ดร.จอห์น แจงตั้งกลุ่ม Better Bangkok ไม่ใช่ทีมผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยันเคลียร์ใจแล้วไร้ปัญหา

ดร.สุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา หรือ ดร.จอห์น สมาชิกสภา กทม. ชี้แจงกรณีถูกมองว่าเป็นทีมสนับสนุน ผู้ว่าฯชัชชาติ ยืนยันชื่อกลุ่ม Better Bangkok ไม่ได้มีเจตนาจะเชื่อมโยงกับทีมงานของผู้ว่าฯ และได้พูดคุยเคลียร์ใจกับ ผู้ว่าฯชัชชาติ แล้ว
ดร. สุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา หรือ ดร. จอห์น สมาชิกสภา กทม. เขตลาดกระบัง และอดีตประธานสภา กทม.
ได้ออกมาให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชื่อกลุ่ม Better Bangkok และภาพถ่ายคู่กับ ผู้ว่าฯชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากลุ่ม Better Bangkok เป็นทีมสนับสนุน ผู้ว่าฯชัชชาติ โดย ดร.
จอห์น อธิบายว่าชื่อกลุ่ม Better Bangkok เป็นชื่อที่เขาเป็นผู้คิดค้นขึ้นเองเพื่อใช้ในการทำงานการเมือง แต่ก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ทีมกฎหมายได้ทำการตรวจสอบว่ามีผู้ใดเคยใช้ชื่อนี้มาก่อนหรือไม่ ปรากฏว่า ผู้ว่าฯชัชชาติ เคยใช้ชื่อนี้ในช่วงก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในปี 2565 แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการใช้งานชื่อนี้อีกเลย ดร.
จอห์นจึงได้ติดต่อพูดคุยกับ ผู้ว่าฯชัชชาติ เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้ และได้รับการยืนยันว่า ผู้ว่าฯชัชชาติ ไม่ได้ติดใจหรือขัดข้องใดๆ ในการใช้ชื่อนี้ เนื่องจากไม่ได้ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อกลุ่มทำงานของตนเองอยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่ม ประเด็นที่ ผู้ว่าฯชัชชาติ และโฆษก กทม. ได้ออกมาโพสต์ข้อความและให้ข้อมูลในลักษณะที่ไม่เคยจับมือหรือเปิดรับการสนับสนุนจากกลุ่ม สก.
ใดๆ จนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปฏิเสธกลุ่มของ ดร. จอห์น นั้น ดร.
จอห์น ชี้แจงว่า ได้มีการพูดคุยกับ ผู้ว่าฯชัชชาติแล้ว โดยท่านได้กล่าวในภาพรวม ไม่ได้เจาะจงถึงกลุ่มของตนโดยเฉพาะ ในส่วนของการเปิดตัวชื่อกลุ่มนั้นเป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ คือได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ภาพถ่ายคู่กับ ผู้ว่าฯชัชชาติ ก็มีทั้งภาพที่เกิดจากการทำงานร่วมกันจริงในพื้นที่ กทม. และภาพที่นำมาประกอบกันเนื่องจากทั้งสองคนทำงานในฐานะสมาชิก กทม.
ด้วยกัน ดร. จอห์น ยืนยันว่าการพูดคุยกับ ผู้ว่าฯชัชชาติ เป็นไปด้วยดีและไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ทั้งนี้ ดร. จอห์น ยังได้กล่าวถึงแนวคิดของ ผู้ว่าฯชัชชาติ ว่าสอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และพร้อมที่จะร่วมมือกับ สก.
คนอื่นๆ ในการทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ ดร.
จอห์น ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่ม Better Bangkok มีเป้าหมายที่จะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง โดยจะเน้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำมาปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด กลุ่ม Better Bangkok จะทำงานร่วมกับ สก.
คนอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ กลุ่ม Better Bangkok ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสในการทำงานและการตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าการทำงานของกลุ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง ดร.
จอห์น กล่าวว่า กลุ่ม Better Bangkok ไม่ได้มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน แต่จะเน้นการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีเจตนาดีในการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้มีความน่าอยู่และมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กลุ่ม Better Bangkok จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ และจะมีการแถลงนโยบายและแผนการทำงานให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการรายงานราคาน้ำมันล่าสุดสำหรับวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 จากปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาช
Better Bangkok ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ดร.จอห์น สก. กรุงเทพมหานคร การเมืองท้องถิ่น ราคาน้ำมัน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
‘King’s Bangkok’ สานฝันเยาวชนไทย มอบทุนเรียนดีสู่เวทีโลก ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ปีที่ 3‘King’s Bangkok’ สานต่อปณิธานสร้างโอกาสที่เท่าเทียม ให้เยาวชนก้าวสู่การศึกษาระดับโลก มอบทุน ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ปีที่ 3 โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ (King’s Bangkok) สานต่อพันธกิจสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนสู่การศึกษาระดับโลก เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จด้วยการมอบทุน ‘King’s Bangkok Academic Excellence...
Read more »
'บางกอกแอร์เวย์ส' เปิดตัวรองเท้าผ้าใบคอลเลกชันพิเศษ “Bangkok Airways X PUMA” พลิกโฉมยูนิฟอร์มพนักงานบริการส่วนหน้าสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดตัวรองเท้าผ้าใบสำหรับพนักงานบริการส่วนหน้า (Frontline Staff) คอลเลกชันพิเศษ “Bangkok Airways x PUMA” ภายใต้คอนเซปต์ “BE THE FIRST MOVE FOR BETTER TOGETHER” ตอกย้ำอัตลักษณ์เอเชียบูทีคแอร์ไลน์ สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์...
Read more »
ดับเบิ้ล เอ ต้อนรับผู้เช่า One Bangkok เยี่ยมชมโรงงาน, ปลูกต้นกระดาษเพื่อการศึกษาดับเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับบริษัทผู้เช่าอาคาร One Bangkok เยี่ยมชมโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษปราจีนบุรี ซึ่งได้รับรอง Green Industry พร้อมกิจกรรมปลูกต้นกระดาษเพื่อทุนการศึกษา และมอบอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนบ้านท่าตูม สะท้อนแนวคิด Better Paper Better World และความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน
Read more »
เริ่มต้นปีใหม่ด้วยตัวตนที่ดีกว่า BETTER ME Workshop จาก SX ชวนเรียนรู้ CPR - แยกขยะ - บันทึกธรรมชาติ ที่งานกรุงเทพดีต่อใจปีใหม่นี้...มาอัปเกรดตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม (Better Me) ในงาน 'กรุงเทพดีต่อใจ Bangkok Bestival 2026' งานอีเวนต์ที่ไม่ได้มีแค่ความสนุก
Read more »
“แบมแบม–เตนล์” แท็กทีมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญใน K-Pop Masterz 2026 BamBam & TEN SPECIAL LIVE in BANGKOKwebsite ข่าวบันเทิงอันดับหนึ่ง ดาราเดลี่ เบื้องลึกเบื้องหลังวงการมายา อัพเดททุกวัน สดก่อนใคร
Read more »
Better World Better Future: สัมผัสโลกยั่งยืนที่เอเชียทีคเอเชียทีคเปิดตัว Better World Better Future แลนด์มาร์กความยั่งยืนระดับโลก ผสานเทคโนโลยี 9D Cinema และ AR สุดล้ำ พร้อม 8 โซนการเรียนรู้ที่สนุกได้ทั้งครอบครัว
Read more »