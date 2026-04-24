ณัฐพงษ์นำทีมแถลง ยันไร้เจตนามุ่งร้ายต่อระบอบประชาธิปไตย สู้คดี 44 สส.ก้าวไกล

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงหลังศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องคดี 44 สส.ก้าวไกล ยืนยันการเสนอร่างแก้ไขมาตรา 112 ไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายต่อระบอบประชาธิปไตย และจะต่อสู้คดีเพื่อปกป้องอำนาจผู้แทนราษฎร
เมื่อเช้าวันนี้ ศาลฎีกา มีคำสั่งรับคำร้องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.
ป. ช.
ที่ยื่นฟ้องอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจำนวน 44 คน ในข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง สืบเนื่องจากการร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คำสั่งของศาลฎีกาในครั้งนี้สร้างความสนใจและเป็นที่จับตามองอย่างกว้างขวางในวงการการเมืองและสังคมไทย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองที่ละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบต่ออนาคตของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากการรับทราบคำสั่งศาลฎีกา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้ออกมาแถลงข่าวเพื่อตอบโต้และแสดงจุดยืนของพรรคต่อกรณีดังกล่าว นายณัฐพงษ์ยืนยันว่า การลงชื่อเสนอร่างแก้ไขมาตรา 112 ของอดีต สส.
พรรคก้าวไกล ไม่ได้มีเจตนาที่จะบ่อนทำลายหรือมุ่งร้ายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนราษฎรในการเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ นายณัฐพงษ์เน้นย้ำว่า การแก้ไขกฎหมายเป็นกระบวนการปกติในระบอบประชาธิปไตย และการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองไม่ควรถูกตีความว่าเป็นความผิดหรือการกระทำที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ นายณัฐพงษ์ยังกล่าวถึงคำสั่งศาลฎีกาที่อนุญาตให้อดีต สส.
ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ 10 คน สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามกระทำซ้ำหรือแสดงความคิดเห็นที่เข้าข่ายการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาในคำร้อง โดยมองว่าเงื่อนไขดังกล่าวอาจเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของผู้แทนราษฎร ซึ่งขัดต่อหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย นายณัฐพงษ์ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของคดีนี้ว่า ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องอนาคตทางการเมืองของอดีต สส.
พรรคก้าวไกลเท่านั้น แต่เป็นเรื่องอนาคตของประชาธิปไตยไทยทั้งระบบ เขาเรียกร้องให้สังคมร่วมกันพิจารณาถึงความสำคัญของการมีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจอย่างเสมอภาค และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อให้เกิดระบอบการเมืองที่เป็นธรรมและโปร่งใส ไม่ใช่ระบอบที่ใช้อำนาจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่ม นายณัฐพงษ์ย้ำว่า พรรคประชาชนจะต่อสู้คดีนี้อย่างเต็มที่ เพื่อปกป้องอำนาจของผู้แทนราษฎรและรักษาหลักการประชาธิปไตยอันเป็นที่รักของประชาชนชาวไทย การแถลงข่าวของนายณัฐพงษ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพรรคประชาชนในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของคดีนี้ต่ออนาคตทางการเมืองของประเท
ศาลฎีกา พรรคก้าวไกล มาตรา 112 ป.ป.ช. ประชาธิปไตย
