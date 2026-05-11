พระเอกหนุ่ม "นาย ณภัทร" ประกาศตัดขาด "แม่หมู พิมพ์ผกา" โดยบอกว่าไม่ได้ติดต่อกับแม่ตั้งแต่แถลงข่าวใหญ่คราวก่อน พร้อมบอกว่า ไม่หวั่นถูกคนมองอกตัญญู ผมไม่ชอบการโกหก ถ้าวันนี้ผมไม่พูดชัดเจน เรื่องนี้ก็จะตามหลอกหลอนผมไม่รู้จบล่าสุดนักร้องรุ่นใหญ่ "แอ๊ด คาราบาว" ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ว่า "เห็นข่าวคุณหมูกับน้องนายลูกชายแล้วย้อนนึกถึงตัวเอง ผมมักบอกกับตัวเองเสมอๆว่าเลี้ยงลูก เราเลี้ยงเขาให้โตแล้วก็ต้องปล่อยมือ แค่ดูอยู่ห่างๆ แต่พร้อมเข้าไปดึงเขาขึ้นมาเมื่อเขาล้ม…หวังว่าคุณหมูกับลูกชายจะกลับมาเข้าใจกันรักกันเหมือนเดิมน่ะครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ พ่อแม่นั้นรักลูกอย่างที่บางทีลูกก็นึกไม่ถึง เพราะบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายผมสูบบุหรี่มาตั้งเเต่ปวช. จนอายุ 34 ปี ถึงเลิก วันหนึ่งผมอุ้มลูกน้อยขึ้นมาหลังจากกลับจากทัวร์คอนเสิร์ต ปากผมยังคาบบุหรี่อยู่ไม่ทันได้วาง ลูกไม่รู้ประสีประสาคว้าบุหรี่ที่ผมคาบอยู่ เต็มมือเลยครับไฟติดมือลูกน้อยไปพร้อมกับเสียงร้องไห้จ๊าก มันเป็นภาพที่สะเทือนใจผมอย่างยิ่งสุดจะบรรยาย แล้วสิ่งที่ผมทำคือเลิกแม่งดีกว่าบุหรี่ 69‘เพื่อเธอ เพื่อภรรยาเพื่อลูกๆอันเป็นที่รักยิ่งที่ผมมีอยู่บนโลกนี้ครับ…พี่น้อง"
ดราม่า"นาย ณภัทร" ประกาศตัดขาด"แม่หมู พิมพ์ผกา" ไปถึง"แอ๊ด คาราบาว" แสดงความคิดเห็น ในฐานะพ่อ..
