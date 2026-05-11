ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ จี้รัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและรับรองกฎหมายสำคัญเพื่อประโยชน์ประชาชน

📆5/11/2026 6:22 AM
หัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีเร่งดำเนินการ 3 เรื่องเร่งด่วน ทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 15/1 การรับรองสูตรบำนาญ CARE และการยืนยันร่างกฎหมาย 7 ฉบับที่ค้างสภา ก่อนจะตกไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.

ศ. 2569 ณ รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งสำคัญด้วยการเรียกร้องให้รัฐบาลปัจจุบันเร่งดำเนินการในประเด็นเร่งด่วน 3 ประการ ซึ่งถือเป็นสัปดาห์แห่งการตัดสินใจที่สำคัญยิ่งต่อทิศทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยประเด็นแรกที่ทางพรรคประชาชนให้ความสำคัญอย่างมาก คือการขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 15/1 ซึ่งประกอบด้วยร่างกฎหมายจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยและฉบับที่เสนอโดยพรรคประชาชนเอง โดยนายณัฐพงษ์ชี้ให้เห็นว่า ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติไม่ยืนยันให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ร่างกฎหมายดังกล่าวต้องตกไปตามบทบัญญัติของมาตรา 147 ทำให้กระบวนการทั้งหมดต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ซึ่งสร้างความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างรุนแรง ดังนั้นวันที่ 14 พฤษภาคมที่จะถึงนี้จึงเปรียบเสมือนโอกาสสุดท้ายที่รัฐบาลจะสามารถกอบกู้สถานการณ์และยืนยันให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้อีกครั้ง การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความจริงใจของรัฐบาลในการปฏิรูปกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นการแสดงความเคารพต่อเจตจำนงของประชาชนชาวไทยมากกว่า 21 ล้านเสียงที่เคยลงประชามติเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยมีกติกาการปกครองที่ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง ในประเด็นที่สอง นายณัฐพงษ์ได้เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีเร่งรับรองกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพแบบ CARE หรือ Career Average Revalued Earnings ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนถึงความเป็นจริงของค่าครองชีพและรายได้ที่แท้จริงตลอดอายุการทำงาน โดยก่อนหน้านี้กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อขอให้ออกกฎกระทรวงรับรองสูตรดังกล่าวภายในระยะเวลา 15 วัน ซึ่งในขณะนั้นท่านรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นสัญญาและเห็นด้วยในทางหลักการว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาล่วงเลยมากว่า 2 สัปดาห์ แต่กลับยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม นายณัฐพงษ์จึงเน้นย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของระเบียบราชการ แต่เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์และคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนหลายล้านคนที่กำลังรอคอยความหวังในการมีบำนาญที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในยามชราภาพ รัฐบาลจึงไม่ควรปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไม่มีการดำเนินการใดๆ เพราะจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อกระทรวงแรงงานและรัฐบาลโดยรวม ประเด็นสุดท้ายที่นายณัฐพงษ์ให้คำเตือนอย่างหนักแน่น คือเรื่องการเร่งยืนยันร่างกฎหมายจำนวน 7 ฉบับที่ยังคงค้างอยู่ในสภา ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่พรรคประชาชนได้ผลักดันมาตั้งแต่สภาชุดก่อน โดยมีเส้นตายสำคัญในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคมนี้ หากคณะรัฐมนตรีไม่ลงมติยืนยัน ร่างกฎหมายเหล่านี้จะตกไปโดยอัตโนมัติและต้องเริ่มกระบวนการทางนิติบัญญัติใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการสูญเสียเวลาและทรัพยากรของประเทศอย่างมหาศาล โดยร่างกฎหมายทั้ง 7 ฉบับประกอบด้วยเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในหลายมิติ ได้แก่ พ.

ร. บ. PRTR ที่ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษเพื่อให้ประชาชนสามารถเฝ้าระวังสุขภาพได้ พ. ร.

บ. โรงงาน ที่มุ่งควบคุมโรงงานที่สร้างมลพิษสูงด้วยระบบใบอนุญาตรายปีและมีประกันสิ่งแวดล้อมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม พ. ร. บ.

นิรโทษกรรมคดีทวงคืนผืนป่า เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ามาอย่างยาวนาน พ. ร. บ. คุ้มครองแรงงาน เพื่อปรับปรุงชั่วโมงการทำงานและวันลาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงาน พ.

ร. บ. ธรรมนูญศาลทหาร เพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในศาลทหารและขยายสิทธิให้ประชาชนสามารถฟ้องร้องคดีได้อย่างเป็นธรรม รวมถึงร่าง พ. ร.

บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ พ. ร. บ.

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มบทบาทให้ครูได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของชาติในระยะยาว ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นายณัฐพงษ์มองว่ารัฐบาลต้องรีบตัดสินใจก่อนที่จะถึงเส้นตาย เพื่อพิสูจน์ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมือ

