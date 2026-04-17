ณเดชน์ ร่ายคาถาบูชาเมียสุดฮา ให้คำมั่นสัญญาต่อ ญาญ่า เพื่อนเจ้าสาวลั่น “ให้เกรงใจเมียยิ่งกว่าหนี้บัตรเครดิต”

บทคาถาบูชาเมียสุดซึ้งและฮา ที่ ณเดชน์ ร่ายให้ ญาญ่า ในพิธีมงคลสมรส สร้างเสียงหัวเราะและความประทับใจให้กับแขกเหรื่อ พร้อมให้คำมั่นสัญญาที่จะรักและภักดีต่อภรรยาตลอดไป
เรียกได้ว่ากลายเป็นสีสันสุดฮาและอบอุ่นหัวใจใน พิธีมงคลสมรส ของพระเอกหนุ่ม ณเดชน์ คูกิมิยะ และนางเอกสาว ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ เมื่อเพื่อนเจ้าสาวสุดซี้อย่าง คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส ได้จัดด่านสุดท้าทายให้กับเจ้าบ่าว ณเดชน์ ให้ร่าย คาถาบูชาเมีย แบบจัดเต็ม 1 หน้ากระดาษ ซึ่งบทคาถาที่ ณเดชน์ ท่องนั้นเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับแขกเหรื่อในงานเป็นอย่างมาก บทคาถาที่ ณเดชน์ ได้กล่าวไว้มีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความรัก ความภักดี และความเกรงใจต่อภรรยาอันเป็นที่รัก โดยมีใจความสำคัญ เช่น ขอให้รักภรรยามากๆ
จนลืมรหัส ATM ให้เกรงใจภรรยามากกว่าผีปอบหรือหนี้บัตรเครดิต เมื่อเห็นหน้าภรรยาให้ใจสั่นเหมือนเห็นเจ้าหนี้ ทุกๆ 5 นาทีที่ออกจากบ้านต้องคิดถึงภรรยา หากไม่คิดถึง ขอให้เงินในกระเป๋าหายไปทันที สายตาขอให้มองไม่เห็นผู้หญิงอื่นที่นุ่งสั้น หากมีใครมาจีบ ขอให้หูหนวก หากมีแชทลับในมือถือ ขอให้เด้งขึ้นหน้าจอพอดีตอนภรรยาถืออยู่ เงินเดือนที่ออก ขอให้วิ่งเข้าบัญชีภรรยาอัตโนมัติ เหลือไว้ให้ตัวเองแค่ค่ามาม่าก็พอ ขอให้ขยันเหมือนควาย แต่เชื่อฟังภรรยาเหมือนหมา ขอให้ได้ทั้งสองอย่าง หากคิดนอกใจ ขอให้ท้องเสียกลางห้าง วิ่งหาห้องน้ำไม่ทันทุกครั้ง ขอให้รักภรรยาเหมือนเดิมทุกวัน ถึงแม้ภรรยาจะด่าจนหูไหม้ ก็จะตอบแค่ว่า ครับเมีย อย่างเดียว สาธุ ขอให้อยู่ในโอวาทภรรยาเหมือนข้าวเหนียวอยู่ในกระติ้บ บทคาถาอันยาวเหยียดนี้ นอกจากจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้มาร่วมงานแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเอาใจใส่ และความตั้งใจของณเดชน์ที่จะดูแลและประคบประหงมญาญ่าไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างเพื่อนสนิทที่ร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวในวันสำคัญนี้ได้อย่างน่าประทับใจ การร่ายคาถาบูชาเมียนี้กลายเป็นไฮไลท์ที่สร้างความสุขและความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีมงคลสมรสของ ณเดชน์ และ ญาญ่า ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าจดจำสำหรับทั้งคู่และผู้ที่อยู่ในงาน
ณเดชน์ ญาญ่า พิธีมงคลสมรส คาถาบูชาเมีย คิมเบอร์ลี่