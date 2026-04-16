ดร.ณัฏฐ์ ย้ำ กกต. มีอำนาจพิมพ์บาร์โค้ด ชี้ 'สมชัย' ป่วนเหมือนสภาโจ๊ก

ดร.ณัฏฐ์ นักกฎหมายมหาชน ยืนยัน กกต. มีอำนาจตามกฎหมายในการพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ชี้เป็นการรักษาความลับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และวิจารณ์การเคลื่อนไหวของนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ว่าเป็นการป่วนและไร้สาระ พร้อมเผยยินดีหากศาลรัฐธรรมนูญเรียกขึ้นเบิกความด้วยตนเอง
ดร.ณัฏฐ์ นัก กฎหมายมหาชน ผู้เชี่ยวชาญด้าน กฎหมายมหาชน และคดี เลือกตั้ง ได้เดินทางเข้าให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการการ เลือกตั้ง ( กกต. ) ในฐานะพยานตามที่ได้รับเชิญ โดยประเด็นหลักคือข้อถกเถียงเกี่ยวกับ บาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ดบนบัตร เลือกตั้ง ว่าจะส่งผลให้การ เลือกตั้ง เป็นโมฆะหรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ศาลรัฐธรรมนูญ ดร.
ณัฏฐ์ กล่าวว่า การพิจารณาประเด็นลับหรือไม่ลับในการเลือกตั้งนั้นส่งผลกระทบต่อทิศทางการเมืองของประเทศเป็นอย่างยิ่ง แต่การที่ตนเองมาร่วมให้ถ้อยคำในวันนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของบ้านเมือง การแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ของตนนั้นไม่ได้เป็นการเข้าข้าง กกต. แต่เป็นความเห็นทางวิชาการที่อิงจากหลักปฏิบัติในต่างประเทศ ซึ่งหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรและเยอรมนี ก็มีการใช้ทั้งบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งในประเทศเหล่านั้นไม่เคยถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะ ดร.ณัฏฐ์ กล่าวเสริมว่า จากการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ตนได้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดเพื่อมอบให้กับ กกต. โดยยืนยันว่า กกต. มีอำนาจตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ปี 2566 ข้อ 129 วรรค 2 ประกอบกับข้อ 132 ในการดำเนินการดังกล่าว และข้อมูลจากบาร์โค้ดนั้นไม่สามารถนำไปล้วงข้อมูลหรือระบุได้ว่าประชาชนเลือกบุคคลใด จึงขอให้ประชาชนอย่าได้เข้าใจผิด ดร.ณัฏฐ์ ได้กล่าวฝากถึง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ที่พยายามสร้างความปั่นป่วนต่อกระบวนการเลือกตั้ง ด้วยการจัดการเลือกตั้งจำลองร่วมกับกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดย ดร.ณัฏฐ์ ชี้ว่าข้อมูลจากการเลือกตั้งจำลองดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในคดีได้ และเปรียบเทียบการกระทำของนายสมชัยว่าเป็นเหมือน 'สภาโจ๊ก' หรือ 'ละครลิงฉากหนึ่ง' พร้อมทั้งระบุว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายสมชัยแล้ว จึงขอให้นายสมชัยหยุดสร้างความปั่นป่วนต่อสังคม และหันมาร่วมมือกันทำให้ประเทศสงบสุข เดินหน้าต่อไป การกระทำใดที่ไม่ถูกต้องและมีพยานหลักฐานควรยื่นต่อศาล ไม่ใช่กล่าวอ้างลอยๆ หรือ 'เพ้อเจ้อไปวันๆ' ซึ่งการจัดคูหาแล้วหันหลังให้ประชาชนเห็นในการเลือกตั้งปี 2549 นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยแล้วว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ลับ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ขณะที่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2561 เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้สูงอายุ พบว่าศาลได้พิจารณาแล้วว่าการเลือกตั้งจะลับหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น และการให้การเลือกตั้งปี 2557 เป็นโมฆะก็เพราะไม่ได้จัดการเลือกตั้งใน 28 หน่วยเลือกตั้งให้ครบถ้วนในวันเดียวกัน ดร.ณัฏฐ์ ยืนยันอีกครั้งว่า บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ต่างประเทศดำเนินการอยู่แล้ว และ กกต. ได้รับอำนาจตามกฎหมาย การรักษาความลับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นสมบูรณ์แบบ เพราะในขณะที่ประชาชนใช้สิทธิ์ไม่มีผู้ใดเห็น และเมื่อจัดเก็บเอกสาร กกต. ก็ได้แยกต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการควบคุมโดยกฎหมาย และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคำว่า 'ลับ' ดร.ณัฏฐ์ ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์การออกเสียงลงคะแนนใหม่ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 15 เขตคันนายาว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งมีการตั้งกล้องจับภาพหน้าหน่วยเลือกตั้งตลอดเวลา ซูมบัตรเลือกตั้งขณะขานคะแนน และพยายามทำนายผลการเลือกตั้ง โดยชี้ว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และเป็นการกระทำที่มุ่งปั่นป่วน ขัดขวางการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้ว รวมถึงนายสมชัยด้วย ดร.ณัฏฐ์ กล่าวว่า ประเด็นบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนั้น ตนมองว่ายังอยู่ในกรอบของกฎหมาย หาก กกต. มีอำนาจในการออกแบบบัตรเลือกตั้งแล้ว จะไม่มีทางที่นายสมชัยจะล่วงรู้ได้ว่าใครเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด เพราะมีเพียงความคาดเดาไปเอง เมื่อถูกถามถึงการเปรียบเทียบกรณีบาร์โค้ดกับคำวินิจฉัยการเลือกตั้งเป็นโมฆะในปี 2549 ดร.ณัฏฐ์ ชี้แจงว่า เป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง ประเด็นสำคัญคือบาร์โค้ดสามารถย้อนถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือไม่ เปรียบเหมือนใบแจ้งหนี้ค่าน้ำค่าไฟที่มีบาร์โค้ดก็ไม่สามารถละเมิดสิทธิได้ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ข้อ 132 กำหนดให้ กกต. พิมพ์บัตรเลือกตั้งมีเลขที่ลำดับเพื่อการตรวจสอบ แต่บัตรใบเดียวไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกใครหรือพรรคการเมืองใดได้ เพราะมีการควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถตรวจสอบได้ ดร.ณัฏฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาเรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งถูกหยิบยกขึ้นมาหลังการเลือกตั้งเพียง 2 วัน และปรากฏอยู่ในเหตุการณ์การออกเสียงลงคะแนนใหม่ มีการตั้งกล้องถ่ายภาพ ทำให้ประชาชนไม่กล้าออกไปใช้สิทธิ์ ซึ่งเจตนาของการกระทำเหล่านั้นคือต้องการขัดขวางกระบวนการเลือกตั้ง และเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และไม่สามารถนำไปเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ เขาเสริมว่า ส.ส. ที่เคยออกมาเคลื่อนไหวก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้และเงียบหายไป หลังจากนี้ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม คดีควรจะยุติลง แต่หากยังมีการฟ้องร้องตามมาอีกก็จะเกิดปัญหาไม่รู้จบ การวิจารณ์ทางการเมืองทั่วไปและการตรวจสอบความโปร่งใสของ กกต. สามารถทำได้ แต่หากการตรวจสอบนั้นละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือใช้สิทธิ์เกินขอบเขต ก็อาจถูกดำเนินคดีอาญาได้ ดร.ณัฏฐ์ ได้สรุปประเด็นเรื่องความลับในการเลือกตั้งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความลับขณะใช้สิทธิ ซึ่งหมายถึงขณะที่กาบัตรลงคะแนนนั้นไม่มีผู้ใดมองเห็น และความลับหลังจากใช้สิทธิ์ เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว กกต. ได้มีมาตรการในการรักษาความลับของข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้
