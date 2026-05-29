ดร.มัลลิกา นำบุกเยาวราช โชว์วิสัยทัศน์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มวันค้าขายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ดร.มัลลิกา ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพฯ ลงพื้นที่เยาวราช เสนอเพิ่มวันค้าขาย 7 วัน พร้อมผลักดันโครงการ SME จับคู่กู้เงิน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่รอส่วนกลาง
ดร. มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเบอร์ 14 ได้นำทีมงานลงพื้นที่ เยาวราช เพื่อพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความคึกคักทางเศรษฐกิจมากขึ้น การเดินทางในครั้งนี้ ดร.
มัลลิกาได้ใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มวันค้าขายให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในย่านต่างๆ โดยเฉพาะเยาวราชซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากการพูดคุยกับผู้ค้าขายพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้สามารถเปิดร้านได้ทุกวัน รวมถึงวันจันทร์ซึ่งเดิมเป็นวันหยุดของหลายร้าน เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมักไม่ทราบถึงวันหยุดดังกล่าวส่งผลให้เสียโอกาสในการขายสินค้าและบริการ ดร.
มัลลิกากล่าวว่านโยบายนี้สอดคล้องกับแนวคิด 'อร่อยได้ 24 ชม.
' หรือ Secret Food Paradise ที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในย่านอาหาร โดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากส่วนกลาง กรุงเทพฯสามารถดำเนินการได้เองภายใต้อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในทุกเขตของกรุงเทพฯ จำนวน 50 เขต เพื่อให้แต่ละพื้นที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจซบเซา การลงพื้นที่ครั้งนี้ ดร.
มัลลิกาได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิงแห่งสถาบันดาวองก์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมเดินทางและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวราชและถนนทรงวาด ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เนื่องจากมีความเป็นศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอแนวคิดนี้ผ่านการไลฟ์สดทำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงวิสัยทัศน์และความตั้งใจของผู้สมัครในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยได้เน้นย้ำถึงโครงการ 'เอสเอ็มอีจับคู่กู้เงิน' ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กรุงเทพฯสามารถเป็นเจ้าภาพเหมือนกับบางกระทรวงที่เคยดำเนินการมาก่อน โครงการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ในกรุงเทพฯสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารโดยมีแผนธุรกิจรองรับ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูธุรกิจและสร้างงานใหม่ๆ ในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดร.
มัลลิกาเชื่อว่านโยบายนี้จะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจของกรุงเทพฯได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลกลางเพียงอย่างเดียว และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับผู้ค้าขายถึงปัญหาอื่นๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ที่สูงขึ้น และการแข่งขันจากธุรกิจออนไลน์ โดยรับปากว่าจะนำไปปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด การลงพื้นที่เยาวราชครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการสนับสนุน SMEs อย่างเป็นรูปธรร
SME D Bank แนะ SME ต้องปรับปรุงจากสิ่งที่เคยมีอยู่ ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำSME ต้องปรับตัวสร้าง Green SME รับกฎกติกาใหม่ๆ ในการเข้าถึงแหล่งทุน ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม เน้นพัฒนาเพิ่ม Productivity เพื่อการอยู่รอดอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุน SME รายใหม่ๆ ให้เข้าถึงแหล่งทุน และสร้าง SME ที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ
เช็กที่นี่! สถาบันการเงินชั้นนำ อัดโปรแรงปล่อยเงินกู้พิเศษ ช่วย SME ไทยมีเงินทุน ครอบคลุมทุกธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยคนทำธุรกิจและมองหาเงินลงทุนต้องห้ามพลาดงานมหกรรมรวมพลัง SME ไทย : Thailand SME Synergy EXPO 2024 'โซน 5 สินเชื่อพิเศษเพื่อ SME' ขนสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของไทยกว่า 10 รายมารอ SME เข้าร่วมงาน พร้อมเตรียมแพคเกจสินเชื่อให้ SME ได้เดินเลือกชอปผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ เริ่มต้นตั้งแต่ดอกเบี้ย 0% 3...
แนวทางการคำนวณอัตราภาษีของธุรกิจ SMEธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือธุรกิจขนาดใหญ่ มีหน้าที่ต้องเสียภาษี SME มือใหม่อาจจะไม่คุ้นชินกับการคำนวณอัตราภาษี บทความที่จะนำเสนอต่อไปนี้อาจเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ SME มือใหม่ได้ไม่มากก็น้อย ลองมาดูรายละเอียดกันเลย
สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ SME กรุงไทย วงเงินกู้สูง ธุรกิจใหม่ก็กู้ได้สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ SME กรุงไทย วงเงินกู้สูง ธุรกิจใหม่ก็กู้ได้ สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ SME กรุงไทยวงเงินสูง เป็นโครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME กล้าที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยกรุงไทยจะขอแนะนำสิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ...
เปิดตัว SME Marketing Center ศูนย์กลางการตลาดใหม่ หนุนโครงการ "SME410" ดันผู้ประกอบการไทยเติบโตSME Marketing Center ความหวังใหม่ของ SME ไทย: ศูนย์กลางด้านการตลาดสำหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะ กับ โครงการ "SME410" รวมพลังธุรกิจ SME ให้เติบโตไปด้วยกัน ในยุคที่เศรษฐกิจผันผวน การแข่งขันทางการตลาดทวีความเข้มข้นและเจ้าของธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายรายวัน รวมถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจจากปัจจัยรอบด้าน ผู้ประกอบการรายย่อย หรือที่เราเรียกกันว่า SME...
มาตรการช่วยเหลือ SME ฉุกเฉิน: รัฐบาลอนุมัติงบฯ เพิ่มเติม 2.7 พันล้านบาทรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือ SME ฉุกเฉิน 3 ด้าน พร้อมอนุมัติงบประมาณรวม 2.7 พันล้านบาท เพื่อเยียวยาและฟื้นฟู SME ทั่วประเทศ โดยเน้นช่วยเหลือ SME ในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
