ณัฐพงษ์ ยันพรรคประชาชนเป็นเจ้าภาพยกร่างคำร้องปมศักดิ์สยาม ส่งประธานสภา ไม่หวั่นพรรคประชาธิปัตย์แซงนำบทบาทฝ่ายค้าน

📆5/6/2026 11:19 AM
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เปิดเผยถึงการยกร่างคำร้องกรณีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องการใช้นอมินีถือหุ้นแทน โดยยืนยันว่าพรรคประชาชนเป็นเจ้าภาพในการยกร่างคำร้อง และกำลังรวบรวมรายชื่อสส.เพื่อยื่นต่อประธานรัฐสภา พร้อมย้ำว่าไม่หวั่นพรรคประชาธิปัตย์แซงนำบทบาทฝ่ายค้าน และพร้อมอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงินในสภา

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้า พรรคประชาชน เปิดเผยถึงการยกร่างคำร้องกรณีนาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องการใช้นอมินีถือหุ้นแทน ว่า พรรคประชาชน เป็นเจ้าภาพในการยกร่างคำร้อง โดยมีการหารือกับพรรคฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่อง และกำลังรวบรวมรายชื่อสส.

เพื่อยื่นต่อประธานรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งต้องใช้เสียงอย่างน้อย 140 เสียง เพื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา นายณัฐพงษ์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความร่วมมือของพรรคฝ่ายค้านทั้งหมด และทุกพรรคสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้ตามบทบาทของฝ่ายค้าน ส่วนการที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาแถลงเรื่องนี้ก่อนไม่ได้หมายความว่าจะชิงบทบาทนำ แต่เป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบตามหน้าที่ของฝ่ายค้าน โดยเฉพาะในส่วนของการยื่นเรื่องให้ ป.

ป. ช. ทบทวนมติยกคำร้อง และกรณี พ. ร.

ก. กู้เงิน ซึ่งพรรคประชาชนก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้วยเช่นกัน นายณัฐพงษ์กล่าวต่อว่าในส่วนของ พ. ร. ก.

กู้เงิน นั้น น. ส.

ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า หากรัฐบาลแยกก้อนตั้งแต่แรกก็คงไม่มีปัญหา แต่เนื่องจากรัฐบาลรวมก้อนกัน ทำให้ต้องชั่งน้ำหนักเพราะส่วนหนึ่งประชาชนก็เดือดร้อนจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้น การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยังมีกรอบเวลาอีก 60 วัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับประชาชนได้ ดังนั้นพรรคประชาชนจึงพร้อมอภิปรายและตั้งข้อซักถามต่อรัฐบาลในสภาเมื่อ พ.

ร. ก. กู้เงินเข้ามาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 นายณัฐพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ พ. ร.

ก. กู้เงินนั้น พรรคประชาชนยังคงชั่งน้ำหนักเพราะต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน และต้องรอการชำแหละในสภาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เพื่อดำเนินการต่อไ

