยสิ่งที่รัฐบาลช่วยเหลือขณะนี้ดีแล้ว เพียงแต่ว่าให้ลงไปถึงรากหญ้า ค่าขนส่ง SME อย่าไปทอดทิ้งเขา"

สมคิด กล่าว พร้อมทั้งเสนอให้ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นรายได้หลักของคลัง เพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาที่ต้นทาง แทนการพึ่งพากลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจมีปัญหาเชิงบริหารจัดการและความทั่วถึง ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จำเป็นต้องยกระดับความเข้มงวดในการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยต้องมีกระบวนการตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนอย่างละเอียดก่อนอนุมัติให้ปรับขึ้นราคา เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจชะงักชันและเงินเฟ้อสูง (Stagflation) เช่นเดียวกับบางประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย ที่กำลังประสบปัญหานี้อย่างรุนแรงอดีตรองนายกรัฐมนตรี ยกตัวอย่างความสำเร็จของต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางพัฒนา โดยเอ่ยถึงโมเดล K-Food ของเกาหลีใต้ ที่ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันผลักดันอุตสาหกรรมอาหารผ่านกระแสวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ (K-Drama และ K-Pop) จนสร้างมูลค่าการส่งออกได้สูงถึง 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และตั้งเป้าหมายสู่ 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีถัดไป ผ่านการยกระดับบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) และการตลาดดิจิทัล ขณะที่นโยบาย "ครัวไทยสู่ครัวโลก" ของประเทศไทยยังขาดการสานต่อและการสนับสนุนเชิงเทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคชนบท

สมคิด ยกกรณีศึกษาโครงการ Taobao Village ของเครืออาลีบาบาร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นของจีน ที่เข้าไปพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และระบบโลจิสติกส์ในระดับชุมชน ช่วยให้เกษตรกรสามารถค้าขายออนไลน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่นได้ แนวทางดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ทันทีผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เพื่อยกระดับอำนาจซื้อของประชาชนในชนบทที่กำลังถูกลดทอนจากสภาวะเงินเฟ้อ

สมคิด เสนอให้มีการปรับปรุงเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ของ BOI โดยกำหนดเงื่อนไขให้กลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรไทยร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยรัฐบาลควรให้สิทธิประโยชน์ที่ยืดหยุ่นและตรงตามความต้องการของนักลงทุน แทนการใช้มาตรการทางภาษีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด นอกจากนี้ แม้ประเทศไทยจะยังไม่มีศักยภาพในการเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับต้นน้ำ แต่สิ่งสำคัญคือการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย (SME) สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ได้ในต้นทุนที่ต่ำ ผ่านการเจรจาต่อรองเชิงนโยบายกับนักลงทุนต่างชาติที่เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิต พร้อมกันนี้ ได้เสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างนโยบายการศึกษา โดยสนับสนุนการดึงสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศเข้ามาเปิดวิทยาเขตหรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทย (อาทิ ความร่วมมือระหว่าง MIT และมหาวิทยาลัยมหิดล) เพื่อสร้างการแข่งขันและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานโลก ที่กำลังเผชิญภาวะเลิกจ้างในกลุ่มงานสนับสนุน (Back Office) จากการแทนที่ของเทคโนโลยี AI เช่นที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดี

