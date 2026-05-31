ดร.มัลลิกา ตักเตือนรัฐบาลเรื่องมาตรการปิดไฟถนน ประหยัดพลังงานทำให้กรุงเทพฯ มืดสนิทเสี่ยงอันตรายต่อผู้สูงวัย

ดร.มัลลิกา แนะรัฐบาลทบทวนเร็ว ๆ นี้มาตรการปิดไฟถนนประหยัดพลังงาน เนื่องจากทำให้คนกรุงต้องเผชิญความมืดในยามดึก เสี่ยงอุบัติเหตุโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีโรคตา เสนอให้ใช้ระบบไฟอัจฉริยะหรือโซล่าเซลล์แทน
ดร. มุทิตา มัลลิกา ผู้สมัครผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ในนามอิสร ได้ออกแถลงการณ์ต่อสื่อและผู้สนใจหลังจากการลงพื้นที่สำรวจสภาพการใช้ไฟถนนในช่วงดึกของกรุงเทพฯ ดร.
มัลลิกาแสดงความกังวลอย่างจริงจังต่อมาตรการประหยัดพลังงานที่รัฐบาลใช้ปิดไฟถนนแบบมืดสนิทในหลายเส้นทาง โดยเฉพาะถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่างใจกลางเมืองกับเขตชานเมืองและภาคใต้ของประเทศ เธอชี้ให้เห็นว่าการปิดไฟถนนในช่วงดึกอาจทำให้ประชาชนต้องเผชิญอันตรายหลายประเภท ทั้งการลื่นไถลจากความมืด การชนกับยานพาหนะที่ขับผ่านโดยไม่มีสัญญาณไฟส่องสว่าง และอันตรายต่อผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับสายตา ซึ่งในสภาวะแสงน้อย การปรับโฟกัสของดวงตาจะทำได้ช้ากว่าปกติถึงสองถึงสามเท่า ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแร
