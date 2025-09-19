ดร.บวรศักดิ์ กับภารกิจร่างรัฐธรรมนูญใหม่: โอกาสและความท้าทาย

บทความวิเคราะห์ถึงบทบาทของ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเนติบริกร และภารกิจสำคัญในการผลักดันให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงข้อกังวลและข้อเรียกร้องให้ ดร.บวรศักดิ์ ยึดมั่นในจุดยืนและคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้
การเมือง เป็นเรื่องยุ่งยาก ถ้าไม่ยุ่งก็ไม่ใช่เรื่อง การเมือง มีข่าวลือแพร่สะพัดว่ามีหนึ่งในบุคคลภายนอก 9 คนที่ได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่ง “รัฐมนตรีโควตาคนนอก” ใน รัฐบาล ของนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี เนื่องจากมีปัญหาค้างคาใน ป.ป.ช. ทำให้ต้องมีการแก้ไขโผคณะรัฐมนตรีกันอย่างเร่งด่วนและวุ่นวาย “แม่ลูกจันทร์” ยอมรับว่าโควตารัฐมนตรีคนนอกส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านอย่างชัดเจน แต่สิ่งที่คอ การเมือง ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือ ดร.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเนติบริกร ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของอดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม เนติบริกรเบอร์หนึ่งของประเทศไทย เนื่องจาก ดร.บวรศักดิ์ ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ คือการเร่งผลักดันให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับที่สืบทอดอำนาจ คสช. ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ตกลงไว้กับพรรคประชาชน “แม่ลูกจันทร์” มองว่าการเลือก “ดร.บวรศักดิ์” เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเนติบริกรคนใหม่ ถือเป็นการเลือกใช้คนที่เหมาะสมกับงาน เพราะ ดร.บวรศักดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ที่สำคัญ ดร.บวรศักดิ์ เคยเป็นประธานยกร่างรัฐธรรมนูญในยุค คสช. น่าเสียดายที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ ดร.บวรศักดิ์ ยกร่างเสร็จสมบูรณ์ แถมตั้งชื่ออย่างสวยหรูว่า “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเพิ่มอำนาจพลเมือง” กลับถูก คสช. ของกลุ่ม 3 ป. เททิ้งกลางทาง “แม่ลูกจันทร์” หวังว่าการกลับมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ดร.บวรศักดิ์ จะใช้ประสบการณ์ที่เคยยกร่างรัฐธรรมนูญ ผลักดันให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ตามหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพื่อให้เป็นผลงานชิ้นโบแดงที่นักกฎหมายรุ่นหลังๆ จะได้พูดถึง ดร.บวรศักดิ์ ด้วยความชื่นชม โอกาสมาถึงแล้ว อย่าทำอะไรให้เสียหายนะอาจารย์ ในช่วงที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ คสช. ที่ถูกยกเลิกกลางทาง ดร.บวรศักดิ์ เคยประกาศว่าจะสร้างรัฐธรรมนูญที่เพิ่มอำนาจให้ประชาชน เป็นรัฐธรรมนูญที่จะทำให้การเมืองไทยมีเสถียรภาพ และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่จะไม่ถูกฉีกทิ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่า “แม่ลูกจันทร์” หวังว่า “ดร.บวรศักดิ์” จะรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อ 10 ปีก่อน โดยเร่งผลักดันให้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยปฏิบัติตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้กับพรรคประชาชน ที่สำคัญ ดร.บวรศักดิ์ ต้องไม่ทรยศจุดยืนของตนเอง หากพบว่ามีสิ่งใดที่ไม่ชอบมาพากล ขอให้ ดร.บวรศักดิ์ รีบไขก๊อกลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีทันที เพื่อรักษาเกียรติประวัติของตนเองไม่ให้เสื่อมเสียในบั้นปลาย “แม่ลูกจันทร์” อยากทราบจุดยืนของ ดร.บวรศักดิ์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากมีคำถามสำคัญที่ ดร.บวรศักดิ์ ต้องตอบสังคมไทย 2 ประเด็น ข้อที่ 1, ดร.บวรศักดิ์ มีจุดยืนอย่างไรกับคดีฉาวโฉ่ฮั้วเลือกตั้ง สว.? ข้อที่ 2, ดร.บวรศักดิ์ มีจุดยืนอย่างไรกับคดีที่ดินเขากระโดง? กรุณาตอบอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา อย่าตอบแบบคลุมเครื
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รัฐธรรมนูญ รัฐบาล ภูมิใจไทย การเมืองไทย ป.ป.ช.