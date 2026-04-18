ณเดชน์-ญาญ่า ฉลองรัก 15 ปี วิวาห์หวานประเพณีอีสาน ณ ขอนแก่น

ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา เข้าพิธีวิวาห์ตามประเพณีอีสานอย่างอบอุ่น ณ จังหวัดขอนแก่น บ้านเกิดฝ่ายชาย ฉลองความรัก 15 ปี ที่เต็มไปด้วยโมเมนต์หวานซึ้งและสนุกสนาน.
พิธีวิวาห์หวาน ณเดชน์ - ญาญ่า สานรัก 15 ปี ณ บ้านเกิด ขอนแก่น "เขย นอร์เวย์" สู่ "สะใภ้ ขอนแก่น " อย่างเป็นทางการ ขอนแก่น - เป็นอีกหนึ่งคู่ รักมาราธอน ที่แฟนๆ ทั่วประเทศรอคอย วันที่ 17 เมษายน 2569 เป็นฤกษ์ดีที่พระเอกหนุ่มสุดฮอต ณเดชน์ คูกิมิยะ ได้จูงมือแฟนสาวตลอดกาล ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ เข้าพิธีวิวาห์ตาม ประเพณีอีสาน อย่างอบอุ่น ณ จังหวัด ขอนแก่น บ้านเกิดของฝ่ายชาย ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขของครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย
รวมถึงเหล่ากองทัพแฟนคลับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในความรักที่บ่มเพาะกันมานานถึง 15 ปี การเริ่มต้นชีวิตคู่ของ "เขย นอร์เวย์" และ "สะใภ้ขอนแก่น" ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความรักอันมั่นคงและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกฝ่าย. พิธีการเริ่มต้นขึ้นด้วยขบวนขันหมากอันคึกคักของเจ้าบ่าว ณเดชน์ ที่มาพร้อมกับญาติผู้ใหญ่และเพื่อนฝูง สร้างความสนุกสนานตั้งแต่ต้น ขบวนขันหมากได้เดินฝ่าด่านประตูเงินประตูทองอันเป็นธรรมเนียม ก่อนที่ ณเดชน์ จะต้องแสดงความสามารถในการเต้นอย่างสุดเหวี่ยง จนแทบจะเอวหลุด เรียกเสียงเฮฮาและเสียงปรบมือจากแขกผู้มีเกียรติได้อย่างล้นหลาม บรรยากาศเต็มไปด้วยความขี้เล่นและเป็นกันเองตามสไตล์ของทั้งคู่ ถัดมาคือช่วงเวลาสำคัญที่เจ้าบ่าว ณเดชน์ ได้กล่าว "คาถาบูชาเมีย" อันซาบซึ้งกินใจว่า "ฮักเมียผู้เดียว คิดฮอดทุก 5 นาที" ซึ่งทำให้บรรยากาศยิ่งหวานละมุนขึ้นไปอีก จากนั้นเป็นพิธีสวมแหวนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องยืนยันถึงคำมั่นสัญญาที่จะครองคู่กันตลอดไป ณเดชน์ ยังได้แสดงความเคารพต่อ ญาญ่า ด้วยการกราบที่อก เพื่อฝากเนื้อฝากตัวในฐานะสามีอย่างเป็นทางการ สร้างความประทับใจให้กับ ญาญ่า และแขกเหรื่อเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพิธีการดำเนินมาถึงช่วงที่สำคัญยิ่งขึ้น แม่แก้ว คุณแม่ของ ณเดชน์ ได้เจิมมงคลให้กับคู่บ่าวสาว เป็นการอวยพรให้ชีวิตคู่ราบรื่นและมีความสุข จากนั้นเป็นพิธีผูกข้อมือ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของภาคอีสาน เพื่อเป็นการรับเจ้าสาวเข้าสู่ครอบครัวอย่างสมบูรณ์ พิธีนี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นของครอบครัวทั้งสองฝ่าย ที่หลอมรวมกันเป็น "ทองแผ่นเดียวกัน" ยิ่งไปกว่านั้น การแต่งกายและกิจกรรมต่างๆ ในงานยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตแบบไทบ้านได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของ "เขย นอร์เวย์" ที่พา "สะใภ้ขอนแก่น" ซ้อนท้ายรถสามล้อพ่วงที่ประดับตกแต่งอย่างน่ารัก เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อบอุ่น ปิดท้ายด้วยโมเมนต์ที่หลายคนรอคอย กับ "จูบหวาน" อันอ่อนโยนกลางทุ่งนาที่งดงาม เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่บริสุทธิ์และงดงามราวกับ Soft Power แห่งประเทศไทย ที่ทำให้แฟนๆ ทั่วประเทศอิ่มเอมใจและร่วมยินดีกับทั้งสองอย่างสุดหัวใจ การแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นชีวิตคู่ของ ณเดชน์ และ ญาญ่า เท่านั้น แต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองความรักที่ยืนยาว ความผูกพันของครอบครัว และการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย. ตลอดทั้งวัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสนุกสนาน และความประทับใจในทุกโมเมนต์ โมเมนต์หวานๆ ของ "ณเดชน์ - ญาญ่า" ในพิธีวิวาห์นี้ ได้ส่งต่อความสุขให้กับแฟนๆ จนหยุดยิ้มไม่ได้จริงๆ เพราะแม้จะมีเพียงสองคนในพิธี แต่กลับทำให้คนทั้งประเทศฟินไปตามๆ กัน เป็นการรอคอยที่คุ้มค่าสมการรอคอยของเหล่าแฟนคลับที่ติดตามความรักของทั้งสองมาอย่างยาวนาน การแต่งงานครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวดีของคนสองคน แต่เป็นข่าวดีของวงการบันเทิงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคู่รักหลายๆ คู่ ที่จะประคับประคองความรักให้มั่นคงและยั่งยืน สมดั่งคำอวยพรที่ว่า "ชีวิตคู่" ที่เริ่มต้นจากความรักที่แท้จริง จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้เสมอ และความรักของ ณเดชน์ และ ญาญ่า ก็เป็นอีกบทพิสูจน์ที่งดงามยิ่
