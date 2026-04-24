ดร.ยุ้ย เสนาดีเวลลอปเมนท์ จากอาจารย์สู่ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เรื่องราวของ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ ดร.ยุ้ย กรรมการผู้จัดการ เสนาดีเวลลอปเมนท์ จากอาจารย์บัญชีสู่การบริหารธุรกิจครอบครัว การรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ชื่อของ ดร. ยุ้ย หรือ ผศ. ดร.
เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กลายเป็นที่จับตามองอย่างมากเมื่อครั้งที่เธอถูกเปิดตัวในฐานะหนึ่งในทีมงานนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี 2564 นายชัชชาติเคยกล่าวถึง ดร.
ยุ้ยบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ารู้จักกันตั้งแต่สมัยที่ทั้งคู่เป็นอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบัญชี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ตามลำดับ นอกจากความเชี่ยวชาญด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์แล้ว ดร.
ยุ้ยยังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่มีความตั้งใจในการทำงานสูง มีความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น และเข้าถึงง่าย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นายชัชชาติไม่ได้กล่าวถึงคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจครั้งสำคัญหลายครั้งในชีวิตของ ดร.
ยุ้ย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกระหว่างการสอนหนังสือที่รักกับการเข้ามาช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัว หรือแม้แต่การปฏิเสธข้อเสนอตำแหน่งบริหารในทีมงานของนายชัชชาติ ดร.
ยุ้ยเล่าว่าเธอรู้สึกโชคดีที่ได้เติบโตมาพร้อมกับคุณพ่อและได้เห็นความยากลำบากของชีวิต เธอได้รับทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยความตั้งใจที่จะกลับมาสอนหนังสือเพื่อตอบแทนบุญคุณ แต่เมื่อคุณพ่อล้มป่วย เธอจึงต้องเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในการบริหารธุรกิจของครอบครัว แม้ว่าเธอจะเป็นลูกสาวคนโตที่มีน้องสาวอีกสองคนซึ่งอายุน้อยกว่าเธอมาก แต่เธอก็ต้องรับผิดชอบทั้งสองหน้าที่ควบคู่กันไปเป็นเวลานาน ด้วยความช่วยเหลือจากคณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้ความเข้าใจและสนับสนุน แต่สุดท้ายแล้วการทำงานสองอย่างพร้อมกันก็ทำให้เธอไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ทั้งสองด้าน เธอรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ทั้งต่อธุรกิจของครอบครัวและต่องานสอนหนังสือ จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความเสียใจอย่างมาก เช่นเดียวกับครั้งที่เธอได้ยินความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับหุ้นของเสนาว่าไม่น่าลงทุนเพราะเจ้าของไม่เอาจริงจัง ดร.
ยุ้ยรู้สึกกระตือรือร้นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของบริษัท เธอเชื่อว่าในฐานะนักธุรกิจ เธอสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้ และเธอก็กำลังทำอยู่ ดร.
ยุ้ยเติบโตมาในย่านบางรักในครอบครัวที่ทำธุรกิจเล็กๆ น้อยๆ คุณพ่อของเธอขายสินค้าหลากหลายชนิด ตั้งแต่กาแฟ ลอดช่อง ไปจนถึงไม้ แต่ในที่สุดก็พบว่าการขายบ้านสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่า โครงการแรกของเสนาคือห้องแถว 5 ห้องในย่านลาดปลาเค้า ซึ่งยังคงใช้ชื่อเดิมว่า เสนาวิลล่า มาจนถึงปัจจุบัน ดร.
ยุ้ยได้รับการศึกษาที่ดีจากโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนประสาทวิทยา โรงเรียนมาแตร์เดอี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งให้ทุนการศึกษาแก่เธอจนจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Claremont Graduate University ในสหรัฐอเมริกา หลังจากกลับมาประเทศไทย เธอได้ทำงานเป็นอาจารย์ ทำวิจัย และเป็นที่ปรึกษา ซึ่งทำให้เธอมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความสุขกับการเป็นอาจารย์ เมื่อชีวิตพลิกผันและคุณพ่อล้มป่วย ดร.
ยุ้ยต้องเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในการบริหารธุรกิจเสนา ในช่วงแรก เธอรู้สึกไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน เพราะเสนายังคงเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีพนักงานเพียง 40-50 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นญาติ เธอไม่มีตำแหน่งที่ชัดเจนและมีหน้าที่เพียงแจกแจงค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่ในช่วงเวลานั้นเอง เธอได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองในฐานะอาจารย์ว่า การสอนกรอบแนวคิดและกระบวนการทางธุรกิจนั้นแตกต่างจากการลงมือปฏิบัติจริงอย่างมาก เธอจึงตัดสินใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ดร.
ยุ้ยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของเสนาดีเวลลอปเมนท์ ขณะที่คุณพ่อของเธอ “ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์” ยังคงบริหารงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน้องสาวทั้งสองคนก็เข้ามาช่วยงานในบริษัทเช่นกัน เธอได้เข้าร่วมสมาคมผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายและเรียนรู้จากผู้อื่น เธอใช้เวลาทุกวันศุกร์ในการสำรวจตลาดและศึกษาคู่แข่ง และเป็นผู้นำในการนำหุ้นเสนาเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2552 นอกจากนี้ เสนายังเป็นผู้ประกอบการไทยรายแรกที่ริเริ่มโครงการหมู่บ้านโซลาร์ในปี 2559 โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านทุกหลัง แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ในช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ซึ่งเธอได้เห็นความเสียหายและความรุนแรงของภัยธรรมชาติ และตระหนักว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ควรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ปัจจุบัน เสนาได้ขยายธุรกิจไปยังหลากหลายด้าน เช่น ลีสซิ่ง การขายโซลาร์เซลล์ การขายรถยนต์ไฟฟ้า และการทำสนามกอล์ฟ ดร.
ยุ้ยกล่าวว่าเธอสนุกกับการเป็นนักธุรกิจและได้เห็นโลกกว้างขึ้
