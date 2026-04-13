ดร. กอบศักดิ์ ชี้สาเหตุเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่านล้มเหลว: นิวเคลียร์คือปัจจัยชี้ขาด

ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี วิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่ทำให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านต้องล้มเหลว แม้จะมีความคืบหน้าในประเด็นอื่นๆ ก็ตาม โดยเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านไม่ยอมล้มเลิกความทะเยอทะยานด้านอาวุธนิวเคลียร์คือปัจจัยสำคัญที่สุด
จุดยืนที่แข็งกร้าวของทรัมป์ที่ว่าอิหร่านจะต้องไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้เลย ทำให้การเจรจาต้องสะดุดลงและไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในที่สุด ดร.กอบศักดิ์ได้ยกคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของประเด็นนิวเคลียร์เหนือประเด็นอื่นๆ ทั้งหมด แม้ว่าจะมีข้อตกลงในประเด็นอื่นๆ ที่อาจจะดีกว่าการดำเนินการทางทหารต่อไปก็ตาม แต่เมื่ออิหร่านไม่ยอมลดละความพยายามในการมีอาวุธนิวเคลียร์ ข้อตกลงเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายใดๆ ทั้งสิ้น
การเจรจาที่กินเวลานานเกือบ 20 ชั่วโมงระหว่างตัวแทนของทั้งสองฝ่ายนั้น แม้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรระหว่างตัวแทนของสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน แต่ก็ไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจุดยืนของอิหร่านได้ เนื่องจากอิหร่านยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์ต่อไป ดร. กอบศักดิ์ได้ยกคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระบุว่า ตัวแทนของสหรัฐอเมริกาได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนของอิหร่าน เช่น Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi และ Ali Bagheri แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายเมื่อเทียบกับประเด็นเรื่องนิวเคลียร์
ดร. กอบศักดิ์ได้สรุปว่า ความล้มเหลวในการเจรจาครั้งนี้เกิดจากการที่อิหร่านไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจุดยืนในประเด็นนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และยืนยันว่าจะต้องไม่มีวันให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ได้ ข้อความจากเฟซบุ๊กของ ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญที่ทำให้การเจรจาล้มเหลว นั่นคือ เรื่องนิวเคลียร์
อิหร่าน สหรัฐอเมริกา การเจรจาสันติภาพ อาวุธนิวเคลียร์ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล