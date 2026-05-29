ดร.มัลลิกา นำบุกเยาวราช โชว์วิสัยทัศน์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มวันค้าขายกระตุ้นเศรษฐกิจ
📆5/29/2026 4:09 AM
📰siamrath_online
ดร.มัลลิกา ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพฯ ลงพื้นที่เยาวราช เสนอเพิ่มวันค้าขาย 7 วัน พร้อมผลักดันโครงการ SME จับคู่กู้เงิน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่รอส่วนกลาง

ดร. มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเบอร์ 14 ได้นำทีมงานลงพื้นที่ เยาวราช เพื่อพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความคึกคักทางเศรษฐกิจมากขึ้น การเดินทางในครั้งนี้ ดร.

มัลลิกาได้ใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มวันค้าขายให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในย่านต่างๆ โดยเฉพาะเยาวราชซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากการพูดคุยกับผู้ค้าขายพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้สามารถเปิดร้านได้ทุกวัน รวมถึงวันจันทร์ซึ่งเดิมเป็นวันหยุดของหลายร้าน เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมักไม่ทราบถึงวันหยุดดังกล่าวส่งผลให้เสียโอกาสในการขายสินค้าและบริการ ดร.

มัลลิกากล่าวว่านโยบายนี้สอดคล้องกับแนวคิด 'อร่อยได้ 24 ชม.

' หรือ Secret Food Paradise ที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในย่านอาหาร โดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากส่วนกลาง กรุงเทพฯสามารถดำเนินการได้เองภายใต้อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในทุกเขตของกรุงเทพฯ จำนวน 50 เขต เพื่อให้แต่ละพื้นที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจซบเซา การลงพื้นที่ครั้งนี้ ดร.

มัลลิกาได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิงแห่งสถาบันดาวองก์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมเดินทางและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวราชและถนนทรงวาด ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เนื่องจากมีความเป็นศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอแนวคิดนี้ผ่านการไลฟ์สดทำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงวิสัยทัศน์และความตั้งใจของผู้สมัครในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยได้เน้นย้ำถึงโครงการ 'เอสเอ็มอีจับคู่กู้เงิน' ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กรุงเทพฯสามารถเป็นเจ้าภาพเหมือนกับบางกระทรวงที่เคยดำเนินการมาก่อน โครงการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ในกรุงเทพฯสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารโดยมีแผนธุรกิจรองรับ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูธุรกิจและสร้างงานใหม่ๆ ในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดร.

มัลลิกาเชื่อว่านโยบายนี้จะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจของกรุงเทพฯได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลกลางเพียงอย่างเดียว และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับผู้ค้าขายถึงปัญหาอื่นๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ที่สูงขึ้น และการแข่งขันจากธุรกิจออนไลน์ โดยรับปากว่าจะนำไปปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด การลงพื้นที่เยาวราชครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการสนับสนุน SMEs อย่างเป็นรูปธรร

