ดราม่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง 'มะเดี่ยว อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ' โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ 'มังคุดคัดเป็น สิ่งเดียวที่งงว่า มีไว้บนโลกทำไม รสชาติอุบาทว์' ร้อนจนชาวเน็ตหลายคนเข้ามาถล่มโจมตีหนักมาก ขณะที่ 'เอกชัย ศรีวิชัย' แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมเขียนแคปชั่นซัด 'คิดว่าเป็นคนดังแล้วจะพูดอะไรก็ได้ ผมมองว่าไม่ใช่ ส่วนลิ้นของคน ใครจะชอบอะไร ทานแบบไหน ก็เป็นสิทธิ์ แต่การบอกว่า รสชาติอุบาทว์ ในขณะที่คนภาคใต้ทั้งภาคบอกว่าอร่อย งั้นอุบาทว์เป็นของคุณ แต่อร่อยเป็นของพวกเรา 👍 เด็กสมัยนี้ ปากเก่ง คิดว่าดัง เด่น ในโซเชียล แล้วพูด หรือโพสต์ อะไรก็ได้ ตามความรู้สึกของตัวเอง แต่ไม่แคร์โลกที่ตัวเองยืนยืนอยู่ แบบนี้มันก็ไม่แฟร์นะหนู จริงๆหนูเป็นคนที่มี Mindset ดีนะ เคยติดตาม แต่สำหรับเรื่องนี้ หนูเอาหัวแม่ตีนข้างไหนคิดคะ?'
ดราม่า ' มะเดี่ยว ' มังคุดคัด ' เอกชัย ศรีวิชัย ' ซัดเข้าให้ ล่าสุดลบทิ้ง-ขอโทษแรง!
ที่โพสต์ออกมาแบบนี้ ในฐานะเป็นคนใต้ โตมาก็เห็นมังคุดคัดแล้ว แสดงว่ามันมีอยู่ในโลกนี้ตั้งนานแล้ว มีตั้งแต่ก่อนผมเกิด และก่อนหนูเกิด จริงๆมันไม่ควรจะรุนแรงอะไรกันขนาดนี้หรอกแต่หนู มันรุนแรงเกิน ไม่ชอบก็คือไม่ชอบจบ 👍' ก่อนพบว่า 'มะเดี่ยว' ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไป และโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้ง ระบุ 'ขออภัยสำหรับเรื่องมังคุดคัดด้วยนะคะ เมื่อวานได้ร้านไม่ดีค่ะ เดี๋ยววันนี้ดิฉันลองกินใหม่ มีร้านจากนครศรีธรรมราชส่งมาให้ทานค่ะ
